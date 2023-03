Hamburg: Među zrtvama i nerođeno dijete

Njemačka je u šoku nakon pokolja koji se dogodio u prostorijama u kojima se u Hamburgu okupljaju Jehovini svjedoci. Vodeći političari iz cijele zemlje izrazili su sućut obiteljima žrtava, te se zahvalili Hamburškoj policiji na brzoj akciji. Njemački mediji jutros pišu da je u pucnjavi u kvartu Alsterdorf na sjeveru Hamburga vjerojatni počinitelj višestrukog ubojstva ubio sedam osoba, te ranio nekoliko desetaka ljudi, među njima se nalaze i teže ozlijeđene osobe. Na koncu je, kako se tvrdi u medijima, počinio samoubojstvo.

Počinitelj je 35-godišnji Nijemac

Te su infomacije na na današnjoj konferenciji za novinare potvrdili i istražni organi. „Krvoproliće je počinio 35-godišnji njemački državljanin Philipp F. On po spoznajama Kriminalističke policije nije do sada bio poznat sigurnosnim snagama. Radi se o bivšem članu Jehovinih svjedoka, koji je zajednicu napustio prije godinu i pol, i to očito u svađi“, rekao je Thomas Radszuweit iz Hamburške policije.

Andy Grote, hamburški senator unutarnjih poslova Foto: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Policijske snage su alarmirane sinoć 21 sat i 4 minute. Samo četiri minute kasnije na mjesto zločina u kvartu Alsterdorf na sjeveru Hamburga su stigli prvi policajci. Na vjerskom obredu u zgradi Jehovinih svjedoka u trenutku napada se nalazilo oko 50 osoba.

Hamburški senator za unutarnje poslove Andy Grote na konferenciji za novinare je rekao da je brza akcija policijskih snaga po svemu sudeći spasila brojne živote. Napadač je imao dozvolu za nošenje oružja, a sa sobom je imao poveću količinu streljiva. Grote je je rekao da se radi o najtežem zločinu u novijoj povijesti Grada Hamburga, te dodao je među žrtvama i "jedno nerođeno dijete, koje je bilo pogođeno u majčinoj utrobi, u sedmom mjesecu trudnoće.“

Savezni kancelar Olaf Scholz je najprije reagirao preko Twittera, gdje je napisao da se radi o „strašnoj vijesti iz Hamburga", odnosno o „brutalnom nasilničkom činu". Scholz, koji je između 2011.-2018. obnašao dužnost gradonačelnika Hamburga, dodao je kako je u mislima sa žrtvama, njihovim najbližima i sigurnosnim snagama „koje iza sebe imaju tešku akciju".

Njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser je također preko Twittera rekla da je „potresena" zbog „stravičnog nasilja", te je u istom tweetu naglasila da nadležni organi čine sve kako bi brzo razjasnili pozadinu tragedije.

Reagirao i savezni predsjednik

Savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier je na vijesti iz Hamburga reagirao „s velikim zaprepaštenjem". Jedna njegova glasnogovornica je u ime predsjednika SR Njemačke napisala kako su njegove misli „uz mrtve i njihove obitelji – njima izražavam duboko saučešće na ovaj dan boli". Steinmeier je izrazio uvjerenje da mnogi ljudi u Njemačkoj u ovim satima osjećaju iskreno suosjećanje te je ozlijeđenima poželio brzi oporavak.

I predsjednica Bundestaga Bärbel Bas dodaje kako je "teško pogođena" vijestima iz sjevernonjemačke metropole.

Policija govori o osam žrtava

Za sada su okolnosti krvoprolića koje se dogodilo u četvrtak oko 21 sat još uvijek nejasne. Po policijskim navodima ima osam žrtava, među njima je i vjerojatni napadač. Više osoba je ranjeno, a neke od njih i teže, tvrdi Hamburška policija.

Hamburški senator za unutarnje poslove Andy Grote za petak oko podne je najavio održavanje konferencije za novinare na kojoj bi trebao iznijeti detalje o onome što se dogodilo u prostorijama Jehovinih svjedoka, odnosno o najnovijim saznanjima istražnih organa.

Policija moli građane za pomoć

Očevid na licu mjesta još uvijek traje. Po informacijama iz sigurnosnih krugova koje prenose njemački mediji, Hamburška policija za sada polazi od toga da se počinitelj, koji je vjerojatno odgovoran za krvoproliće, ubio u zgradi u kojoj se u tom trenutku održavalo bogoslužje Jehovinih svjedoka.

Kako javlja „Der Spiegel", moguće je da se kod počinitelja radi o jednom bivšem članu te vjerske zajednice. On je, kako se dalje navodi, na žrtve pucao iz pištolja.

Policija bez obzira na to u ovom trenutku traga i za drugim mogućim napadačima – i poziva da se jave svi mogući svjedoci pokolja, koji bi mogli pomoći istražiteljima pružanjem vrijednih informacija o tom činu. Sve relevantne informacije, odnosno foto ili video materijal može se „uploadati" i preko web-stranice Hamburške policije.

Tko su Jehovini svjedoci?

Policija i medicinski timovi na mjestu pokolja Foto: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Jehovini svjedoci su objavili kako su „duboko pogođeni stravičnim krvoprolićem" na okupljanju članova njihove zajednice. „Naše suosjećanje izražavamo obiteljima žrtava te traumatiziranim svjedocima", stoji u priopćenju koje su oni objavili već tijekom noći. Jehovini svjedoci su jedna kršćanska zajednica koja na svoj način interpretira Bibliju. Oni vjeruju u Jehovu kao „svemoćnog Boga i stvoritelja", uvjereni su da dolazi neki novi svijet, u koji će se „spasiti" samo izabrane zajednice.

Diljem svijeta ima oko osam milijuna Jehovinih svjedoka. „Svjetska centrala" se nalazi u New Yorku. Njemačka zajednica broji oko 200.000 članova. Crkveni i vjerski stručnjaci im često predbacuju totalitarne strukture. Jehovini svjedoci, kako kažu kritičari, od svojih članova očekuju apsolutnu poslušnost, i to bez postavljanja ikakvih kritičnih pitanja.

Hamburški gradonačelnik zgranut

Duboko suosjećanje obiteljima žrtava i njihovim najmilijima je preko Twittera izrazio i hamburški gradonačelnik Peter Tschentscher. Njegova zamjenica Katharina Fegebank se zahvalila svim pripadnicima sigurnosnih snaga koji „svim snagama" rade na pronalaženju mogućih počinitelja i razjašnjavanju okolnosti ovog „stravičnog čina".

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu

tagesschau.de/spiegel.de/dpa/ms