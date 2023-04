Hajduk ne smije dopustiti rastjerivanje „bilih tića“

Juniori splitskog Hajduka su viceprvaci Europe – činjenica je koju ne može poništiti ni sinoćnji visok i neugodan poraz u samom finalu Lige prvaka za mlade, od nizozemskog AZ Alkmaara. Popularni „bili tići“ priuštili su svojim navijačima istinsko natjecateljsko čudo kakvo nije tek u seniorskoj konkurenciji namijenjeno jedino najbogatijim klubovima. Uslijed tržišnih odnosa, pak, ovo blago od ekipe iz Splita nesumnjivo će se razgrabiti po čitavom kontinentu, pomoću unosnih transfera, i prije negoli većina dotičnih mladića stasa do statusa prvotimaca.

Pritom valja ovom prilikom uočiti još jednu hajdučku značajku: enormnu podršku navijača iz Dalmacije i ostatka Hrvatske te, svakako, sa zapada Europe, odakle su tisuće njih pohodile netom minuli Final Four u Švicarskoj. Počast su im odali brojni europski mediji, nemalo iznenađeni takvom pratnjom za juniore, ali i sama kontinentalno-nogometna organizacija UEFA koja će uoči finalnog ogleda istaknuti da je Hajduk U19 općenito prvi hrvatski klupski tim u finalu nekog njezina turnira. Takva informacija dobiva na težini ako se npr. uzme u obzir uspješnost seniorske reprezentacije Hrvatske s tri mundijalske medalje kroz razdoblje od svega četvrt stoljeća.

Jedan je Marko

A nadalje, ostaje da se viđeni pothvat Hajdukovih juniora svede na ostavštinu koja neće služiti isključivo za ceremonijalnu i memorijalnu svrhu, nego će se aktivno ugraditi u budući život i nastupe kluba. Pritom se mora uzeti u obzir da je posrijedi klub koji je još potkraj 20. stoljeća redovno dolazio u završnice europskih kupova, čak triput odigravao četvrtfinale Lige prvaka, tj. prethodećeg joj Kupa prvaka. No to su bila vremena nogometa s kudikamo nižom komercijalnom namjenom, čega se dobro sjeća Dražen Mužinić, jedna od legendi Hajduka iz njegove „zlatne generacije“, one koja je 70-ih godina osvojila četiri državna prvenstva i pet kupova tadašnje Jugoslavije.

„Druga su to vremena bila, ali jedno je i dalje isto“, rekao nam je Mužinić ovim povodom, „a to je činjenica da nema ništa bez naše dice. Bez onih koji su odrasli u našemu pogonu, nastajali tu zajedno kao klapa. Ništa ne može zamijeniti tu prednost koja se gradi ne manje nego godinama. Onda im kasnije možeš dovesti još par igrača sa strane, malo popuniti kadar, to je normalno, ali ove domaće treba doživljavati kao temeljnu vrijednost, ako su se već dokazali.“ Popularni će Frfa, nekadašnje istinsko „Hajdučko srce“ koje je bezrezervno izgaralo u svakom svom nastupu, tako i ovaj put staviti naglasak na osobnu i timsku borbenost te motivaciju.

Mural u Splitu Foto: Dragoslav Dedović/DW

Ta se kvaliteta po njegovu mišljenju najbolje izgrađuje već u juniorima, od momaka koji su iz utakmice u utakmicu kalili svoje zajedništvo. „Danas toga nedostaje u prvoj ekipi, puno se kupovalo polovne igrače, i jedino je Marko Livaja format za sve, a drugi su došli uglavnom zato što nisu imali di“, kaže ovaj veteran koji već duže vrijeme ne dolazi na Poljud, na utakmice Hajduka, držeći se podalje od stresnih situacija. Prisjetio se zatim svoje mladosti, trenutaka kad je njegova generacija prelazila iz juniora u seniore, do uspjeha o kojima dandanas sanjaju navijači splitskog kluba: „Radilo se upravo o tome što će biti s nama dotadašnjim juniorima, a većinu su htjeli brzo rastjerati.“

Recept za uspjeh

Budući najtrofejniji Hajdukov trener Tomislav Ivić uto je prešao na klupu NK Šibenika, i jedno vrijeme je razlaz većeg dijela generacije bio najvjerojatniji ishod. No zadržani su na okupu, što Mužinić sugerira i za sadašnju klupsku strategiju: „Ne razbijati čvrstu grupu olako, ne odricati se te kvalitete di se svako dite bori za svoj portun, ulicu, grad, klub, ako su već pokazali da imaju svoju igru, rezultat, duh. Ni mi nismo svi bili za reprezentaciju države, ali smo ostali na okupu i snažili jedni druge. Zato je i ovo sad prilika kluba, idealno za uvesti još nekoliko tih mladića u prvi tim, jer imaju rijetko viđenu energiju i timski mentalitet."

Nevjerojatna podrška navijača Hajduka u Ženevi pokazuje koliko su navijači toga velikoga kluba u posljednje vrijeme žedni uspjeha Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/picture alliance

„Pobjednike treba odgajati, a ovo je ekipna igra. Njihovu treneru Budimiru treba dati punu podršku za sve, a svima zajedno ne zamjerati neke greške. Ne očekivati da će među njima biti sve samo veliki pojedinci, nema toga nikad, nego imaš klapu i ekipu, i to je to. Ne moramo više bacati desetke milijuna da bismo osvojili drugo mjesto u državi, i možda je pretjerano kad ljudi govore da odmah sad treba jednostavno zamijeniti prvu ekipu Hajduka ovom dicom, ali isto tako znaju da se tu negdje krije recept za uspjeh“, naglasio je Dražen Mužinić Frfa, priznajući da nije slučajan ni površan dojam to kako nakon dugo vremena i on ispoljava optimizam u vezi Hajduka.

A drugi naš sugovornik također je bivši Hajdukov prvotimac, mada znatko mlađi, pritom danas aktivan kao trener – Mario Carević. „Ovaj rezultat je svjetsko čudo“, ne oklijeva on pri kvalifikaciji uspjeha, „jer znamo koliko top-klubova u Europi ima velike i bogate akademije. Hajduk i Hrvatska imaju talent, ali ovo prvi put potvrđuje neku višu fazu, projekt kluba iza kojeg stoji vrhunska organizacija i rad. Vidi se da je pomno izgrađen generacijski karakter ekipe na razini kakva u nas još nije viđena. Oni ne odustaju, ne predaju se, imaju istinski pobjednički mentalitet, i fascinantno je tome svjedočiti. Pogledajte samo kako ih seniori prate i bodre, znajući koliko je to posebno i vrijedno.“

Rivali i demokratizacija

„Ipak, nemojmo ih preopteretiti enormnim očekivanjima. Ne mogu oni sad svi tek tako preći u seniorsku konkurenciju kao ekipa i postati prvaci, to ne postoji. Znaju se stručne metode rada, ne može se preskakati neke neminovnosti u sportu. Uostalom, ne sazrijevaju svi jednako. Jedni će zastati, drugi će iskočiti. Ali definitivno treba iskoristiti ovaj pozitivan impuls i ugraditi ga u buduće djelovanje i uspjehe kluba“, rekao nam je Carević, dok iščekujemo povratak juniora Hajduka u Split. Dan je tako prvenstveno obilježen čestitkama koje pristižu na klupsku adresu, a tim se povodom dosta spominjala i pozitivna reakcija najvećeg rivala, zagrebačkog Dinama.

Kurtoaznu javnu podršku uoči finala mnogi su protumačili kao znak poboljšanja odnosa sa Splitom nakon potiskivanja utjecaja Zdravka Mamića.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu