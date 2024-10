Ima neka (tajna) veza između Trumpa i Putina?

Sudeći po istraživanjima američkog novinara Boba Woodwarda, bivši američki predsjednik Donald Trump je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao i do sedam puta otkako je početkom 2021. iselio iz Bijele kuće. Osim toga je, kako tvrdi Woodward, Trump kao američki predsjednik na početku pandemije koronavirusa Putinu osobno poslao testove za COVID-19, u vrijeme kada tih testova nije bilo dovoljno u SAD-u.

Pritom je, kako se tvrdi, Putin savjetovao Trumpu da to taji, jer bi mu, kako je navodno rekao, ta akcija mogla politički naškoditi.

Knjiga o Ukrajini i ratu na Bliskom istoku

Woodward je postao planetarno poznat početkom 70-ih godina prošlog stoljeća zbog otkrića skandala Watergate u listu Washington Post. Od tada ima reputaciju jednog od najrenomiranijih istraživačkih novinara u SAD-u. Njegova otkrića o odnosu Putina i Trumpa u utorak su također objavljena u vašingtonskom listu. Radi se zapravo u ulomku iz njegove nove knjige „War" („Rat"), koja bi se u prodaji trebala naći tijekom idućeg tjedna.

Pritom se u knjizi ne radi samo o Trumpovim vezama s Rusijom. Tematizira se i utjecaj američkih predsjednika na geopolitiku, pogotovo na ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku. Kako navodi Washington Post, Woodward prezentira i brojne interne informacije – pa i o aktualnom šefu Bijele kuće Josephu Bidenu. Američka TV-postaja CNN tako izvještava da je trenutni predsjednik SAD-a, kako to tvrdi Woodward, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nazvao "son of a bitch" (doslovni prijevod: "kurvin sin”).

Trump demantira, Kremlja samo djelomično

Ali ništa od toga trenutno ne generira toliko klikova na internetu kao navodna otkrića o Donaldu Trumpu.

Očigledno i zato što je Washington Post svojom recenzijom knjige unaprijed dao "štihvort" za to. Glasnogovornik Trumpovog predizbornog tima Steven Cheung tvrdnje američkog novinara je nazvao "izmišljenima”. I dodao kako je pravi žanr u kojem izlazi ta knjiga – fikcija.

I glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je u izjavi za razne medije opovrgao da su se ti navodni telefonski razgovori između Trumpa i Putina doista dogodili. Ipak, potvrdio je navode Washington Posta o isporuci opreme za koronavirus, ali je i podsjetio da je i Rusija u 2020. godini također poslala SAD-u medicinsku opremu i zaštitnu odjeću.

„Municija" za kampanju Kamale Harris

Demokratska stranka je brzo reagirala i nije propustila šansu da Woodwardova otkrića iskoristi za predizbornu kampanju protiv Trumpa, koji u utrci za Bijelu kuću nastupa kao kandidat Republikanske stranke. Samo nekoliko sati nakon objave članka u Washington Postu, Kamala Harris je na platformi X objavila jedan video u kojem su montirani isječci raznih klipova u kojima Trump pohvalno govori o svom odnosu s Putinom.

Predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke je taj video komentirala riječima: „Što je radio Donald Trump dok su Amerikanci bili bolesni i nisu imali na raspolaganju COVID-testove koji su spašavali živote? On je tajno slao COVID-testove Vladimiru Putinu."

Za sada nije jasno kakav će efekt ova otkrića imati na predizbornu kampanju u SAD-u, rekao je TV-voditelj Lawrence O'Donnell na američkoj TV postaji MSNBC: „jedan takav izvještaj bi u vremenima prije Trumpove ere bio dovoljan da okonča neku predsjedničku kandidaturu (…) a i danas bi bio dovoljan da uništi neku demokratsku kandidaturu", rekao je on. Ali 47 % glasova Trumpu se očito ne može nikako oduzeti, dodaje on. A zbog posebnosti američkog izbornog sustava to bi mu u određenoj konstelaciji čak moglo i pomoći da dođe do pobjede na izborima, tvrdi O'Donnell.

Trumpova bliskost s Putinom

I sam Trump je javno govorio da njeguje posebno dobar odnos s Putinom. Koncem rujna ove godine on je tijekom jednog sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u New Yorku naglasio: to (veza s Putinom, nap. red.) bi moglo pomoći da se brzo okonča rat u Ukrajini, pod uvjetom da on u studenom bude izabran za novog američkog predsjendika.

Trumpovi protivnici kandidatu Republikanske stranke redovito predbacuju preveliku dozu bliskosti sa šefom Kremlja, čak nekad tvrde da Trump radi u korist Moskve. Sporazum o okončanju rata u Ukrajini bi, kako se neki pribojavaju, mogao u konačnici značiti velike Trumpove ustupke Moskvi.

Mnoge zabrinjava i Trumpov pogled na NATO: Sjevernoatlantski vojni savez, koji osim SAD-a i Kanade obuhvaća i 30 europskih zemalja, ali ne i Rusiju i njezine saveznice, Trump je svojedobno nazvao „zastarjelim" modelom. U veljači je čak tvrdio da će Putina ohrabriti da napadne one države koje u svoju obranu ne budu investirale onoliko novca koliko bi to zapravo morale kao članice NATO-a.

Trump kao Putinov čovjek?

Nekim analitičarima je Trumpovo držanje naspram Rusije zagonetno i zbog toga što je, kako se tvrdilo, ruska kampanja širenja fake news znatno pomogla Trumpu da pobijedio na izborima 2016. godine. Do tog je zaključka došao Robert Mueller. On je kao posebni savjetnik dobio zadatak da istraži te navode, ali u svom čuvenom „Mueller Reportu" nije prezentirao dokaze za bilo kakve kriminalne aktivnosti ili neku vrstu zavjere. No, zaključio je ipak da je Trumpov tim pokušao sakriti svoje kontakte s ruskim agentima, odnosno da je Trump osobno pokušao spriječiti provođenje istrage.

Trumpov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost H.R. McMaster o svojim vremenima u Bijeloj kući piše da je bilo gotovo nemoguće s Trumpom diskutirati na kritičan način o njegovoj politici prema Rusiji. Po McMasterovim navodima, Putin na vrlo spretan način manipulira Trumpom: „Putin, beskrupulozni bivši agent KGB-a, laskanjem je zagolicao Trumpov ego i njegove nesigurnosti."

No, dodaje McMaster, Trump nije prvi američki predsjednik koji je podcijenio Vladimira Putina. I George Bush jr. i Barack Obama također su se, kako kaže, protivili robusnijem odnosu naspram Kremlja.