Hofreiter: "Pregovori EU-a s Albanijom i Sjevernom Makedonijom moraju početi"

DW: Gospodine Hofreiter, u posljednje vrijeme ste se sastali s više albanskih poliitičara koji su Vas molili za podršku Njemačke kako bi se otvorili pregovori o pristupanju Albanije i Sjeverne Makedonije Europskoj uniji. Kako možete uvjeriti skeptike u EU-u da prestanu s blokadom tih zemalja?

Anton Hofreiter: U ovim teškim vremenima moramo se pobrinuti da Europska unija i cijela Europa postanu jače i stabilnije. Za takvo što je važno da izgledi za pristupanje Albanije i Sjeverne Makedonije budu vrlo, vrlo jasni. I zbog toga želim da konačno počne proces pristupanja, da se u skladu s tim otvore pregovori. Gajim veliku nadu da će to biti moguće nakon izbora u Francuskoj i jednostavno smatram da je to neophodno. Osim toga, imam dojam da će se kroz brojne pregovore uspjeti povećati razumijevanje u Europi za to da će regija zapadnog Balkana i Europa postati stabilnije i snažnije ako primimo Albaniju i Sjevernu Makedoniju u Uniju.

Prošle godine je početak pristupnih pregovora s tim zemljama propao, ne zbog Francuske, već zbog Bugarske i njenog veta u slučaju Sjeverne Makedonije. Nedavno je Edi Rama, premijer Albanije, najavio da će podnijeti zahtjev za takozvani "decoupling", odnosno razdvajanje početka zajedničkih pristupnih pregovora između EU i Albanije i Sjeverne Makedonije. Koliko je to moguće?

To je moguće. Pitanje je, koliko to ima smisla. Kada se Albanija tada, na početku pregovora s Crnom Gorom, odvojila, to se nije dobro završilo. U Bugarskoj sada imamo novu vladu i ja sam optimističan da će ta vlada uspjeti ukinuti veto.

Koji su to argumenti koji sada idu u prilog ubrzanju procesa pristupanja EU u regiji zapadnog Balkana?

Najprije, u prilog tome ide snažno proeuropsko raspoloženje u tim zemljama. I za same te zemlje je dobro da se reforme nastave i da se približava integracija u Europsku uniju. Drugo: uz izazov za Europsku uniju da postane veća, da prihvati više zemalja, Albanija i Sjeverna Makedonija imaju mnogo toga za ponuditi, od uzbudljivih ljudi do velike regije i ogromnog potencijala, na primjer kada je u pitanju obnovljiva energija . Stoga je proširenje EU na regiju zapadnog Balkana win-win situacija za sve koji su u to uključeni.

Kako uvjeriti Nijemce? - Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski i njemački kancelar Olaf Scholz u Bruxellesu (24.3.2022.)

Sada se i Ukrajina nalazi pred vratima EU. Je li vjerojatno da će Ukrajina, ili neka druga zemlja koja je u većoj opasnosti od izbijanja rata, biti primljena u EU prije zemalja zapadnog Balkana koje imaju status kandidata?

To nije vjerojatno. Ali, s obzirom na uništavajući rat protiv Ukrajine, mi se moramo jasno pobrinuti za tu zemlju i pri tome ne zaboraviti Republiku Moldaviju i Gruziju. Izazovi su ogromni. Ipak, vjerujem da se oni mogu savladati ukoliko u EU bude zajedništva i ako ona ne bude mislila samo na svoje sadašnje članice, već i na druge europske zemlje, a zemlje zapadnog Balkana svakako spadaju među njih.

