Humanitarni koridor iz Mariupolja?

Kako je objavilo rusko ministarstvo obrane, "na osobno zalaganje" njemačkog kancelara Scholza i francuskog predsjednika Macrona je odobren privremeni prekid paljbe i evakuacija civila iz opkoljenog i razorenog Mariupolja. Objavljeno je kako će se humanitarni koridor otvoriti ovog petka u 9 sati po srednjoeuropskom vremenu, ali je veliko pitanje hoće li i ovaj pokušaj uspjeti.

Ruska strana upućuje stanovništvo na evakuaciju pod zaštitom međunarodnog Crvenog križa i humanitarne organziacije Ujedinjenih naroda, ali kako tvrdi potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Verešuk, 45 autobusa koje su međunarodne humanitarne organizacije poslale u Mariupolj su noćas zaustavljeni kod Berdjanska, nekih sedamdesetak kilometara pred Mariupoljem.

Na desetke tisuća civila Mariupolja već tjedima žive u opsadi

"Ne povlače se, nego nanovo grupiraju"

Konvoj će danas pokušati nastaviti put, ali i direktor operacija Crvenoga križa Julien Lerisson još nije uvjeren da će zapovijed o prekidu vatre doista proći kroz čitav zapovjedni lanac do svih ruskih jedinica. No kaže i kako je noćas ekipa Crvenoga križa uspjela doći u nedaleko Zaporižje s pošiljkom lijekova, hrane, vode, higijenskih potrepština i drugih nužnih potrepština.

Jer iako Moskva tvrdi da namjerava povući dio snaga s bojišnice na sjeveru Ukrajine, zapadni obavještajni izvori baš kao i ukrajinsko zapovjedništvo tvrde da se snage ne povlače, nego samo nanovo grupiraju i kako po svemu sudeći pripremaju novi veliki napad iz područja Donbasa. I stanje oko Kijeva je postalo nešto bolje, makar prema spoznajama američkih obavještajnih službi, Rusi su pred Kijevom u protekla 24 sata povukli tek petinu snaga koje su tamo poslali. Isto tako postoji i realna opasnost novih napada iz zraka.

Borbe oko Kijeva jesu nešto popustile, ali tu je svima jasno da predstoje još teški dani.

"Čekaju nas još teške borbe"

No ukrajinsko zapovjedništvo tvrdi da ruske snage ne samo da nisu uspjele osvojiti nova područja, nego da su na nekim mjestima ukrajinske snage uspjele otjerati napadača i oteti nešto teškog naoružanja. A i noćas se videom građanima obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i upozorio ih kako "pred Ukrajinom stoje nove borbe" i kako zemlja "mora kročiti veoma teškim putem da bi dobila što želi". Slično tvrdi i ukrajinski general Pavlo "Maestro" u Harkivu koji procjenjuje da se ruske jedinice nanovo grupiraju kako bi "na jugu i istoku Ukrajine upotrijebile svoju maksimalnu snagu."

"Na putu sam u Kijev"

Usprkos tome, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola se uputila u Kijev kako bi Ukrajini i osobno prenijela izraze podrške i nade u ime čitavog Parlamenta. Njezin glasnogovornik ne želi objaviti detalje njezinog puta, a ona je sama na društvenoj mreži objavila svoju fotografiju kako stoji pred vlakom Ukrajinskih željeznica.

S druge strane se bivši boksač Vladimir Kličko i brat gradonačelnika Kijeva Vitalija susreo s njemačkim ministrom gospodarstva Robertom Habeckom, a na njemačkoj televiziji je zahvalio na pruženoj pomoći: "Mi smo već mnogo toga dobili, prije svega iz Njemačke". No isto tako dodaje kako to "nije dovoljno": "Napadač, agresor ide dalje i dalje." Ukrajini treba novčana pomoć, živežne namirnice, lijekovi, ali i oružje.

Kritike zbog oružja iz Njemačke

Njemačka je, po navodima ministrice obrane Christine Lambrecht, do sad Ukrajini poslala oružja i vojne opreme u vrijednosti od preko 80 milijuna eura. Kako je izjavila pri svom boravku u New Yorku i na tvrdnje kako ova zemlja ne pomaže dovoljno, nove pošiljke oružja su već spremne za slanje u Ukrajinu. No u njemačkim medijima se pojavljuju napisi kako se šalje krivo oružje: veleposlanik Ukrajine u Njemačkoj je ovdašnjoj vladi doista svojedobno dao popis oružja koje im treba, ali Njemačka je navodno poslala velikim dijelom oružje po vlastitom nahođenju. No problem je i promjena taktike ruskih snaga: ručno protuoklopno oružje kakvo je poslala i Njemačka više nije toliko potrebno jer su Rusi već pretrpjeli velik gubitak tenkova i oklopnih vozila. Zato sad masovno koriste topništvo iz većih udaljenosti, a protiv takvih položaja je potrebno naoružanje i oprema druge vrste.

Protuoklopno oružje kakvo je Ukrajina dobila i iz Njemače se pokazalo izuzetno djelotvorno tako da ruske snage najprije topništvom iz daljine uništavaju sve pred sobom. A protiv toga treba oružje druge vrste.

Australija šalje i oklopna vozila

No Njemačka nipošto nije jedina koja šalje oružje Ukrajini: noćas je i Australija odobrila veliku isporuku, a australski premijer Scott Morrison je objavio kako "šaljemo naše oružje, humanitarnu pomoć, naše zaštitne prsluke. I poslat ćemo također i naša oklopna vozila, naše Bushmastere", izjavio je Morrison. Ta teška oklopna vozila je Ukrajina i tražila: već u Afganistanu su se pokazala ne samo na bojišnici, nego i kao odlična zaštita od mina.

aš(agencije)

