Ide li izvoz kazetnih bombi za Ukrajinu preko Njemačke?

02.08.2024 2. kolovoza 2024

Ujedinjeni narodi se zalažu za potpunu zabranu kazetnih bombi. Njemačka to podržava. No njemački javni servis došao je do saznanja da se kazetne bombe šalju u Ukrajinu iz američke baze na njemačkom tlu.