Halucinogena žaba protiv depresije

„To je kao i kod većine stvari koje se susretne u nekom nacionalnom parku, [...], suzdržite se od toga da ju poližete. Hvala", objavio je US National Park Service (NPS) u studenom 2022. na svojim kanalima na društvenim medijima.

Na koga se tu misli? Na žabu Bufo alvarius, poznatu i pod imenima Colorado river toad ili Sonora-pustinjska žaba. Nju posjetitelji parka ne bi trebali doticati ni prstima, a pogotovo ne jezikom.

Ta žaba živi na jugozapadu Sjeverne Amerike. Duga je gotovo 18 centimetara i jedna je od najvećih žaba Sjeverne Amerike. Ako se ta žaba osjeća ugrožena ona izlučuje vrlo jak otrov, koji ju štiti od neprijatelja. Taj otrov može usmrtiti i većeg psa. Ali, izgleda da žablji otrov ipak privlači ljude.

Oni traže otrov te žabe koji sadrži tvar „5-MeO-DMT". Njega se smatra dosad najjačim poznatim halucinogenom. Otrov se može osušiti u kristale i može biti pušen u luli. Halucinacija koju on izaziva je vrlo jaka i kratkotrajna u usporedbi s drugim psihodeličnim tvarima, i traje 15 do 30 minuta.

Ali, žabu ne bi trebalo lizati ne samo zbog zaštite životinja nego i zato što bez sušenja, isparavanja ili slične obrade tvari u tijelo mogu dospjeti i drugi otrovi i izazvati ekstremne nuspojave.

LSD-om, psilocibinom ili žabljim otrovom protiv depresija

Za tu vrstu žabe se ne zanimaju samo – nazovimo ih tako - avanturisti, nego i znanstvenici. Velik broj studija na području psihoaktivnih tvari pokazuje već desetljećima da znanstvenici imaju veliko zanimanje na području psihičkog zdravlja za alternativne metode terapije, primjerice uz pomoć LSD-a, psilocibina ili MDMA. Ali i 5-MeO-DMT zbog svojih terapijskih potencijala sve više dospijeva u fokus.

Znanstvenici na Icahn School of Medicine at Mount Sinai u New Yorku otkrili su kao 5-MeO-DMT interagira sa receptorima serotonina u mozgu. Studija je nedavno objavljena u stručnom časopisu Nature.

Receptori serotonina su u medicini važno polazište za lijekove, primjerice antidepresive. Znanstvenici su za svoju studiju sintetizirali 5-MeO-DMT i istraživali djelovanje receptora serotonina 5-HT2A i 5-HT1A, među ostalim na miševima.

„Bili smo u stanju strukturu 5-MeO-DMT/Serotonin tako uskladiti da smo postigli maksimalnu aktivnost na 5-HT1A i maksimalnu aktivnost na 5-HT2A", objašnjava glavni autor studije Daniel Wacker, profesor asistent za farmakološke znanosti i neuroznanosti na Icahn Mount Sinai.

Što to znači? Receptori 5-HT1A se smatraju ciljnim receptorima za liječenje strahova ili depresija. Receptori 5-HT2A odgovorni su za halucinogeno djelovanje izazvano psihodelicima.

Znanstvenici se nadaju da će uskoro biti moguće razviti lijekove na temelju psihodelika, ali bez halucinogenih efekata.

„Naša studija pokazuje po prvi put kako receptori serotonina kao što je 5-HT1A vjerojatno mogu regulirati subjektivne efekte psihodeličnih iskustava", kaže prva autorica Audrey Warren, doktorantica na biomedicini na Icahn Mount Sinai.

U brojnim daljnjim istraživanjima se provjerava koliko bi 5-MeO-DMT mogao doći u uporabu za liječenje teških depresija ili strahova.

5-MeO-DMT: ponovno oživljavanje prirodne droge

Tvar 5-MeO-DMT ne proizvodi samo žaba Bufo alvarius. Taj otrov se nalazi i u nekim biljkama, primjerice u sjemenu i kori Anadenanthera peregrina. Ta mahunarka je raširena u Južnoj Americi i tamo ju zovu Yopo. Na brojnim područjima psihoaktivne tvari iz Yopoa već tisućljećima koriste kao psihodelik.

Zanimanje za žabu Bufo alvarius počelo je 1960-ih godina. U međuvremenu postoje organizirana putovanja primjerice u Meksiko pri kojima se tu tvar i neke druge turistima daje radi spiritualnog djelovanja. Ili kako bi se steklo to iskustvo. Meksiko je jedna od rijetkih zemalja u kojima je konzumiranje 5-MeO-DMT legalno.

Psihodelika kao medicina

Dok liječenje tim tvarima izvan kliničkih studija uglavnom nije dopušteno, Australija je od 2023. dopustila korištenje MDMA za liječenje posttraumatskih poremećaja PTBS. Psilocibin je dopušten za liječenje depresija koje se ne mogu drukčije liječiti. Ali, i tu stručnjaci još uvijek izražavaju svoje kritike.

Kaže se da je ustanova za dopuštenje lijekova popustila pod pritiskom javnosti i lobističkih skupina, jer nema dovoljno dokaza da bi se opravdalo širu uporabu. Australska ustanova za dopuštenje lijekova kaže da se liječenje odvija uz intenzivnu skrb psihijatra i da je ta terapija možda jedina mogućnost za pacijente rezistentne na druge mogućnosti liječenja. Načelno vrijede stroga pravila za izdavanje dopuštenja ako neki psihijatar želi upotrijebiti tu tvar.

4. lipnja 2024. će i američka ustanova za dopuštenje lijekova FDA raspravljati hoće li preporučiti dopuštenje uporabe MDMA u terapiji PTBS-a. To bi bio prvi FDA gremij sastavljen od eksternih stručnjaka koji u posljednjih 25 godina provjerava moguću novu terapiju PTBS-a.

