Grčka: srdžba naroda ne jenjava

„57 mrtvih" – stoji napisano crvenim slovima na naljepnici koju si je jedna prosvjednica nalijepila na pulover. Svatko u Solunu, drugom najvećem grčkom gradu, odmah shvaća na što se to odnosi: to je broj poginulih u željezničkoj nesreći u Tempiju, selu na sjeveru Grčke, u blizini grada Larisse. 28. veljače ove godine ondje su se sudarila dva vlaka koja su vozila velikom brzinom.

58-godišnja prosvjednica je jedna od stotina tisuća ljudi koji su izašli na ulice u podne 8. ožujka u više od 50 gradova u Grčkoj. Ona kaže: „To pokazuje da svi koji jesu i koji su bili na vlasti, nemaju na umu našu dobrobit, nego samo svoju vlastitu dobit. Ovaj zločin govori sve."

Prosvjedi ne prestaju. I prošle nedjelje okupile su se tisuće građana u Ateni i Solunu tražeći ostavku vlade. No prosvjedi nisu usmjereni samo protiv sadašnje vlade, nego i protiv prethodnih. Ljudi različitih političkih nazora i starosne dobi zajedno prosvjeduju i jedinstveni su u mišljenju: politički sustav u cjelini je odgovoran za mrtve u Tempiju.

Kronični nedostatak novca i osoblja

Čini se da je ova tragedija bila zadnja kap koja je prelila čašu. Za vladu konzervativnog premijera Kyriakosa Mitsotakisa ova srdžba građana samo nekoliko tjedana uoči parlamentarnih izbora nije baš došla u pravom trenutku. Od velikih Mitsotakisovih obećanja o napretku i modernizaciji, s kojima je u ljeto 2019. osvojio vlast, nije ostalo ništa.

Thodoris Varidakis je godinama upozoravao na nedostatke Foto: Florian Schmitz/DW

Ovih dana pljesak građana ne ubiru političari, nego sindikalci poput Thodorisa Vardakisa. On je u privatiziranoj željezničkoj firmi Hellenic Train zadužen za servisiranje vlakova i već godinama upozorava na nedostatke.

Vardakis pred prosvjednicima govori o propustima koji, prema njegovoj ocjeni, pokazuju da za njegovog poslodavca na prvom mjestu nije sigurnost nego smanjenje troškova. U razgovoru za DW on kaže da njegovoj tvrtki kronično nedostaje novca i osoblja. Svi su to znali i ništa nisu poduzeli, ističe on. „Nije dovoljno da vlada jednostavno reagira s ostavkom jednog ministra. Prvog dana premijer je prstom pokazivao na šefa željezničke postaje i na njega svaljivao krivicu", kaže ljutito.

Thodoris Varidakis naglašava da nijedna vladajuća stranka u zadnjih 20 godina ne može biti oslobođena krivnje za 57 mrtvih iz Tempija. Osim toga, on upozorava da su, što se tiče sigurnosti, zanemarene i druge vrste prijevoza kao što su autobusi, zrakoplovi i brodovi.

„Nazovi me kada (ako) stigneš“ – ta SMS poruka upućena jednoj žrtvi postala je simbol željezničke katastrofe Foto: Florian Schmitz/DW

"Ne osjećam se sigurno"

Za mnoge ljude u Grčkoj je ova željeznička nesreća simbol lošeg upravljanja i pogrešnih odluka jedne političke elite, čime su brojni svakodnevni problemi zemlje u najboljem slučaju doživjeli samo kozmetičke promjene. Loše ceste, prastari autobusi, preopterećene električne mreže: u Grčkoj ljudi sve te nedostatke većinom prihvaćaju s ljutnjom, bez povjerenja da će ih država otkloniti. No željeznička katastrofa iz Tempija trgnula je zemlju iz kolektivne rezignacije.

„Više se ne osjećam sigurno u vlastitoj zemlji", kaže 20-godišnja studentica Alexia Athanasiou iz Larisse. U jednom videu koji kruži društvenim mrežama ona je našla riječi koje su dirnule cijelu zemlju: „Svi mi smo krivi da uvijek biramo iste ljude, koji uništavaju zemlju. Oni me dovode do toga da mrzim vlastitu zemlju." U intervjuu za DW Alexia se pita: „Kako može biti da su vlade ovu zemlju dovele u ovakvo stanje?" No istodobno ističe da nije izgubila vjeru u demokraciju.

Na prosvjedima u Ateni došlo je do sukoba demonstranata i policije (8.3.) Foto: Alexandros Avramidis/REUTERS

Utjecaj na parlamentarne izbore

Još uvijek nije poznato kada se točno ove godine održavaju parlamentarni izbori. Nakon što se najprije spominjao 9. travnja, sada je vjerojatnije da bi to moglo biti 21. svibnja ili 2. lipnja. U prvim ispitivanjima javnog mnijenja nakon željezničke nesreće stranka premijera Mitsotakisa je izgubila tri posto glasova i pala na ispod 30 posto. Syriza na čelu s Alexisom Tsiprasom ne profitira od tog gubitka glasova i ostaje na 25 posto.

Wolfgango Pissoli, politički savjetnik za rizike i krizni menadžment, kaže da je Mitsotakis izgubio povjerenje građana. „Vlada je na početku pogrešno reagirala na ovu krizu time što je kao uzrok nesreće navodila ljudsku pogrešku", kaže on. I dodaje da premijer sada pokušava spasiti situaciju: „On se ispričao na društvenim mrežama i najavio istragu. No nju će provesti komisija koju je sastavio ministar prometa bez konzultacija s oporbom. Mi smo sve to već češće vidjeli, primjerice kod skandala oko prisluškivanja. I tu je vladin krizni menadžment bio loš."

Pissoli procjenjuje da će predstojeći izbori za Mitsotakisa biti veliki izazov: „On mora smiriti srdžbu ljudi, bez da sebe previše ističe. Njegov manevarski prostor je ekstremno ograničen."

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu