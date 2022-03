Habeck: zaštitnik klime kao menadžer fosilnog goriva

Njemački savezni ministar gospodarstva i vicekancelar Robert Habeck iz stranke Zelenih ovog ponedjeljka je po velikoj vrućini obišao divovsko polje solarnih modula u blizini Abu Dabija, glavnoga grada Ujedinjenih Arapskih Emirata. I pritom mislio na rat u Europi. U Ukrajini. „Nije jednostavno to uskladiti. (…) Da je čovjek u mislima s ljudima koji upravo ginu dok mi ovdje razgovaramo", kaže Habeck.

Izbjeći novu ovisnost

Ujedinjeni Arapski Emirati su nakon Katara druga postaja putovanja ministra iz stranke Zelenih po arapskim državama. Putovanje s velikom gospodarskom delegacijom planirano je spontano nakon ruskog napada na Ukrajinu. Cilj je pronaći alternative ruskom plinu. Kako bi se došlo do održive opskrbe energentima i izbjeglo ovisnost, kao što je Njemačka trenutno ovisna o Rusiji. I poslovalo sa što je moguće više partnera.

U Emiratima se radi i o planovima za budućnost kao što je kupovina vodika proizvedenog uz pomoć električne struje dobivene iz obnovljivih izvora. Vodik bi jednog dana trebao u njemačkoj industriji zamijeniti ugljen kao energent. Abu Dabi već odavno svoje milijarde zarađene od nafte investira u obnovljive izvore. Ovdje se nalaze već dvije od nekoliko najvećih solarnih elektrana na svijetu. Habeck je ovog ponedjeljka potpisao pet sporazuma o boljoj suradnji na tom području u idućim godinama.

Zeleni vodik – divovski izazov

Vodik u tekućem stanju i u ogromnim količinama dovesti iz Emirata u Njemačku, to je projekt za koji treba riješiti još brojne probleme u objema zemljama, priznao je Habeck prilikom susreta s ministricom okoliša Emirata Mariamom Al Mheiri. Ali, izgleda da je on odlučan prihvatiti taj izazov.

Predstavnici gospodarstva pozdravljaju Habeckov angažman. Šefica uprave ThyssenKruppa Martina Merz kaže za DW: „Gospodin Habeck ovdje čini dobru stvar za Njemačku. (…) Na korist zelenoj transformaciji i za suradnju između dviju zemalja."

Dan ranije, u katarskom glavnom gradu Dohi, tema nije bila samo održiva budućnost nego i aktualna kriza u Europi. U razgovorima s katarskim emirom Taminom bin Hamadom Al Thanijem te ministrima gospodarstva i trgovine i vanjskih poslova bilo je govora o plinu, puno plina. Emir i Habeck su sklopili sporazum o dugoročnoj energetskoj suradnji.

Katar je bogat plinom

Nakon Rusije i Irana Katar je na trećem mjestu na svijetu po zalihama zemnog plina. I raspolaže infrastrukturom potrebnom za njegovo pretvaranje u ukapljeni plin (LNG) kako bi mogao biti lakše transportiran. U 2019. je Katar izvezao gotovo 107 milijardi kubičnih metara ukapljenog plina. To je količina dovoljna za pokrivanje svih njemačkih potreba. Oko 30 posto svoga ukapljenog plina Katar izvozi u EU. Ništa od toga nije išlo u Njemačku jer Njemačka nema ni jedan terminal za ukapljeni plin. Ona se orijentirala na uvoz zemnog plina plinovodima iz Rusije.

Njemačka bi sad morala ukapljeni plin uvoziti preko susjednih zemalja. Ali, sad bi ubrzano trebala biti izgrađena i dva terminala za ukapljeni plin u Njemačkoj, vjerojatno u Wilhelmshafenu i Brunsbüttelu. Habeck se nada da bi ti terminali trebali biti spremni za korištenje u roku od pet godina. Ministar iz stranke Zelenih, koji se zapravo zalaže za napuštanje korištenja fosilnih izvora energije, sad pravi pritisak da se brzo izgrade terminali za ukapljeni zemni plin.

Moguće njemačke lokacije terminala za ukapljeni plin

Povjerenje, poštovanje, ljudska prava

Habeck u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima želi prije svega izgraditi međusobno povjerenje. Osobito Katarci su imali dojam u posljednje vrijeme da ih se ne cijeni dovoljno. Savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier je dva puta otkazao planirani posjet, najprije zbog korone, a onda zbog rata u Ukrajini.

U gospodarskoj delegaciji koja prati Habecka je i predsjednik Uprave energetskog koncerna RWE Markus Krebber. Za njega ovaj posjet dolazi u pravom trenutku. „Važno je nakon tako dugo vremena pandemije i osobno se susresti i ponovno uspostaviti kontakt", kaže Krebber. On podržava nastojanja ministra Habecka da se Njemačku učini manje ovisnom o ruskim isporukama energenata. Iako to neće ići od danas do sutra.

Plinski tanker za prijevoz ukapljenog plina

Za Habecka ovo nije nimalo jednostavno putovanje. Vlada panično traži nove isporučitelje plina i nafte kako se Nijemci ne bi smrzavali ako ruski predsjednik Vladimir Putin zavrne plinsku slavinu. Ali, Katar je na meti kritika zbog kršenja ljudskih prava i loših uvjeta rada. Plin bi sad umjesto iz zemlje agresora Rusije trebao stizati iz jednog autokratskog emirata? I to na poticaj ministra iz stranke Zelenih. Habeck je nakon susreta s katarskom vladom izjavio: „Govorio sam ovdje i o lošim uvjetima rada za tisuće stranih radnika – i nitko nije napustio prostoriju."

Katar želi dugoročne ugovore

Vlastodršci u Dohi su glede plina zainteresirani prije svega za dugoročne ugovore. Takve dosad imaju uglavnom s azijskim zemljama. Njemačka bi htjela biti klimatski neutralna do 2045. godine. Plin se promatra kao prijelazna tehnologija. Je li to vremensko razdoblje za Katarce dovoljno dugoročno tek će se vidjeti. Ali, iz ministarstva gospodarstva kao i od predstavnika poduzeća koji su u delegaciji čuje se da je Katar zainteresiran za povećanje izvoza i da je ozračje dobro. No, još nisu sklopljeni nikakvi ugovori o isporuci plina.

Habeck se prije nekoliko dana u Norveškoj zalagao za povećanje isporuke plina. A što se tiče ukapljenog plina, i Habeck je svjestan da će to biti moguće tek srednjoročno. I da će svoju ulogu pripravljača uvoza plina morati objasniti i svojoj stranci. Jer, Zeleni žele što je prije moguće napustiti korištenje svih fosilnih izvora energije. Ali, rat Rusije protiv Ukrajine promijenio je brojna gledišta, i za Habecka.