Iranci između straha i nade

Prosvjedi u Iranu ne jenjavaju ni skoro šest tjedana nakonsmrti Mahse Amini u policijskom pritvoru. „Bijesni smo. Ne mislim da će se ovaj bijes uskoro smiriti", kaže 29-godišnja Azadeh iz glavnog grada Teherana. Činjenica da je 22-godišnju Amini uhitila vjerska policija zato što navodno nije nosila hidžab na "odgovarajući način" i ubrzo potom bez znakova života dopremila u bolnicu, mogla bi biti sudbina bilo koje žene u Iranu, kaže Azadeh.

„Znamo koliko se brutalno moralna policija ponaša prema nama. No unatoč tome ne nosim maramu na glavi. To sam radila i ranije, kao i mnoge druge mlade žene u Teheranu. Ali sada je drugačije. Sada također mnoge starije žene vani ne nose maramu. To više nije osobna odluka. To je znak solidarnosti."

Uhićeno više žena bez hidžaba

Azadeh priča da je na gradskim ulicama u međuvremenu sve više žena bez marame, daleko više nego što se može vidjeti na fotografijama i video snimkama na internetu. Od početka masovnih prosvjeda u Iranu brzina interneta je toliko smanjena da nekim danima uopće nema signala. Mnogi korisnici interneta „virtualnu privatnu mrežu" (VPN) kako bi zaobišli cenzuru i povezali se s globalnim internetom preko tzv. virtualnog tunela.

Skoro svakodnevno se prosvjeduje i na fakultetima, kao ovdje u Teheranu 6. listopada 2022.

Mnoge žene koje objavljuju svoje slike na internetu bez marame više ne kriju svoja lica, mada dobro znaju da mogu biti uhićene u bilo kojem trenutku. Baš kao i autorica dokumentarnih filmova Mojgan Ilanlu. Snage sigurnosti su ju uhitile u njezinoj kući 17. listopada. Otišla je u šetnju bez hidžaba u znak solidarnosti s prosvjednicama i objavila svoje fotografije na društvenim mrežama.

Bez marame pred autoritetima

Neke žene postaju hrabrije. Na primjer, 22. listopada je studentica teheranskog sveučilišta Sharif prošetala aulom ispred govornice na pozornici bez marame. Konzervativni rektor sveučilišta Rasool Jalili sjedio je u prvom redu. Koliko je poznato, ona još uvijek nije kažnjena.

I sam rektor Jalili je pod pritiskom. Početkom listopada snage sigurnosti su opkolile sveučilište, tukle studente i profesore i mnoge od njih uhitile. Studenti optužuju Jalilija da je on sam informirao snage sigurnosti. On je negirao te optužbe.

Na sveučilištu Sharif, kao i na mnogim drugim sveučilištima, skoro svakodnevno se događaju novi prosvjedi. Snage sigurnosti ne interveniraju direktno, ali kasnije odvode demonstrante. Popis zatvorenih studenata raste iz dana u dan.

Himna solidarnosti

„Demonstrante prebijaju na ulici", kaže jedna mlada majka za DW. „Naoružane snage sigurnosti u civilu su svuda. Pucaju na ljude nasumice. Bojim pridružiti prosvjednicima. Ali mi i dalje otvaramo prozor svake večeri i puštamo glasno pjesmu Baraie."

"Baraie" znači "Zato". Pjesmu je producirao mladi kompozitor i pjevač Shervin Hajipour. Tekst se sastoji od tvitova u kojima demonstranti objašnjavaju šta ih vodi na ulice. Na primjer, u jednom trenutku se kaže: "Zato da jednom možemo zaplesati na ulici; zato da se ljubimo bez straha!" Pjesma "Baraie" je preko noći postala himna prosvjednog pokreta, također i izvan Irana. Podijeljena je više milijuna puta.

Prosvjedi za promjene u Iranu održani su i u Berlinu 22. listopada 2022.

Zahvalnost za velike demonstracije u Berlinu

U Iranu se mnogi raduju solidarnosti svojih sunarodnjaka koji žive u inozemstvu. Velike demonstracije u Berlinu impresionirale su mnoge ljude. Prosvjednici su u Berlinu zahtijevali okončanje režima u Iranu. Mnogi od njih su vikali „smrt diktatoru", misleći pri tom na vjerskog vođu Alija Hameneija.

Reza (37) iz iranske pokrajine Zapadni Azarbajdžan kaže: „Nevjerojatno je da je toliko iseljenika, rasutih po cijelom svijetu, i nakon toliko godina angažirano i da se zalažu za ostvarenje sna o slobodi svih nas."

„Moramo platiti vrlo visoku cijenu za temeljite promjene u Iranu", smatra 52-godišnji Alireza iz grada Ghazvina. „Ali bojim se da mnogi stariji ljudi nisu spremni na to. Ja i mnogi drugi koji su već́ doživjeli hapšenje i zatvorske kazne u Iranu ne izlazimo na ulice."

Prema podacima organizacija za ljudska prava, do sada je više od 240 ljudi poginulo u prosvjedima širom Irana. Među njima je i 32-oje maloljetnika, javila je američka organizacija Human Rights Activists New Agency. Navodi se da je uhićeno više od 12.000 ljudi.

Sva imena sugovornika su promijenjena radi njihove sigurnosti.

