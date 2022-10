Iranski emigranti u Njemačkoj podržavaju prosvjede

"Danas se radi o tome da se ljudima u Iranu pokaže: niste sami." Ovim je riječima dogradonačelnica Frankfurta Nargess Eskandari-Grünberg ovoga tjedna pozdravila 4.000 ljudi na Römerbergu, povijesnom trgu u srcu grada na Majni. Ovaj prosvjed je jedan od mnogih koji se trenutno održavaju po njemačkim gradovima u znak potpore prosvjednom pokretu protiv režima u Teheranu. Prosvjed u Frankfurtu su održani otprilike tri tjedna nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini i usmjereni su protiv strogog islamskog sustava u Iranu.

"Ljudi u Iranu kažu: Dosta je. 40 godina bez slobode i uz stalno ugnjetavanje je dovoljno. Režim u Iranu će pasti. Ne znam kada, ali znam da će se to dogoditi", rekla je na prosvjedu u Frankfurtu Eskandari-Grünberg. Ova političarka Zelenih morala je i sama 1985. pobjeći od političkog progona u Iranu i od tada živi u Njemačkoj.

Procjenjuje se da u Njemačkoj živi oko 300.000 prognanih Iranaca i osoba iranskog podrijetla. Mnogi od njih su sada uključeni u kampanju za kraj vjerskog režima i za demokratske reforme u Teheranu. "Nadamo se promjeni sustava", kaže Hamid Nowzari iz Udruge iranskih izbjeglica u Berlinu. "Radi se o više od samo nekoliko kratkoročnih reformi", rekao je Nowzari za DW. Radi se, kako kaže, o „ukupnom poretku" koji će se promijeniti samo "ako ovaj ustav i ova politička struktura više ne postoje".

Traže se ciljane sankcije

Prosvjed u Frankfurtu 1.10....

Reformski pokret u egzilu uvijek je pozivao na odvajanje države i religije u Iranu. Cilj za koji se sada bore brojne mlade žene u Iranu.Za te promjene stoje i tri riječi koje prosvjednice skandiraju: "Žena, život, sloboda”.

Nowzari i drugi aktivisti zahtijevaju da se njemačka vlada nastavi distancirati od režima u Teheranu. "I da se ne odriče temeljnih ljudskih prava zbog isporuka plina ili nafte i radi biznisa kao i obično'", rekao je Nowzari.

On zahtijeva da odgovorni za nasilje nad prosvjednicima u Iranu odgovaraju prema međunarodnom kaznenom pravu. "Odgovorne za suzbijanje i progon prosvjednika treba sankcionirati. Svima iz državnog aparata ili oružanih snaga koji sudjeluju u progonu i gušenju također treba zabraniti ulazak u Njemačku."

Glas prosvjednika

Ehsan Djafari, predsjednik iranske zajednice u Njemačkoj, također se zalaže za takve ciljane sankcije. Naime, u prošlosti bi opće sankcije protiv iranskog gospodarstva najviše pogodile samo stanovništvo te zemlje.

Najvažnije je ipak da se čuju protesti mladih u Iranu. Za to su potrebni aktivisti i novinari koji izvještavaju o tome što se događa u zemlji. "Morate biti njihov glas", rekao je Djafari za DW. Trenutno je internet u Iranu blokiran. Vrlo je teško doći do informacija. "Ali mora se izvještavati o ugnjetavanju i odmazdama koje se trenutno događaju u Iranu. To je ključno kako bi puknuo pritisak vlasti." Djafari se nada se da idućih nekoliko dana i tjedana neće biti još gore nego do sada.

Spriječena deportacija

...i u Berlinu 4.10.

Osim zabrinutosti za rodbinu i prijatelje u Iranu, Djafari i drugi aktivisti zabrinuti su i zbog moguće deportacije iranskih izbjeglica u njihovu domovinu. Slučaj 41-godišnjeg iranskog izbjeglice u Bavarskoj nedavno je dospio na naslovnice medija. Prema Bavarskom vijeću za izbjeglice, ured za strance u Passau namamio je tog Iranca u ured 29. rujna pod izlikom da treba upisati podatke o njegovom minulom radu u službene spise. Međutim, tamo ga je uhitila policija i trebao je biti deportiran u Iran.

Njegov zahtjev za azilom odbijen je jer vlasti nisu vjerovale da ga se u Iranu progoni kao kršćanina nego da je sudjelovao u antirežimskim prosvjedima prije nego što je pobjegao 2018. Nakon pritiska organizacija za ljudska prava i predstavnika crkava, deportacija je za sada je obustavljena.

"Mi trebamo hitnu zabranu deportacije za iranske izbjeglice", kaže Hamid Nowzari iz Udruge iranskih izbjeglica u Berlinu. "Također su tu i deseci tisuća Iranaca koji se trenutno nalaze u Turskoj, Grčkoj i na balkanskoj ruti. Njemačka i druge europske zemlje trebaju im pružiti velikodušnu dobrodošlicu. To je također znak solidarnosti."

Nowzari očekuje nastavak prosvjeda u Njemačkoj. Za ovaj vikend ponovno su najavljene brojne demonstracije u znak podrške antirežimskom pokretu u Iranu. Nowzari se nada se da ovoga puta režim u Teheranu neće uspjeti slomiti prosvjede u zemlji. "Naši se snovi počinju ostvarivati", kaže.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu