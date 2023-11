Glad transeksualaca za normalnim životom u Bugarskoj

Dvanaest dana - toliko je istrajala Gabriella Bankova sjedeći na stepenicama Palače pravde u Sofiji. Štrajk glađu je, kaže ona za DW, bila spontana odluka. Pa ipak je, u izvjesnom smislu, dugo sazrijevala u njoj. Jer Gabriella Bankova je transseksualka. Međutim, bugarska država to odbija priznati. Kada je sud u studenom odbio promijeniti "spol" na njenoj osobnoj karti u "ženski", Bankova nije znala što i kako dalje. I sjela je ispred Palače pravde.

Tijekm štrajka je izgubila sedam kilograma. Okončala ga je doduše u subotu (25.11.), ali borba za njena prava tu nije stala. "Mislim da je vrijeme za reformu pravosuđa", rekla je ova 32-godišnjakinja u razgovoru za DW.

Nema braka, nema usvajanja, nema nasljedstva

Europski ogranak Međunarodnog udruženja lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih i interseksualaca (ILGA) objavljuje jednom godišnje „Dugin indeks" u kojem ocjenjuje 49 zemalja u Europi na osnovu njihovih zakona i politike izjednjačavanja prava za LGBTQ zajednicu. Bugarska je 2023. godine zauzela 40-to mjesto. Od svih zemalja EU, samo su Rumunjska i Poljska bile lošije.

LGBTQ-osobe u Bugarskoj su pravno zapostavljene. Organizacija "Deystvie", koja se zalaže za socijalnu i pravnu jednakost pripadnika LGBTQ zajednice u ovoj zemlji, ispitala je 79 bugarskih zakona prije pet godina. Rezultat: Queer-osobama u Bugarskoj je uskraćeno oko 300 aspekata iz ovih zakona. Istopolnim parovima nije dozvoljeno sklapanje braka, ne mogu zajedno usvajati djecu, a ne mogu ni naslijediti imovinu svog partnera.

U Bugarskoj se promjena spola zakonski ne priznaje Foto: Margarita Nikolova/DW

Pravo na rodno samoopredjeljenje, koje je toliko važno za Bankovu i druge transseksualne osobe, ne postoji. Službena promjena upisa spola ili promjena imena: nemoguća.

Predmet svakodnevne borbe: Ono što se podrazumijeva

Gabrielli Bankovoj je često bio uskraćen boravak u bolnici i druge zdravstvene usluge zbog podataka na njenoj losobnoj karti, na kojoj i dalje stoji "muško", navodi ona. Nedavno se razboljela od upale pluća, ali nije mogla kupiti antibiotike jer joj je trebao liječnički recept – koji nije dobila. Zato što su zdravstvene ustanove vjerovale da koristi lažnu osobnu kartu, i zato što nema zdravstveno osiguranje.

Ova 32-godišnjakinja opisuje da joj je iz istog razloga odbijen ugovor o stupanju u radni odnos kao i ugovor o iznajmljivanju stana. U svakodnevnom životu njen ženski identitet se stalno sukobljava sa „muškim spolom" na njenoj osobnoj karti.

Promjena spola? Nemoguće

Prve rasprave o mogućnosti zakonske promjene spola u Bugarskoj počele su početkom 1990-ih. Do 2017. uvijek je bilo pozitivnih pomaka, izvještava Denitsa Lyubenova, pravnica i predsjednica organizacije Deystvie. Pošto nije postojala jasna sudska praksa, trans osobe su povremeno mogle promijeniti svoj rodni status na sudu.

Ali 2018. godine, u jeku kampanje protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, Ustavni sud Bugarske je presudio da pojam "rod" treba shvatiti samo u biološkom smislu - i da postoje "samo dva roda". Tri godine kasnije pokrenut je proces tumačenja rodne određenosti. U veljači 2023. godine, Vrhovni sud je objavio da je presudio da ne postoji pravni okvir koji regulira zakonsku promjenu spola. Drugim riječima: transrodne osobe u Bugarskoj više ne mogu formalno promijeniti svoj spol.

Nema statističkih podataka koliko je ljudi u Bugarskoj u sličnoj situaciji kao Gabriella Bankova. Odvjetnica Ljubenova je uvjerena da ima dosta. Samo njena organizacija Deystvie trenutno zastupa 30 do 40 ljudi.

„Odluke bugarskog pravosuđa posljednjih nekoliko godina dovele su do toga da nas proglase ljudima koji nisu dobrodošli u društvu", ogorčeno kaže Bankova.

Život u sjeni - jedan homoseksualni par s djetetom u Sofiji Foto: Mariya Milkova/DW

Različite reakcije ispred Palače pravde

Gabrijelu Bankovu policija je dva puta privodila tijekom štrajka glađu, navodno zbog toga što se, između ostalog, nije mogla identificirati odnosno pokazati svoje dokumente. Te akcije su bile neopravdane, kaže Bankova. Pokazuje modrice na desnom zglobu i kaže da su je u policijskoj stanici vrijeđali, ponižavali, svukli, pa čak i fizički povrijedili. "Što god da urade, ne mogu me slomiti. Mentalno sam jača nego ikad", kaže ona.

Tijekom štrajka Bankova je iskusila dvije strane bugarskog društva. Neki prolaznici su je otvoreno vrijeđali i iskazivali agresivnost – posebno mladi muškarci.

Bankova smatra da to dolazi od nacionalističkih, desničarskih, ekstremističkih i populističkih stranaka, koje su više puta provodili akcije huškanja protiv LGBTQ-populacije u Bugarskoj. U nekim slučajevima to ne ostaje samo na govoru mržnje, već dolazi i do fizičkih napada. Tako je u listopadu 2022. godine bugarski političar, desničar i populista Boyan Stankow, zajedno s deset drugih ljudi, upao u LGBTQ sastajalište Rainbow Hub u Sofiji. Tom prilikom oni su ranili jednog zaposlenog.

Međutim, mnogi prolaznici su pokazali solidarnost i željeli su saznati više o životu transseksualnih osoba, kaže Bankova. „Čak su mi se i ljudi, koji nisu razgovarali direktno sa mnom, ljubazno osmjehivali".

Svojim štrajkom ispred Palače pravde Gabriella Bankova je pokazala da osobe transseksualne orjentacije postoje u Bugarskoj - i da oni, kao i svi drugi, imaju pravo na normalan i dostojanstven život. Zato je njen štrajk glađu, kako najavljuje, samo početak, "Tek sada počinje pravi posao!"

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku

