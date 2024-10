Francuski bombarder Mirage kao pojačanje za Ukrajinu

Iako je francuski predsjednik Emmanuel Macron u lipnju ove godine obećao da će prve borbene avione Mirage 2000 isporučiti Ukrajini do kraja 2024, Kijev ove godine neće dobiti ove zrakoplove. Francuski ministar obrane Sebastien Lecornu je 8. listopada priopćio da je isporuka odložena. Ukrajina, koja se još uvijek brani od ruskog agresorskog rata, trebala bi dobiti ove zrakoplove tek u prvom kvartalu 2025. godine.

Prema stručnom časopisu Defense News, francuska kompanija „Dassault Aviation" izgradila je oko 600 bombardera Mirage 2000, od ​​kojih je polovina izvezena u osam zemalja, uključujući Grčku, Ujedinjene Arapske Emirate i Tajvan. Avion je dugačak oko 14 metara, a raspon krila je oko devet metara. Prazan teži 7.500 kilograma i dostiže maksimalnu brzinu od oko 2.700 kilometara na sat.

Mirage 2000-5 je modernizirana verzija borbenog aviona koji ima poboljšani radar i može biti opremljen raketama zrak-zrak Mica. Može služiti i kao nosač krstarećih raketa SCALP-EG, koje Francuska isporučuje Ukrajini.

Oleh Katkov, glavni urednik ukrajinskog časopisa Defence Exspress, smatra da bi francuska letjelica mogla značajno ojačati ukrajinsko zrakoplovstvo. „Najvažniji i prvi zadatak Miragea bit će protuzračna obrana, obrana od napada, posebno krstarećih raketa i dronova“, rekao je ovaj stručnjak u intervjuu za DW.

Najavljena podrška - Macron i Zelenski u Parizu Foto: Michel Euler/AP/dpa/picture alliance

Modernizacija borbenih zrakoplova Mirage

U svom postu na platformi X, francuski ministar obrane Lecornu je također najavio da će avioni tipa Mirage koji će biti isporučeni Ukrajini biti unaprijed modernizirani. „U Cazauxu u Girondi bit će opremljeni novom opremom: za zračnu i kopnenu borbu i obranu od elektronskog ratovanja", rekao je ministar.

Prema riječima Katkova, francuska letjelica će moći koristiti oružje dugog dometa, kao što su francuske rakete AASM Hammer dometa većeg od 70 kilometara. Prema njegovim riječima, tijekom takve modernizacije imalo bi smisla i da se u Mirage 2000-5 integriraju klizne bombe poput američkih JDAM-ER i SDB, koje su već u upotrebi u Oružanim snagama Ukrajine, kojima se mogu gađati ciljevi na terenu u neposrednoj blizini linija bojišnice.

Važna je i povećana oprema za elektronsko ratovanje koje spominje Lecornu. Prema Katkovu, ovo bi učinilo avion Mirage otpornijim na ruske ometajuće signale. Ovo se odnosi na rad navigacijskih sustava kao i na radarske ili komunikacijske sustave u samom zrakoplovu.

S obzirom na to da bivši sovjetski bombarderi Su-24, koje koriste i ukrajinske oružane snage, već neko vrijeme efikasno koriste krstareće rakete SCALP ili Storm Shadovw koje su razvile Francuska i Velika Britanija i koje se prema riječima stručnjaka već efektivno koriste protiv ruskih ciljeva na zemlji, borbeni avioni Mirage su od sekundarnog značaja.

Razlika između Miragea i F-16

Borbeni avioni Mirage i F-16 su razvijeni otprilike u isto vrijeme, ali imaju značajne razlike, kako u dizajnu, tako i po karakteristikama. Prema mišljenju stručnjaka, Mirage je slabiji u borbi protiv neprijateljskih aviona u odnosu na američki F-16.

„Mirage 2000-5 nema rakete zrak-zrak dugog dometa. Mirage je pogodan za zračnu obranu u zaleđu i za bacanje kliznih bombi", kaže Katkov. To može i F-16, ali njegovo naoružanje također može spriječiti neprijateljske zrakoplove da prodru u područja gdje bi mogli ispustiti bombe. Dok F-16 raspolaže raketama zrak-zrak dometa do 160 kilometara, rakete Mirage 2000-5 dostižu samo 60 do 80 kilometara, rekao je ovaj stručnjak. „Mirageu 2000-5 nedostaje odgovarajuće oružje za izvršenja takvog zadatka", rekao je Katkov.

Na ove nedostatke ukazuje i Kostjantin Krivolap, bivši inženjer ukrajinskog proizvođača zrakoplova Antonov. Po njegovom mišljenju, francuski bombarderi su čak slabiji u zračnoj borbi od sovjetskog MiG-29. „Imaju slabije radare i naoružanje s kojim se ne mogu boriti u zraku. Rakete koje bi Mirage ispalio na ruski borbeni avion bi lako mogle biti presretnete, rekao je stručnjak u članku za internetsku stranicu „RBK-Ukrajina”.

Je li F-16 bolji od Miragea? Foto: U.S. Air Force/ZUMA/picture alliance

Koliko bombardera Ukrajina može očekivati?

U srpnju ove godine, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinskoj vojsci potrebno najmanje 128 aviona F-16 kako bi održala korak s ruskim snagama u zračnom prostoru. Kijev je do sada dobio samo nekoliko aviona tipa F-16 iz Danske i Nizozemske, tako da je daleko od tog cilja.

Oleh Katkov pretpostavlja da bi maksimalno 70 letjelica moglo biti isporučeno Ukrajini do 2027. godine. „U ovoj situaciji postavlja se pitanje odakle da nabavimo potreban broj borbenih aviona", kaže Katkov. I tu bi francuski Mirage zapravo mogao biti od pomoći. Koliko njih Pariz želi isporučiti, nije jasno. Prema pisanju francuskog medija „Opex360", francusko ratno zrakoplovstvo ima samo 20 Miragea 2000-5, za koje je predviđeno da budu povučeni iz upotrebe do 2030. godine. Stoga Ukrajina vjerojatno ne može računati na više zrakoplova iz Francuske.

Ali ukrajinsko zrakoplovstvo se ne želi ograničiti samo na avione F-16 i Mirage. Krajem rujna ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov priopćio je da se, pored aviona koje su već obećali zapadni partneri Ukrajine, trenutno razgovara i o isporuci drugih tipova borbenih aviona poput Gripena i Eurofightera.