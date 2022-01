Hrvatski nevladini volonteri odsad i na svom portalu

Što točno može u Hrvatskoj danas učiniti onaj tko želi nešto svog vremena odvojiti za besplatnu pomoć široj društvenoj zajednici? Bilo da je pritom riječ o ekološkim ciljevima ili zaštiti životinja, razvoju demokracije ili radničkih prava, zbrinjavanju migranata ili tehničkom servisiranju, dosad je svaki takav potencijalni volonter morao tražiti informacije i kontakte nasumično, ako nije unaprijed znao kome se obratiti. Odnedavno pak, hrvatskim je civilnim aktivistima znatno lakše, jer je s radom započeo specijalizirani portal Aktivizam.hr.

„Imali smo osjećaj da mi sami ipak znamo koga pitati bilo što, ali s tim da smo izrazitije fokusirani na Zagreb. Prije par godina, međutim, jedan pripadnik naše aktivističke grupe iskazao je frustraciju zbog činjenice da ni na toj razini, kamoli dalje, ne postoji jedinstveno mjesto koje okuplja sve bitno o tome – informacije o događajima, adresar organizacija, kalendare aktivnosti, i slično“, prepričava nam Dora Sivka, jedna od članica Zelene akcije, ponajveće nevladine udruge u RH, a odakle je i startao ovaj praktični te obuhvatni projekt.

Briga oko zaštite okoliša...

Samostalno uključivanje udruga s informativnim prilozima

Ideja je realizirana jesenas, uz pripremu na koju se odazvalo približno 60 udruga, sugestijama doprinoseći konačnom izgledu ovog internetskog servisa. Sad je tamo registrirano oko 150 organizacija iz čitave zemlje, uz već objavljenih oko 170 raznih priloga. No bilo da je riječ o tribinama, prosvjedima, tečajevima, radionicama, volontiranju, edukaciji i drugome, posebno je značajna mogućnost pretraživanja sadržaja prema različitim parametrima. To uključuje područje djelatnosti, mjesto zbivanja, vremensko razdoblje i oblik same aktivnosti.

Drugim riječima, u slučaju da živite u npr. Sisku ili Kninu, najprije možete proučiti skora aktivistička dešavanja u svom kraju, a po potrebi ih razvrstavati i po profilu aktivizma. „Ima i starijih, donekle sličnih mjesta za slične potrebe“, nastavila je Sivka, „ali željeli smo objediniti i upotrijebiti najbolje prakse. S namjerom da pružimo tri prednosti: mjesto za predstavljanje aktivnosti udrugama, mjesto za nalaženje poželjne grupe ili aktivnosti u blizini tražitelja, i mjesto za upoznavanje i umrežavanje te suradnju među udrugama.“

„Također, planirano je bilo obuhvaćanje čitave Hrvatske, po mogućnosti. Dobili smo EU-sredstva za prvu godinu rada, ali sve kreiramo uglavnom volonterski. Ipak, ovo je tek početak, mada s odličnim reakcijama, i vjerujemo da će projekt još napredovati. A to će se dogoditi ako svim udrugama postane zanimljivo da same redovno dopunjavaju sadržaj portala svojim aktivnostima", naglasila je ova predstavnica šesteročlanog tima Aktivizma.hr koji se zasad sastaje u pravilu jedino preko interneta, s obzirom na delikatne pandemijske okolnosti.

Ne bi trebalo biti nesporazuma s udrugama drukčijih profila

No što čine kad im se javi, primjerice, netko s nakanom da prokazuje oficijelna stajališta medicinske znanosti u vezi s epidemijom koronavirusa? Jer, treba imati u vidu da je danas najintenzivnija civilno-aktivistička djelatnost upravo to, poznato i kao antivakserski javni otpor. Dora Sivka odgovara da novopokrenuti portal za volontere ne može doslovno polagati ekskluzivno pravo na sam pojam aktivizma, ali želi pružiti potporu i komunikacijski te informativni prostor onima s kojima dijeli civilizacijske i osnovne političke vrijednosti.

...ili popravak bicikala, to su samo dva primjera društveno korisnog volonterskog rada

„Zato smo i otvoreno definirali da nećemo surađivati s grupama koje pozivaju na netoleranciju ili identitetski diskriminiraju druge, koje promoviraju pseudoznanost. Kao što ne želimo imati veze ni s aktivnostima političkih stranaka ili komercijalnih brendova. Mjerila smo jasno postavili, objavili ih, pa držimo da tu ne može biti zabune", uvjerena je naša sugovornica. S tim dakle ne bi trebalo biti nesporazuma, ali sve ostalo u pogledu (ne)uspjeha stranice Aktivizam.hr će ovisiti primarno o zalaganju samih volontera i udruga iz navedenog spektra.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu