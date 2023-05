Grčka: Mitsotakis se sprema za nove izbore

Premijer Kyriakos Mitsotakis prošao je bolje nego što se nadao, s obzirom da je njegovu vlast potresao skandal s prisluškivanjem javnih osoba, a onda i gospodarska kriza i teška željeznička nesreća u kojoj je krajem veljače poginulo 57 ljudi. Nakon te nesreće izbili su masovni prosvjedi širom Grčke.

Pa ipak, premijerova Nova demokracija je osvojila je oko 41 posto glasova na izborima u nedjelju (21.5.) i time postala izborna pobjednica.

Propast nove ljevice, oporavak stare

U taboru glavnih protivnika, ljevičarske Syrize bivšeg premijera Alexisa Tsiprasa, bio je vidan šok na licima. Tsipras je nade polagao u mlade, prvi put su i 17-godišnjaci imali pravo glasa.

Na kraju mršavih 20 posto – čak 12 posto manje nego prije četiri godine. Ljevica je podijeljena, pa su dio glasova odnijela dva bivših člana Syrize koji sada imaju svoje stranke.

Tsipras će se vjerojatno morati zapitati u kom smjeru vodi stranku, ali se trenutačno ponajprije nada ponavljanju izbora jer je teško sastaviti koaliciju. „Moramo odmah sve pripremiti, poduzeti potrebne promjene, da bismo što bolje organizirali iduću, odlučujuću predizbornu kampanju."

Alexis Tsipras Foto: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Na trećem mjestu su socijalisti iz PASOK-a, koji su se oporavili poslije potonuća tijekom financijske krize. Sada su na 11 do 12 posto.

Oni bi teoretski konzervativnoj Novoj demokraciji mogli osigurati većinu. No, odnos tih dviju stranaka je zategnut nakon što se doznalo da je i predsjednik PASOK-a Nikos Androulakis bio prisluškivan, a za neovlašteno prisluškivanje je optužen ured premijera.

Vjerojatno novi izbori

Mitsotakis bi sada trebao krenuti u formiranje koalicije. Ali, on nije za to posebno zainteresiran i isključuje suradnju s drugim strankama. On je izjavio: „Jedini put za provedbu reformi koje mi planiramo i koje zemlja treba je da mi sami vladamo." I naglasio: „Zajedno ćemo se spremiti za iduću utrku, koja počinje sutra. Kako bi na idućim izborima bilo potvrđeno ono što su građani ionako već odlučili na biralištima.“

Mitsotakis je nagovijestio da bi se izbori mogli ponoviti već idućeg mjeseca. Na tim bi izborima onda najjača stranka dobila automatski najmanje 20 dodatnih mjesta u parlamentu i time bi Nova demokracija mogla samostalno biti na vlasti. Smisao tog pravila je stvaranje stabilne vlade.

Nova demokracija je sada osvojila 145 od 300 zastupničkih mjesta, a ako na novim izborima ponovi taj rezultat, s dodatnih 20-ak mjesta će sigurno imati apsolutnu većinu.

nr (dpa, dw, ard)

