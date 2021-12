Hitler, Kohl i Merkel

Varšava, jedna kuća na uglu u vrlo prometnoj ulici nedaleko od središta grada. Upravo u toj ulici je u listopadu 1943., za vrijeme njemačke okupacije Poljske, izvršeno prvo javno smaknuće u Varšavi. Danas se na toj zgradi vide posteri polijepljeni jedan do drugoga. Na njima su slike Adolfa Hitlera i Josepha Goebbelsa skupa s Frank-Walterom Steinmeierom, Angelom Merkel, Helmutom Kohlom i Konradom Adenauerom, kao i slike oduševljenih nacista i zastave s kukastim križem.

Osim toga na plakatima je i slika aktualnog njemačkog veleposlanika u Varšavi, Arndta Freytaga von Loringhovena. Njemu je upućena poruka na engleskom: „Poštovani gospodine Freytag, mogu li se njemačke vlasti, koje se tako jako bave poštivanjem načela pravne države u drugim zemljama, konačno pobrinuti oko njemačkog bezakonja i platiti Poljskoj reparacije za štete njemačkih zločina Drugog svjetskog rata?“

Neki posteri prikazuju snimke iz koncentracijskih logora, gole zatvorenike, smaknuća, a pored toga je opet njemački veleposlanik. Ispred zgrade se upravo popravlja cesta. Bager vozi tamo-amo, građevinski radnici kao da ne vide strašne slike na fasadi. Tek kad ja počnem fotografirati te plakate i oni gledaju u njih. Moguće je da su se brojni Poljaci već navikli na ovu vrstu impresivne retorike. U svakom slučaju je ovdje prije nekoliko mjeseci stajao drukčiji plakat. Na njemu je pisalo: „Reparacije oslobađaju. Red se mora znati!“ Što je jasna aluzija na natpis na ulazu u njemački logor smrti Auschwitz.

Plakat koji podsjeća na ulaz u logor smrti Auschwitz

Logotip ministarstva kulture

Akcija plakatiranja se događa uoči nastupnog posjeta nove njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock Varšavi. Ali, s obzirom na provokativnost plakata i činjenicu da je na njima logotip poljskog ministarstva kulture, službene reakcije iz Njemačke su još jako suzdržane. „Saveznoj vladi su poznati plakati koji predstavnice i predstavnike Savezne Republike Njemačke prikazuju na klevetnički način“, citira njemačka novinska agencija dpa očitovanje Saveznog ministarstva vanjskih poslova. U vezi s time je već kontaktirana vlada Varšavi, kaže se. „Difamirajući prikazi“ ne odražavaju „njemačko-poljske odnose u danas ujedinjenoj Europi, koji su prisni i puni povjerenja“, kaže se dalje.

Plakate je dizajnirao umjetnik Wojciech Korkuc. Akcija plakatiranja je financirana, među ostalim, iz sredstava Patriotskog fonda Instituta za nasljeđe nacionalne misli (IENG), koji je jedna državna kulturna ustanova. Ministarstvo kulture u Varšavi odbacuje svaku odgovornost za tu akciju. Ministarstvo nije izravno financiralo akciju niti je za nju preuzelo pokroviteljstvo, priopćila je jedna glasnogovornica. Logo ministarstva kulture je na plakatima otisnut zato što je to obveza primatelja novčane potpore iz Patriotskog fonda.

Poruka na engleskom upućena aktualnom njemačkom veleposlaniku u Varšavi

Podijeli pa vladaj

Ipak, političko vodstvo Poljske i samo se ponekad služi narativima kao što je ovaj na plakatima. Predsjednik stranke Pravda i pravo (PiS) Jaroslaw Kaczynski, poznat po svojoj retorici kritičnoj prema Njemačkoj, izrazio je zabrinutost za vrijeme koalicijskih pregovora u Njemačkoj. Na jednoj zatvorenoj sjednici Zastupničkog kluba svoje stranke on je navodno rekao da su „Europljane pogodili teški izazovi“: „Njemačka je stavila karte na stol i želi izgraditi 4. Reich. Mi to nećemo dopustiti“, citiraju ga poljski mediji. U tomu nema ništa problematično, kaže zastupnik PiS-a Marek Ast: „Nijemci to trenutno ne skrivaju da žele razvitak Europe u smjeru federalne države, pretpostavljam pod njemačkim vodstvom. Mi se s time ne slažemo.“

Andrzej Byrt, bivši poljski veleposlanik u Njemačkoj i Francuskoj, kaže da ga ton i sadržaj takvih izjava bole. Kaczynskijeve riječi o „4. Reichu“, kaže Byrt u razgovoru za DW, predstavljaju „svjesnu uvredu, koju je formulirao čovjek koji svijet poznaje samo iz knjiga i s televizije i koji navodno najradije gleda jahanje bika“. Kaczynskijeva osnovna filozofija glasi: podijeli pa vladaj, kaže Byrt. On, koji je isto godište kao i Kaczynski, (1949.), preferira jednu drugu izreku: Suaviter in modo, fortiter in re – blago u načinu, odlučno u stvari. Kaczynski koristi „odvratno glupe“ pojmove, kaže on, kako bi ljude dijelio.

Bivši poljski veleposlanik u Njemačkoj Andrzej Byrt

„Briselska okupacija“

Na čemu se zasniva Kaczynskijeva odbojnost prema Njemačkoj on ne zna, kaže Byrt. Pretpostavlja da se iza toga krije iskustvo njegovih roditelja za vrijeme Varšavskog ustanka ili sjećanje na gotovo potpuno razorenu Varšavu u Drugom svjetskom ratu. „I ja se sjećam tog izgleda“, kaže Byrt, koji je kao dijete za vrijeme jednog školskog izleta vidio jako razorenu Varšavu i osjećao srdžbu. „Duboka želja za osvetom ušla je tada u glave nas, male djece, što ne iznenađuje s obzirom na razmjere zločina, ali istovremeno su oni koji su bili vjernici počeli malo po malo težiti putu pomirenja“, kaže ovaj bivši diplomat. On pritom podsjeća na glasovito pismo poljskih biskupa iz godine 1965. u kojem su oni svojim njemačkim kolegama ponudili oprost i koje je bilo miljokaz njemačko-poljskog pomirenja.

Svojom ponudom pomirenja biskupi su tada osujetili i strah brojnih Poljaka od Njemačke, kojim su se vlastodršci u vrijeme socijalizma uvijek poigravali. 30 godina nakon pada Berlinskog zida i potpisivanja njemačko-poljskog Ugovora o dobrosusjedstvu sad se ponovo sve češće čuju protunjemački i protueuropski tonovi. Oni često podsjećaju na loša povijesna iskustva. Poljska se nalazi pod „okupacijom Bruxellesa“, izjavio je nedavno jedan političar PiS-a. Pritom se često Njemačku izjednačava s „Bruxellesom“.

Protunjemačka trajna paljba ostavlja tragove

Biti sklon Njemačkoj u takvoj situaciji brzo postaje problem. Televizijska postaja TVP, bliska vladi, od siječnja 2021. često ponavlja jedan kratki isječak iz govora Donalda Tuska, koji je bio uključen video-vezom na jedan skup CDU-a, a koji je protivnik Kaczynskog i vođa oporbe. U njemu se bivšem poljskom premijeru i bivšem predsjedniku Vijeća Europske unije Tusku predbacuje da načelno djeluje u ime Njemačke i da Poljsku „izdaje“ Nijemcima.

Tuska optužuju da "izdaje" poljske interese

Gotovo da nema vijesti na TVP-u bez nekih negativnih tvrdnji o Nijemcima. Demoskopi, istina, ne istražuju načelnu odbojnost Poljaka prema Njemačkoj, ali vide naznake da ova trajna protunjemačka paljba ostavlja tragove. Prema „Njemačko-poljskom barometru“, ispitivanju više njemačkih i poljskih instituta u obje zemlje, prošle je godine 42 posto Poljaka izražavalo simpatiju prema Nijemcima. Četiri godine ranije bilo ih je 53 posto. I za vrijeme prve PiS-ove vlade od 2005. do 2007. simpatije Poljaka prema Nijemcima spale su s 45 posto (2005.) na 30 posto (2008.).

Tko najodlučnije zastupa poljske interese?

Politologinja Ewa Marciniak sa Sveučilišta u Varšavi naglašava da „protunjemački narativ“ nije zapravo usmjeren protiv Njemačke, nego da prije svega služi unutarnjoj politici. „Događa se natjecanje oko toga tko najodlučnije zastupa poljske interese“, kaže ova znanstvenica u razgovoru za DW. U stvarnosti je svaka poljska vlada nastojala ojačati ulogu svoje zemlje u Europi. Razlika je samo da jedni nade polažu u suradnju, drugi u konfrontaciju i konflikt, kaže Marciniak.

Ideja federalne savezne države Europe zato je „opasna“ što dolazi od Njemačke, izjavio je šef PiS-a Kaczynski na sastanku desno-nacionalnih i desno-ekstremnih političara iz Europe prošle subote (4. 12. 2021.) u Varšavi. U izlaganju objavljenom na Internetu Kaczynski je više puta kritizirao Njemačku.

Služe li oštri napadi na Njemačku samo za unutarnju politiku?

Kraj strpljenja u Berlinu?

Sad je pitanje, kaže Slawomir Sierakowski, komentator poljskog web-portala Onet, hoće li s novom vladom u Njemačkoj prestati strpljenje Berlina prema Varšavi, koje je pokazivala osobito Angela Merkel. On podsjeća da u novoj saveznoj vladi gotovo nema ljudi s njemačkog istoka te da se već zbog toga može očekivati manje razumijevanja za Poljake.

A upravo kod nove njemačke ministrice vanjskih poslova, koja nakon Bruxellesa i Pariza danas posjećuje Varšavu, moglo bi se to potvrditi na što upozorava Sierakowski. Annalena Baerbock je prije više od 40 godina rođena u zapadnoj Njemačkoj u kojoj je suočavanje s prošlošću bilo po sebi razumljivo. Ona je manje opterećena njemačkom prošlošću, a istovremeno kritičnija prema Rusiji, primjerice kod pitanja plinovoda Sjeverni tok 2, što u Poljskoj pozdravljaju. Nju staviti u istu razinu s Hitlerom i Goebbelsom još bi bilo apsurdnije nego što je to ionako apsurdno u slučaju Helmuta Kohla i Angele Merkel.