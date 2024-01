Ima li i u ljepoti samo "japanska ljepota"?

U Japanu nipošto nisu svi zadovoljni što je na izboru za najljepšu Japanku izabrana rođena Ukrajinka. Osobito u toj zemlji je integracija stranaca vrlo teško pitanje, ali to je i realnost.

Kad su Carolini Shiino prošlog ponedjeljka (22.1.) u jednom hotelu u Tokiju stavljali krunu i lentu s natpisom "Miss Japan 2024", 26-godišnjakinji su tekle suze. Jer ona je prva pobjednica natjecanja za najljepšu ženu Japana koja nije rođena u Japanu, nema niti japanske roditelje i zapravo je tek 2022. dobila japansko državljanstvo.

"Ovo je kao u snu", rekla je nakon krunjenja. "Morala sam se boriti s preprekama koje su me često priječile biti prihvaćena kao Japanka. Zato sam puna zahvalnosti na ovom natjecanju biti prihvaćena kao Japanka."

Nipošto se ne može reći kako je "prihvaćena" od baš svih u toj zemlji. Na socijalnim mrežama se odmah povela žustra rasprava, ima li Shiino uopće pravo za sebe zahtijevati krunu Miss Japana. Zagovornici prije svega ističu, osim što je neosporno atraktivna, kako je ona japanska državljanka. No protivnici ističu njenu etničku pripadnost: "Osoba izabrana za Miss Japana nije čak niti polu-Japanka, nego stopostotna Ukrajinka. Nije li onda time i Miss Ukrajine?", pita jedan korisnik socijalne mreže koji se potpisuje kao Iwaimichiko.

Carolina Shiino je znala u što se upušta - i upravo zato se i iskreno zahvaljuje na tituli. Foto: Kazuki Oishi/Sipa USA/picture alliance

Izgled čini Japanca

No u japanskom načinu razmišljanja je očito ipak bitan i puki izgled. Diljem Japana je poznata i japanska tenisačica Naomi Osaka čija je majka Japanka, a otac je s Haitija. No barem po crtama lica izgleda kao Japanka pa se i njenoj nešto tamnijoj boji kože nekako može progledati kroz prste - ima i Japanaca s juga zemlje koji također nisu baš posve bijeli. Tenisačica se tako prihvaća kao "domaća", makar loše govori japanski, a i ona je postala državljanka te zemlje tek kad je navršila 22 godine.

Kad je riječ o osobama koje nemaju japanskih korijena, tu Japanci ne vjeruju da uopće mogu biti "pravi" zemljaci. Japan je doduše država s izuzetno strogim kriterijima, kome će uopće dopustiti i privremeni boravak i rad u toj zemlji, čak i došljaci iz Azijskih država imaju golemih muka postati Japanci. No ipak više tisuća stranaca svake godine dobivaju japansko državljanstvo, a među njima ih je koji se izgledom nipošto ne mogu svrstati u njihove redove. No rođeni Finac, Marti Turunen koji je u tu zemlju došao kao misionar je prihvatio japansko državljanstvo još 1979., promijenio je ime u Marutei Tsurunen i čak je bio zastupnik u Gornjem domu japanskog parlamenta od 2002. do 2013.

Barem po crtama lica, tenisačica Naomi Osaka još nekako može proći kao Japanka. Pa makar jedva znala japanski. Foto: Hiroto Sekiguchi/AP/picture alliance

Japanka srcem i jezikom

Nova "najljepša Japanka" je kćerka ukrajinskih roditelja i rođena je 1998. u Ternopilu na zapadu Ukrajine. Nakon razvoda njenih roditelja, majka se udala za Japanca i obitelj je uzela njegovo prezime Shiino. Carolina je tako dospjela u Japan u dobi od pet godina i tamo je pohađala škole kao i svi drugi japanski mališani. Utoliko i besprijekorno govori japanski, a kako sama kaže je i u kulturnom identitetu posve Japanka. Takva se osjeća "i jezično i duševno". Ali je isto tako neosporno da ne izgleda kao prosječna Japanka pa tako stalno upada u oči u društvu u kojem se kreće.

Organizatorica priredbe Miss Japan Grand Prix Ai Wada je za postaju BBC izjavila kako je žiri "u potpunom povjerenju" izabrao gospođicu Shiino za pobjednicu natjecanja. "Ona govori i piše na lijepom i pristojnom japanskom. Ona je više Japanka nego što smo mi."

Takvo mišljenje nemaju čak niti svi potomci došljaka u tu zemlju: "Kao Japanka s osminom japanskog porijekla mislim da se treba biti barem polu-Japanka kako bi se predstavljalo tako homogenu zemlju na natjecanju za Miss Japana", kaže korisnica koja se potpisuje Kara. "Tu je riječ o identitetu" dodaje korisnica Ajisai Natsuko: "Ja sam Japanka i uopće nisam zadovoljna ovim izborom najljepše Japanke. Japanske predodžbe ljepote su drugačije nego one Zapada."

Već kod Ariane Miyamoto se povela velika rasprava: može li djevojka baš tako tamne boje kože biti "najljepša Japanka"? Konačno - zašto ne? Foto: AFLO/IMAGO

Već se o raspravljalo...

No definitivno se ne može reći kako su Japanci imuni na ljepotu i čari žena sa Zapada: "Nije li to najljepša Miss Japana u povijesti? Ne vjerujem da sa ikad ranije vidio tako lijepu ženu", piše Yuna. Korisnik Kaoru dodaje: "Ona zaslužuje titulu Miss Japana. Ona je skromna i ljupka japanska gospođica." Čitaju se i komentari korisnika koji misle kako je odabir žirija bio politički i želja ne samo naglasiti raznolikost, nego i izraziti podršku Ukrajini.

Shiino kaže kako se posve svjesno upustila u natjecanje najljepše Japanke kako bi u njenoj novoj domovini "stvorila društvo gdje se ljudi neće vrednovati po njihovom izgledu". Sva ta rasprava je uopće nije iznenadila, tim više što je prije devet godina već bila slična polemika nakon što je za Miss Japana izabrana Ariana Miyamoto. Majka tadašnje misice jest doduše bila Japanka, ali joj je otac bio Afroamerikanac što se neosporno vidjelo i na boji kože "najljepše Japanke".

Može li se takva osoba uopće smatrati Japankom? Konačno, bijela - i još bjelija koža, nije slučajno predodžba Japanke sa suncobranom klasični stereotip, spada u ideal ljepote za japansku ženu. Sad se Japanci još trebaju naviknuti kako Miss Japana doduše ne izgleda kao Japanka, ali u srcu to jest.