Politika Bjelorusija

Gdje je Lukašenko?

prije 23 min.

Pokazuje li zagonetni nestanak posljednjeg diktatora u Europi da je on teško bolestan? Bivši ministar iz njegove vlade, koji je u egzilu, to potvrđuje, a jedan ruski parlamentarac tvrdi da on samo treba "mali oporavak".