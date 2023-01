Hoće li biti novog vala mobilizacije u Rusiji?

Moskva želi mobilizirati nove snage za novu veliku ofanzivu, upozorio je nedavno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojoj večernjoj video poruci. A neposredno prije Nove godine ukrajinski ministar obrane Aleksij Reznikov se obratio Rusima i upozorio ih da se Kremlj sprema za novu mobilizaciju i da čak želi proglasiti ratno pravo u Rusiji i zatvoriti granice za muškarce.

Djelomična mobilizacija u Rusiji, započeta 21. rujna 2022. godine, službeno još nije završena. Da bi se to dogodilo, predsjednik Vladimir Putin mora potpisati odgovarajući ukaz, što se do danas nije dogodilo.

„Ovo nije djelomična mobilizacija"

„Zaista vidimo da nema dekreta o okončanju mobilizacije. Prvi val je bio u listopadu i to nije djelomična mobilizacija. Izvještava se da ljudi u nekim regijama još uvijek dobivaju pozive. Možda Ministarstvo obrane još uvijek skuplja neke specijalce - u svakom slučaju, mobilizacija još nije završena", kaže Sergej Krivenko, šef ruske grupe za ljudska prava Građani, vojska, pravo. Ruske vlasti su tu organizaciju stavile na listu takozvanih „stranih agenata".

U Donjeckoj oblasti se vode žestoke borbe

Krivenko podsjeća na Putinov ukaz iz kolovoza 2022. godine, koji govori o povećanju ruskih oružanih snaga na preko 1,15 milijuna vojnog osoblja. „Mnogi stručnjaci su u to vrijeme u Rusiji izbrojali ukupno oko 800.000 vojnih lica - vojnih obveznika, profesionalnih vojnika, časnika i sudionika rata. A s jesenjom mobilizacijom taj broj je već povećan za 300.000. A onda je u prosincu 2022. ruski ministar obrane Sergej Šojgu najavio da će povećati oružane snage na 1,5 milijuna pripadnika", kaže Krivenko. To bi značilo daljnje povećanje do 400.000 ljudi. „Ovo je priprema za mobilizaciju. Mislim da drugi val moramo očekivati krajem siječnja ili veljače."

Polovica prvobitno mobiliziranih je odmah poslana na bojište, druga polovica u centre za obuku. "Spremali su se nekoliko mjeseci. Kada počne ofanziva o kojoj su govorili i Putin i ministar obrane, ovi vojnici će odmah biti poslani u akciju. Uskoro će biti potrebno još više ljudi, tako da se sada mora pokrenuti novi val mobilizacije da bi se regruti mogli ponovo pripremati nekoliko mjeseci", objašnjava ruski aktivist za ljudska prava.

„Država ima otvorene opcije"

Moskovski vojni stručnjak Jan Matvejev dao je početkom prosinca sličnu izjavu za DW: „Prvo, nema jasnih znakova da je država odustala od nastavka mobilizacije. Ona drži sve opcije otvorene. I drugo, postoji praktičan razlog: ruski vojnici ginu u velikom broju ili bivaju ranjavani na prvoj crti bojišnice. Ovo posebno vrijedi za mobilizirane jer su loše pripremljeni. Tako da će morati biti zamijenjeni."

Očekuje li ruske mladiće novi val mobilizacije?

Ovaj stručnjak kao treći razlog za novi val mobilizacije navodi to što Putin nema namjeru okončati rat: „Nastavit će ako ga ništa ne spriječi. Za ovo je potrebna rezerva za budućnost - za rat je potreban stalan priljev kako resursa tako i ljudi."

„Najmanje još pola milijuna vojnika"

„Bit će drugog, možda čak i trećeg vala mobilizacije jer ćemo biti prisiljeni na to", rekao je krajem prosinca bivši „ministar obrane" takozvane „Donjecke Narodne Republike" Igor Girkin, poznat i kao Strelkov. „Da bismo pobijedili u Ukrajini, još uvijek moramo mobilizirati najmanje pola milijuna vojnika. A čak i bez želje za pobjedu, morat ćemo izvršiti djelomičnu mobilizaciju." Ruski politolog Stanislav Belkovski je na svom Telegram kanalu postavio snimku Girkinovih izjava. Girkin vjeruje da će biti još jedna mobilizacija u siječnju ili 24. veljače, na godišnjicu početka tzv. „specijalne vojne operacije".

Međutim, ruski dužnosnici negiraju takve planove. „Ne vidim potrebe da se naredi još jedna faza mobilizacije u narednih šest mjeseci", rekao je Andrej Gurulev, član Odbora za obranu ruske Državne dume u intervjuu za portal „chita.ru". „Za to nema potrebe. Čak i oni koji su ranije mobilizirani nisu svi poslani u borbu. Također i naša industrija mora biti u situaciji da osigura još jedan val mobilizacije. Po mom mišljenju, jednostavno je neefikasno učiniti to u narednih šest mjeseci."

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu