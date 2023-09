IAA Mobility 2023: sve oči uprte prema Kinezima

Klasični automobilski sajmovi su stvar prošlosti. Ono što je počelo 1897. u Berlinu i što se nazivalo Međunarodna izložba automobila (IAA), što se u glavnom gradu Njemačke održavalo skoro 50 godina, a nakon toga još sedam desetljeća svoj dom imalo u Frankfurtu na Majni, u tom obliku više ne postoji. Prije dvije godine, tada su na snazi još uvijek bila korona-restrikcije, organizatori iz VDA (Udruženja njemačke automobilske industrije) kompletno su pretumbali koncept sajma, te selidbom na novu lokaciju, u München, pokušali osigurati preživljavanje sajma – ali danas kao „u svijetu jedinstvene platforme za mobilnost“.

Ovih se dana održava drugo izdanje: 5. rujna će kancelar Olaf Scholz otvoriti izložbu. Automobilsko udruženje VDA koristi svaku priliku kako bi naglasio da se više ne radi samo o automobilima, nego o „urbanoj mobilnosti“, o „eko-sustavu mobilnosti“, dakle u fokusu više nije samo jedno prijevozno sredstvo – automobil. Ali možda je takva retorika samo pokušaj odvraćanja pažnje od činjenice da brojni proizvođači automobila uopće ne dolaze u München. Ali znatno je porastao broj izlagača koji proizvode bicikle.

Na sajmu se tradionalno prezentira nove studije poput ove ZF-ove (snimljeno na IAA 2021.) Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Osvajanje europskog tržišta

Naravno da domaći proizvođači neće propustiti priliku da u bavarskoj prijestolnici nastupe u velikom stilu: prije svih BMW, čija se centrala nalazi u Münchenu, ali i Volkswagen i Mercedes-Benz će biti zastupljeni na sajmu. Osim njih, stiže i francuski Renault, američki proizvođač luksuznih e-automobila Lucid, te hrvatski Rimac. Europski koncern Stellantis iz svog kompletnog portfelja na lice mjesta šalje samo njemačku kćer – Opel. Novi igrač na tržištu, Vinfast iz Vijetnama, povukao je prijavu za nastup na sajmu samo nekoliko dana prije njegovog početka.

Ono što bi mogli biti posebno zanimljivo je nastup kineskog BYD-a (Build Your Dreams). Kompanija iz Shenzhena – koja je nedavno preuzela poziciju tržišnog lidera u Kini od Volkswagena – upravo u Münchenu želi označiti početak osvajanja europskog tržišta, na kojem se želi ponuditi čak šest različitih modela.

Kinezi će u Münchenu upriličiti europsku premijera SEAL-a U, baš kao i svoje luksuzne marke DENZA. BYD je postao poznat kao tvrtka koja razvija baterije za smartphone-uređaje, i spretno koristi know-how iz tog segmenta. Baterije BYD-automobila ne sadrže neke rijetke metale poput kobalta, nikla i mangana te su jeftinije u procesu proizvodnje. Što se tiče softvera i tehničkih “igračaka” u elektro-vozilima, Kinezi već odavno definiraju standarde, barem na domaćem tržištu.

Stiže i Tesla

Iako su e-automobili Made in China vrlo rijetki na njemačkim cestama (BYD-ovih je vozila, po navodima Center of Automotive Management, registrirano samo 1448, u usporedbi s 207.000 e-automobila marke VW) – to bi se moglo jako brzo promijeniti. Kinezi su kod brojnih proizvoda poznati po tome da pritiskom na cijene utječu na njihov znatan pad. Kao primjer (za neke upozoravajući) valja podsjetiti na proizvođače iz Japana i Južne Koreje, koji su se u 80-im i 90-im godinama prošlog stoljeća probijali prema Europi. Mnogi su njihova vozila na početku ismijavali, ali danas u ti automobili neizostavni na njemačkim prometnicama.

Kako ipak ne bi svi pričali samo o Kinezima, organizatori sajma su puno truda uložili u dovođenje e-pionira Tesle u Bavarsku. Kompanija koja inače svoje proizvode prezentira samo na vlastitim događajima. Teslu će se moći razgledati u okviru takozvanog Open Spacea u centru Münchena. Sajamski koncept naime predviđa dvije lokacije: jedna je Open Space na nekoliko lokacija u centru grada gdje se očekuje dolazak „običnih“ posjetitelja, a druga Minhenski sajam na periferiji grada – gdje se okupljaju stručni posjetitelji. BYD će biti prisutan na obje lokacije.

Teška su vremena…

Stanovnici Debrecina protiv kineske tvornice To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njemački proizvođači ne žele se predati i prepustiti Kinezima „bojno“ polje bez ikakvog otpora. Problemi s koronom su iza njih, dobavni lanci opet više-manje funkcioniraju, a rastu i prometi i profiti – u drugom kvartalu prilično snažno. Automobilska branša ostaje i dalje motor rasta njemačke privrede koja se inače suočava s brojnim problemima. No, to neće ostati tako zauvijek. Stručnjaci ovoj branši prognoziraju teška vremena. Konzultantska kompanija AlixPartners vidi "Kinu na najboljem putu da postane automobilska supersila", te dodaje kake se bliži kraj ere „rekordnih profita njemačkih proizvođača". Zapadnim proizvođačima „vjetar sve jače puše u lice“, napominju konzultanti kompanije EY. Tko je dakle u prednosti u utrci oko primata u sektoru e-vozila? Pogled na ogromno kinesko tržište daje naslutiti da je odgovor na to pitanje jasan: tamo naime neke studije do 2030. očekuju udio domaćih proizvođača od 65%.

A koga ne zanima auto, u Münchenu se može provozati i na biciklu. U Engleskom vrtu, minhenskim „zelenim plućima“, organizatori pripremaju stazu ta testiranje svih vrsta bicikala – dugoj četiri kilometra. U bavarsku prijestolnicu će doći i oni kojima je auto smrtni neprijatelj. Razne ekološke i slične inicijative najavljuju jedan veliki prosvjed, te blokade i druge akcije kojima žele poremetiti održavanje sajma u Münchenu.

