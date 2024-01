"Hrvatska će za godinu-dvije igrati vrhunski rukomet"

Gospodine Perkovac, reprezentacija Hrvatske je u dosadašnjim nastupima na EP u Njemačkoj pokazala velike oscilacije u igri. Prevelike za momčad koja bi se htjela uključiti u borbu za medalje?

Meni je ovaj cijeli turnir investicija za budućnost. Na ovom turniru, prije njegovog početka, mi nismo ni znali koliko možemo. A vidjeli smo da možemo puno. Ali vidjeli smo isto tako da imamo doista velike oscilacije. Na tome moramo poraditi. Ne možemo jedan dan imati najbolju utakmicu na svijetu, a drugi dan da igramo na razini regionalne lige. To se ne smije događati.

Jesu li te oscilacije sastavni dio razvoja jedne mlade momčadi, za koju mnogi rukometni stručnjaci ovdje u Kölnu kažu da ima veliki potencijal?

Hrvatski izbornik Goran Perkovac Foto: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Ja radije učim na pobjedama nego na porazima. Učiti na porazima je malo glupo. Bolje je da vidiš kod drugih što su oni pogriješili, pa ti ispraviš. Ali to na ovom turniru još nismo uspjeli.

Koliko će ovoj ekipi trebati za taj razvoj, da bude na razini na kojoj smatrate da može biti?

Ova ekipa će za godinu-dvije igrati vrhunski rukomet. To je 100% jasno. Ali ipak je šteta na ovom turniru, kad smo već imali šansu da nismo napravili bolji rezultat, jer Mađari nisu bili bolji od nas...

…ali su uspjeli iskoristiti greške Vaše momčadi u odlučujućoj fazi. Sličan scenarij kao i u meču s Francuzima, dugo ste bili na remiju, a onda su u nekoliko minuta zaredale greške…

Da, i u utakmici s Mađarima presudila je ista stvar kao i u utakmici s Francuzima. Francuzima smo dali 2-3 lopte u ruke i oni su nam zabili gol iz kontranapada ili na naš prazan gol. Ista stvar se dogodila u utakmici s Mađarima. U situaciji s igračem više mi smo im sigurno pet puta dali loptu. Umjesto da mi zabijemo, zabili su oni.

Ovih se dana puno piše o sjajnoj kulisi na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, o novom rekordu na otvaranju, kada se igralo pred više od 50.000 ljudi, te o milijun prodanih ulaznica na turniru, tu je i jako puno hrvatskih navijača. Ali što je s rukometom? Kako vidite kvalitetu igre? Bilo je nekoliko velikih iznenađenja...

Luka Lovre Klarica u pokušaju "proboja" mađarske obrane Foto: Ante Cizmic/HANZA MEDIA/IMAGO

Ja bih rekao da je ovo izvanredna rukometna predstava, ima nevjerojatno puno publike, dobra je atmosfera. Ali mislim da rukomet nije baš na tako visokom nivou. Mislim da se ne igra baš toliko dobro. I ove dobre ekipe su malo pale, vjerojatno se radi malo i o umoru. Jednostavno je previše utakmica. Tri momci više ne mogu ni hodati, a kamoli igrati. Kvaliteta igre nije baš super, ali je interesantno, može svatko dobiti svakoga.

Ovaj turnir je, kako ste rekli, investicija u budućnost. Vaš glavni cilj s reprezentacijom ostaje Svjetsko prvenstvo iduće godine, koje se igra i u Hrvatskoj?

To je cilj koji smo si zadali. To je naš prioritet. I do tada moramo biti top. Ipak mislim da je šteta da nismo na ovom turniru napravili bolji rezultat.