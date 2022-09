Hitlerova djevojka: pobornici nacizma u britanskoj višoj klasi

Svatko tko proučava povijest ekstremno desničarskih i fašističkih pokreta u Britaniji tridesetih godina prošlog stoljeća neizbježno će naići na imena Unity Mitford i Oswald Mosley.

Priča se da je Unity Mitford bila Hitlerova partnerica. Njezinim likom i djelom se bavi više povjesničara poput David Pryce-Jonesa ("Unity Mitford: An Inquiry into Her Life and the Frivolity of Evil" 1977.) ili Davida Litchfielda ("Hitler's Valkyrie: The Uncensored Biography of Unity Mitford" 2014.).

Oswald Mosley, vođa Unije britanskih fašista između 1932. i 1940., i njegov pokret također su analizirani u nekoliko knjiga uključujući ono Martina Pugha ("Hurrah for the Blackshirts!" 2005.) ili "Failed Führers” Grahama Macklina.

Sudioništvo s nacistima

U kolovozu je objavljena nova knjiga: "Hitlerova djevojka: Britanska aristokracija i Treći Reich uoči Drugog svjetskog rata”. Autorica, predavačica na sveučilištu u Yaleu Lauren Young, za svoje je istraživanje koristila novi, nepoznati materijal.

Young baca svjetlo na sudioništvo britanskih aristokrata s Hitlerovom Njemačkom. Ona otkriva opasnosti koje su iz toga proizašle za tadašnju britansku demokraciju. „Preplavljeni smo informacijama o Drugom svjetskom ratu, Hitleru i nacistima", rekla je autorica za DW. „Danas se zapadne liberalne demokracije suočavaju sa sličnim izazovima kao Velika Britanija 1930-ih." Kao predavačica, Young je prethodno predavala na London School of Economics i radila je kao savjetnica za politiku, uključujući i u Ujedinjenim narodima.

Putovanje u fašističku Italiju

Sestre Mitford: Unity, Diana and Nancy

Knjiga najprije osvjetljava povijesnu pozadinu. Opisuje kako su poraz Njemačke u Prvom svjetskom ratu i uvjeti Versailleskog ugovora gurnuli zemlju u financijsku i društvenu krizu, potaknuvši Hitlerov uspon na vlast.

Young zatim objašnjava kako je britansko plemstvo koketiralo s fašizmom već 1920-ih. Članovi više klase, uključujući vojvodu od Westminstera, vojvodu od Buccleucha i političara Harolda Nicolsona, putovali su u Italiju kako bi se upoznali s fašističkim pokretom.

Čak je i Winston Churchill, kasniji britanski premijer, posjetio Italiju u to vrijeme. On se vratio s pozitivnim dojmom o fašistima kao "protuotrovu ruskom otrovu", navodi se u knjizi.

Young također ispituje pojavu Britanske unije fašista (BUF), koju je vodio Oswald Mosley. Govori o tome koliko je članova aristokracije, uključujući obitelj Unity Mitford, bilo povezano s ovim pokretom.

Kraljica Elizabeta i "Hitlerov pozdrav”

Unatoč svemu Oswald Mosley je nosio titulu "Sir"

Autorica ne skriva da su pronacistički stavovi bili prisutni i u kraljevskoj obitelji. Spominje video iz 1933. na kojem se vidi sedmogodišnja kasnija kraljica Elizabeta II. kako izvodi nacistički pozdrav, zajedno sa svojom majkom i mlađom sestrom Margaret, i to prema uputama svog strica, koji je kasnije postao kralj Edward VIII. Objava slike 2015. u britanskom tabloidu "The Sun" izazvala je pomutnju. Kraljevska obitelj bila je ogorčena objavom 80 godina starog videa (naslovna slika).

Aristokrati poput vojvode od Connaughta i grofa od Kincardinea izrazili su interes za posjet radnom i koncentracijskom logoru u Njemačkoj, piše Young, kako bi shvatili kako su nacisti provodili "rasnu čistoću i tjelesno zdravlje".

U knjizi se govori i o vanjskoj politici Nevillea Chamberlaina, premijera Ujedinjenog Kraljevstva od 1937. do 1940. godine. Osnovna misao vodilja bila je izbjegavanje rata pod svaku cijenu, što je uključivalo i neizgovoreno pravilo zabrane ulaska u Palestinu njemačkim i austrijskim židovskim izbjeglicama. Čak je i prijevoz židovske djece iz Njemačke u Britaniju mogao biti opsežniji da je britanska vlada bila manje zabrinuta za to kako da ugodi Hitleru, kaže autorica.

Glasine o "Hitlerovoj djevojci" Unity Mitford

Young kaže da ju je na odabir naslova "Hitlerove djevojke” inspirirao jedan naslov u britanskom tisku iz 1930-ih o Unity Mitford. Mitford je i središnji lik u knjizi.

Mitford je rođena u aristokratskoj obitelji Redesdale u Swastiki, Ontario, Kanada, kao jedno od sedmero djece. Krštena je kao Unity Valkyrie. Ona i njezine sestre Nancy i Diana odrasle su u "Bright Young Things" pojam koji su tabloidi tog vremena davali mladim aristokratima i poznatim osobama u Londonu u dvadesetima. Obitelj je bila jako naklonjena ekstremnoj desnici u Britaniji.

Unityjina sestra Diana udala se za vođu BUF-a Oswalda Mosleya. Sama Unity bila je gorljiva antisemitkinja, potpuno zanesena Hitlerom i njegovom osobnošću. Čak je išla u internat za djevojčice u južnoj Njemačkoj kako bi osobno upoznala vođu njemačkih nacista. Ukupno ga je srela preko 160 puta.

Young kaže: "Svi su znali što radi Unity Mitford. Bilo je to ogovaranje. Bilo je to spletkarenje. Ali nitko nije smatrao potrebnim da bi bilo vrijedno saznati nešto više o Hitleru preko nje, ili ju uhititi zbog izdaje ako se vrati u Englesku."

Young: "Demokracija nije nešto što se stječe rođenjem"

Hitler s pripadnicma kuće WIndsor 1937.

Unity Mitford se vratila u Englesku 1939. nakon što je navodno pokušala samoubojstvo. Iako je Britanija bila u ratu s Njemačkom, bila je pošteđena optužbe za veleizdaju. Ipak, tema je zaokupila široke političke krugove i medije. Pričalo se i da ima jedno dijete - moguće Hitlerovo dijete, čije rođenje nije registrirano zbog toga što je bilo izvanbračno.

“Hitlerova djevojka” nije pokušaj pronalaska dokaza o tome što je moglo biti. Umjesto toga, to je izvješće o nedostatku javne reakcije ne opisane događaje. Na primjer, Chamberlainova politika popuštanja bila je korisna na mnogo načina, ali je također došlo do porasta podrške Hitleru u britanskom vodstvu i ponovnog oživljavanja desničarskih pokreta.

Mnogo je paralela s tim događajima i u današnjem svijetu, tvrdi autorica. Svojom knjigom želi podići svijest o tome da "demokracija nije nešto što se stječe rođenjem": "U mnogim slučajevima, samodopadnost je jednaka sudioništvu", rekla je Young za DW, "u procesu erozije naše demokracije, naših demokratskih prava, a možda i naše budućnosti kao liberalnih demokracija".

