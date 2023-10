Gerhard Schröder: Dvojbeno priznanje za bivšeg kancelara

„Büro Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder" („Ured saveznog kancelara izvan službe Gerharda Schrödera" – to je natpis koji stoji na vratima njegovih bivših ureda u Bundestagu. Ali uredi su prazni, njegove bivše suradnice i nekadašnji suradnici sada rade na nekim drugim područjima. U hodnicima zgrade koja pripada kompleksu Bundestaga, odmah preko puta ruskog veleposlanstva, nema više ni Schröderovih portreta, a ni grafika i litografija koje su se svojedobno nalazile na tom mjestu.

Pristup ruskoj ambasadi je u međuvremenu blokiran. Stvari su se promijenile. Jedino se nije promijenio odnos Gerharda Schrödera prema Rusiji i predsjedniku Putinu. A upravo zbog toga je došlo do problema u odnosu bivšeg kancelara i njegove stranke SPD-a – mnogi će reći da je upravo taj odnos i uništilo.

Helmut Kohl prvi je čestitao Gerhardu Schröderu nakon što je SPD-ovac 27.10.1998. postao kancelar - a time i Kohlov nasljednik na čelu savezne vlade Foto: picture-alliance/dpa/M. Jung

Čestitka stranačke šefice

Predsjednica Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) Saskia Esken prije godinu dana je od bivšeg SPD-ovog kancelara zatražila čak da napusti stranku, zbog toga što se on nakon ruskog napada na Ukrajinu nije povukao s dužnosti koje je obnašao u ruskim energetskim koncernima. Zbog toga se Schrödera ne bi trebalo ni percipirati kao bivšeg kancelara, govorila je tada Esken. A danas će mu baš ona čestitati na 60. obljetnici članstva u SPD-u. Ona to mora. Njezin se potpis nalazi na potvrdi koja će biti uručena Schröderu, potvrda na koju pravo imaju svi SPD-ovci nakon što u stranci provedu 60 godina. Unutar SPD-a je bio pokrenut i postupak izbacivanja Schrödera iz stranke zbog veza s Rusijom, ali je on okončan koncem prošle godine. Inicijativa je propala.

Komplicirani član Gerhard S.

SPD se jednostavno ne može otarasiti svog možda i najpoznatijeg člana, a istovremeno i prilično kompliciranog. I što onda rade? Pokušavaju cijelu stvar prešutjeti. Zato SPD šuti i po pitanju odlikovanja koje će Gerhard S. dobiti za veliki stranački jubilej. Većina SPD-ovih poznatijih političara iz Donje Saske (Schröderove političke domovine, nap. red.) ne odgovara na novinarske upite.

To je razumljiva reakcija SPD-a, smatra politolog Uwe Jun. Svaka nova javna diskusija o Gerhardu Schröderu SPD-u ne bi bila od koristi, i mogla bi čak ugroziti trenutno zajedništvo unutar partije, kaže Jun. Na koncu konca Schröder nije sporna figura samo zbog prijateljskog odnosa s Putinom, on je ujedno i simbol bivše politike SPD-a prema Rusiji, politike koju je ta stranka revidirala nakon početka invazije na Ukrajinu. Na današnjoj svečanosti u Hannoveru će ipak biti i jedan od poznatijih SPD-ovaca. To je dopredsjednik Kluba zastupnika SPD-a u Bundestagu, Matthias Miersch. Upravo on će, kao šef ogranka SPD-a u Hannoveru, koji i organizira ceremoniju, održati pozdravni govor, te će se, kako sam kaže, „naravno dotaknuti i aktualne diskusije".

Bitka oko ureda u Bundestagu

Schröder se nije distancirao od Putina nakon ruske invazije na Ukrajinu (fotografija je snimljena 6.9.2011. u St. Peterburgu) Foto: Alexey Nikolsky/dpa/picture alliance

A diskusije oko tog pitanja vjerojatno neće biti okončane ni nakon današnjeg priznanja bivšem šefu SPD-a za šest desetljeća članstva u najstarijoj još uvijek aktivnoj njemačkoj političkoj stranci. Gerhard Schröder se naime bori i dalje. Bori se primjerice za svoje urede u Bundestagu. Financiranje ureda (jedna od privilegija koja pripada bivšim šefovima/šeficama vlade u Njemačkoj, nap. red.) mu je prošle godine ukinuo Odbor za proračun Bundestaga, s obrazloženjem da on ionako više ne obnaša nikakve dužnosti u korist Savezne Republike Njemačke.

Schröder je nakon toga tužio Bundestag, ali je izgubio na prvoj instanci, pred Upravnim sudom u Berlinu. Nakon toga je uložio žalbu Višem upravnom sudu. U ovom trenutku još nije poznato kada će se održati ročište. Ali je jasno da se nastavlja sudski slučaj „Gerhard Schröder protiv Savezne Republike Njemačke".

Katharina Seiler, NDR

