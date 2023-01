Kult "Svete smrti"

Mnogi njezini sljedbenici su kršćani, no oni radije štuju „Svetu smrt“ – Santa Muerte. Vatikan to naziva „satanskim kultom“, a za papu je to opasno klanjanje poganskim idolima. Unatoč tome, Sveta smrt uživa sve veću popularnost na američkom kontinentu. Kako se vjeruje, Santa Muerte pomaže siromašnima, izopćenima, kriminalcima i mnogim drugima poput LGBTQ zajednice.