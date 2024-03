Hoće li Trump položiti pola milijarde dolara?

Letitia James, državna tužiteljica New Yorka prijeti da svaki dan drži na ciljniku toranj Donalda Trumpa. "Wallstreet 40” naziv je povijesnog nebodera, koji stoji dijagonalno nasuprot burze, nedaleko od ureda glavne tužiteljice. Letitia James kaže da ima sve spremno da zaplijeni ovu i druge nekretnine u vlasništvu Trumpove organizacije čim istekne rok.

"Upotrijebit ćemo sve alate da provedemo sučevu presudu", rekla je James na TV-postaji ABC. "Tražit ćemo od suca da zaplijeni imovinu." Njujorško pravosuđe moglo bi odmah početi djelovati ako bivši predsjednik, osuđen za prijevaru, na vrijeme ne položi oko pola milijarde dolara. Toliko iznosi kazna plus kamate.

Njujorški sudac Arthur Engoron osudio je Trumpa i dvojicu njegovih sinova na ovu kaznu u veljači. Osuđeni su da su u svom financijskom izvješću napuhali imovinu svog obiteljskog holdinga kako bi prevarili banke i osiguravatelje. Trumpovi su se žalili na ovu presudu. No dok se odluka ne donese, kaucija mora biti u punom iznosu kazne - u gotovini ili uz jamstvo.

Glavna državna odvjetnica Letitia James želi zapljenu Trumpove imovine Foto: Richard Drew/AP Photo/picture alliance

"Nitko nema toliko gotovine na raspolaganju”

To je "nemoguće", kažu Trumpovi odvjetnici. Prošlog tjedna su izjavili da njihov klijent nema novca. To nikoga ne čudi, kaže bivši pomoćnik okružnog tužitelja Manhattana Adam Kaufmann. "Nitko nema toliko gotovine slobodno dostupne na ad hoc osnovi", rekao je on studiju ARD-a u New Yorku. "Čak ni najveći američki multimilijarderi", dodao je on.

Po riječima njegovih odvjetnika, Trump je u potrazi za novcem također dobio odbijenice od 30 kaucijskih tvrtki. "Trumpova imovina najvećim je dijelom vezana za nekretnine. A kaucijske tvrtke to ne prihvaćaju kao osiguranje", rekao je Kaufmann.

Koliko novca ima Trump?

Što biznismen Trump zapravo posjeduje ostaje misterij. Američki časopis “Forbes” trenutno njegovu imovinu procjenjuje na oko 2,6 milijardi američkih dolara. Međutim, on to nema na raspolaganju u gotovini ili dionicama. Većina imovine je u obliku nekretnina. No, upitno je i što Trump zapravo posjeduje u tim zgradama i posjedima. Mnoge su jako zadužene ili su odavno prodane i sada nose samo njegovo ime.

Toranj na Wall Streetu na broju 40 naziva se i "Trumpova zgrada". No, formalno, vlasnici imanja i zgrade iz 1930. godine su njemačka brodarska obitelj i njihovi poslovni partneri. Prema sudskim dokumentima, Trump je samo podstanar. A njegov prijavljeni prihod od najma od preko 660 milijuna dolara također je razotkriven kao prenapuhan u procesu u kojem se sudilo za prijevaru.

Neboder na Petoj aveniji samo se zove po Trumpu, ali je već prodan Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Njegov simbol, crni Trump Tower na Petoj aveniji, također nije lagan slučaj. Nejasno je koliko toga još uopće pripada Trumpovima. Stručnjaci se slažu: presuda je jedna stvar. Unatoč njoj, kako kažu, neće biti lako u velikom stilu zaplijeniti Trumpovu imovinu. Pogotovo jer se poslovanje Trumpove organizacije odvija i kroz mnoge pod-tvrtke.

Pljenidba - i u inozemstvu?

Unatoč tome državna odvjetnica James već je podnijela potrebne dokumente. "Ona najprije cilja na imovinu Trumpove organizacije u državi New York”, kaže pravnik Kaufmann. "Ali ona također može proširiti presudu na druge savezne države. Možda čak i na druge zemlje", kaže Kaufmann.

Trumpovo golfsko odmaralište u Škotskoj također bi, kako kaže, moglo biti pogođeno. Ipak na špekulacije da bi pravna ruka mogla posegnuti za Trumpovim imanjem Mar-a-Lago na Floridi ne može se tako lako odgovoriti, kaže Kaufmann. Prema važećem zakonu Floride, privatno primarno prebivalište građanina ne smije biti zaplijenjeno. A Mar-a-Lago je, kako kaže Kaufmann, mješavina privatnog i poslovnog posjeda.

Korištenje presude za izbornu kampanju

No što god se dogodilo nakon isteka roka - to će utjecati na poziciju republikanskog predsjedničkoga kandidata. CNN vidi Trumpa već u "paničnom modusu". Ipak dok njegovi odvjetnici žele uvjeriti sud da smanji jamčevinu, Trump marljivo koristi spektakl za svoju izbornu kampanju. Republikanac, koji želi imati imidž uspješnog poslovnog čovjeka, još jednom vidi dokaz da demokrati jurišaju na njegovu imovinu i provode "lov na vještice" protiv njega.

Teško je zamisliva pljenidba imanja Mar-a-Lago jer je to i glavni Trumpov privatni stambeni objekt Foto: Greg Lovett/The Palm Beach Post/USA TODAY Network/IMAGO

Uz poziv "Držite svoje prljave ruke dalje od Trump Towera", njegov predizborni tim zamolio je pristaše da daju donacije. Iznosi od 20 do 3.300 dolara kako bi se skupilo za kauciju. U petak je Trump sve iznenadio burzovnim dogovorom: njegova se medijska tvrtka spojila s jednom korporativnom i tako brzo dospjela na trgovački podij. Očekuje se da će sporazum Trumpu dati paket dionica vrijedan dobre tri milijarde dolara. Ali novac za jamčevinu to mu ne donosi. Dionice bi smio prodati tek šest mjeseci nakon izlaska na burzu.

Kredit iz nepoznatog izvora

Ipak, malo prije isteka roka Trump je objavio da ima pola milijarde u gotovini za jamčevinu. U petak je na NBC-u izjavio: "Samo mi žele uzeti novac kako ga ne bih mogao koristiti za predizbornu kampanju." To je, rekao je, korumpirana grupa ljudi koja želi intervenirati u izbore. Međutim, Trump nije otkrio odakle je stigla novčana injekcija. No, i ne mora, kažu stručnjaci.

S obzirom na Trumpovu kreditnu povijest, teško da bi bilo koji obični veliki američki donator ili vjerovnik trebao biti voljan donirati novac, kaže pravnik Kaufmann, koji se specijalizirao za sudske procese zbog prijevare i korupcije: "Njegove - najblaže rečeno - zanimljive poslovne prakse iz prošlosti sada mu se vraćaju kao bumerang", kaže Kaufmann.

Sve su glasnije špekulacije da je bivši predsjednik možda tražio financijsku pomoć od Rusije ili Saudijske Arabije. Trumpova odvjetnica Alina Habba u intervjuu za Fox News nije odagnala tu sumnju. Na pitanje moderatorice je li bilo takvih poteza Trumpovog tima, Habba je odgovorila: "Pa postoje pravila i propisi koji su javni." Ona je rekla da ne može govoriti o strategiji. “To zahtijeva određene stvari i mi se moramo pridržavati tih pravila", rekla je ona.

