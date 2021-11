Godina dana bez „zlatnog dečka“

24 godine je trajala Odiseja s posmrtnim ostacima Evite Perón, „anđela siromaha”, i supruge nekadašnjeg argentinskog predsjednika Juana Domingoa Peróna. Njezin se leš 1952. najprije nalazio u uredu jednog sindikata u Buenos Airesu, onda je pod imenom „Maria Maggi" prebačen u Italiju, gdje je i pokopan - u Milanu. Nakon toga su posmrtni ostaci prebačeni u Španjolsku, neko vrijeme su se nalazili na jednom tavanu, a onda se koncem 1957. Evita „vraća" u Argentinu, gdje nalazi konačni spokoj, na groblju Recoleta u Buenos Airesu. Tijekom tih putešestvija Eviti je odsječen jedan prst, kopije njezinih posmrtnih ostataka su pravljene od voska, a vojnici su, kako neki tvrde, oskvrnuli njezino mrtvo tijelo.

Ako netko misli da se jedna takva priča više ne može ponoviti, taj ne poznaje baš dobro Argentinu. Skupina nogometnih ultrasa posljednjeg kluba kojeg je Maradona trenirao, Gimnasia y Esgrima La Plata, htjela je tijekom mrtvačke straže ukrasti Maradonino srce. No, za to su nekako saznale sigurnosne službe, nadležne službe su se aktivirale prije navijača i srce nogometne legende je izvađeno kako bi se ustanovio stvarni razlog smrti. Te barem tvrdi neurolog i novinar Nelson Castro: "Diego Maradona je sahranjen bez srca."

Buenos Aires godinu dana nakon Maradonine smrti

Maradonino srce, tvrdi Castro nakon analize brojnih dokumenata, bilo je teško oko pola kilograma i na vrlo dobar način simbolizira njegovu životnu priču: to je srce jednog sportaša, zato je i oko 200 grama teže od srca „običnog" čovjeka. Ali činjenica da je toliko teško, može se objasniti i nekim zdravstvenim problemima i oboljenjima. Maradonino srce je bilo teško, ali i teško oštećeno.

Ovisnost o drogama

"Diegovo zdravlje – stvarna istina", tako se zove Castrova knjiga koja je nedavno objavljena. U njoj Castro detaljno i po prvi put nabraja sve bolesti Maradone od početka njegove nogometne karijere. Osim toga, on iz svog liječničkog kuta gledanja iz minute u minutu opisuje posljednje dane uoči njegove smrti – Maradona je preminuo od posljedica srčanog udara. Pritom se poziva na kompletnu medicinsku i potvrđenu dokumentaciju. „Mnogi su ljudi šokirani činjenicom od koliko je, i prije svega koliko teških bolesti, Maradona patio tijekom svog života", kaže Castro.

Već 1986., kada je Maradona odveo Argentinu do titule svjetskog prvaka i kada ga je cijeli svijet doslovno obožavao, Maradona je bio ovisnik o drogama, tvrdi Castro. A onda su došli i ekscesi s alkoholom, gubitak kontrole po pitanju prehrane i ovisnost o seksu. Nedavno je jedna Kubanka predbacila Maradoni da ju je seksualno zlostavljao dok je bila maloljetnica, ona kaže da ju je Maradona silovao i da ju je zadržavao – protiv njezine volje.

Je li mogao preživjeti?

Maradonin stil života, koji je po navodima Castra bio apsolutno samorazarajući, je jedna strana medalje. A druga su okolnosti njegove smrti. Dvanaest sati se, kako on tvrdi, Maradona borio bespomoćno sa smrću. I bio je pritom sam. Državno odvjetništvo je podiglo optužnicu protiv Maradoninog liječnika Leopolda Luquea, njegove psihijatrice i petero njegovatelja, i to zbog nepružanja pomoći bivšem nogometašu. Prijete im zatvorske kazne u trajanju od osam do 25 godina. "Ne znam hoće li itko ikada završiti u zatvoru zbog Maradonine smrti. Ono što znam je da je bilo velikih grešaka od strane liječnika, koji mu nisu omogućili tu zadnju šansu da preživi sa svojom srčanom slabošću”, kaže Castro.

Maradona je imao samo 14 godina kada ga je Nelson Castro intervjuirao, kao jedan od prvi novinara. Maradonina slava se tada još nije pročula svijetom. A za vrijeme njihovog posljednjeg razgovora Maradona je bio bijesan, prisjeća se Castro – zato što je on Maradonu konfrontirao s njegovim greškama. "Diego bi te odmah počeo smatrati neprijateljem u onom trenutku u kojem bi se usudio kritizirati njegovo ponašanje. On je bio čovjek koji je mislio da je svemoguć i da se ne mora držati pravila. Sumnjam ipak da je Argentina išta naučila iz njegovog slučaja.”

„Slučaj Maradona"

Život i smrt Diega Armanda Maradone nude dovoljno elemenata za neku TV-sapunicu, na temelju njegove životne priče tek je nedavno snimljen i jedan film. No, Maradona je već za svog života slutio da će se nakon njegove smrti odigrati i dodatna epizoda: „Neću ja naći mira ni kad budem mrtav. Oni me koriste dok sam živ, i oni će naći načina da to učine i kad budem mrtav.”

A glavnu ulogu će onda sigurno odigrati Mario Baudry. Ovaj odvjetnik je 20 godina radio kao novinar, bio je šef Ureda ministra sigurnosti u pokrajini Buenos Aires, a on sada u sudskom procesu oko okolnosti smrti nogometne legende zastupa Maradoninog najmlađeg sina, osmogodišnjeg Diega Fernanda, koji je istovremeno njegov – pastorak. Baudry kaže: "Oni koji su ubili Diega Maradonu moraju platiti za svoja kaznena djela!”

Scena iz Maradononog Napulja

Dok pričamo preko telefona s Baudryjem, odvjetnik je sve više ljut. Nabraja cijeli niz liječničkih grešaka u posljednjih nekoliko godina, on tvrdi da su se ljudi iz najbližeg Maradoninog okruženja uoči njegove smrti nemilosrdno bogatili na Maradoni, priča o svojoj svakodnevnoj borbi protiv vjetrenjača argentinskog pravosuđa. "Kad bi Diego sve ovo mogao vidjeti, on bi se počeo derati da ti ljudi njegovoj djeci vrate ukradeni novac.”

„Zlatni dečko"

U četvrtak, točno godinu dana nakon Maradonine smrti, opet tuguje cijela Argentina, opet se prisjeća čovjeka koji je zbog svojih uspona i padova reprezentirao Argentinu – i to bolje od bilo koga drugog. Već koncem listopada sve utakmice prve lige su bile prekinute na jednu minutu kako bi se prisjetilo Maradone i odalo mu se počast. Bila je to naravno 10. minuta. Broj koji je nosio na leđima.

I Napulj je opet zavijen u crninu. I Napulj se još jednom klanja Maradoni. Svom Diegu koji je taj kronično neuspješni klub odveo do dvije titule prvaka Italije. Svom Diegu koji je Napulju vratio ponos u odnosu na omraženi sjever zemlje. Planirano je održavanje mise, otkrivanje jedne statue i jedna posebna emisija na talijanskoj televiziji. A list "Il Mattino" na naslovnici je objavio upravo ono što mnogi u Italiji i Argentini misle na ovaj dan: „Maradona živi!"

