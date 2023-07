Francuska privlači najviše stranih investicija u Europi

Na industrijskom području između općina Douvrin i Billy-Berclau u pokrajini Hauts-de-France na sjeveru Francuske užurbano se radi. Čuje se udaranje čekića, bruje zavarivači, viličari prevoze teške metalne dijelove s jednog kraja na drugi. Oko tisuću radnika privodi kraju radove na prvoj od tri ogromne tvorničke hale u kojima će se uskoro proizvoditi baterije za električne automobile. To je prva divovska tvornica (gigafactory) u Francuskoj.

Projekt vrijedan tri milijarde eura, nazvan Automotive Celle Company ACC, zajednički provode europski proizvođač automobila Stellantis (nastao udruživanjem Fiata, Chryslera, Peugeota, Citroena i drugih), njemački automobilski koncern Mercedes i francuska naftna kompanija TotalEnergies. Tu bi trebalo nastati do 2.000 radnih mjesta. A to je samo jedan u nizu gospodarskih projekata u Francuskoj u kojem sudjeluju strani investitori.

Prva hala od planirane tri je gotova Foto: Lisa Louis/DW

Prošle godine su strana poduzeća najavila 1.300 investicija u Francuskoj – među ostalim u farmaceutskoj industriji, telekomunikacijskom i informatičkom sektoru. Francuska tako jača svoju vodeću poziciju po stranim investicijama u Europi, koju je zauzela 2019. godine, pretekavši Veliku Britaniju. Taj naslov zvuči lijepo, ali utjecaj tih investicija na ukupno gospodarstvo nije velik.

Na gradilištu je i Matthieu Hubert, komunikacijski direktor ACC-a, rukuje se i razgovara s djelatnicima o napretku radova. „Trenutno sve baterije uvozimo iz Azije – iz Kine, Južne Koreje i Japana. Sad želimo izgraditi vlastitu proizvodnu granu – i baterije potpuno koncipirati, proizvoditi i prodavati u Francuskoj", kaže Hubert u razgovoru za DW.

Matthieu Hubert: baterije ćemo koncipirati, proizvoditi i prodavati u Francuskoj Foto: Lisa Louis/DW

Francuska industrijska kultura

I u Njemačkoj i Italiji su u idućim godinama planirane takve tvornice. Ukupno će investitori dati sedam milijardi eura i dobiti za to europske subvencije od milijardu i dvjesto milijuna eura.

Ipak, ima razloga zašto se prva divovska tvornica ovoga konzorcija nalazi u Francuskoj, kaže Hubert. „Ovdje ima ekstremno dobro kvalificiranih inženjera i tehničara – Francuska ima pravu industrijsku kulturu. Osim toga ta zemlja ima jasnu prednost, pogotovo u odnosu na Njemačku: jeftinu električnu energiju iz nuklearnih elektrana", kaže komunikacijski direktor ACC-a. U Francuskoj otpada oko 70 posto električne energije na onu proizvedenu uz pomoć nuklearnih reaktora. Vlada i dalje nade polaže u tu tehnologiju i namjerava graditi još šest novih nuklearki.

Susretljivost vlasti

Neil Bernard, direktor javnih poslova, tržišta i komunikacije u talijanskom farmaceutskom poduzeću Chiesi, dodaje još jedan argument. „Francuske vlasti su nas uvijek jako podupirale u našim projektima – imamo osjećaj da smo ovdje dobrodošli", kaže Bernard u razgovoru za DW. Chiesi ima glavno sjedište u Parmi, a izvan Italije u Europi ima pogone samo u Francuskoj. Za to poduzeće je Francuska već 30 godina „strateški teritorij" – sa znanstvenim centrom u Bois-Colombesu kod Pariza i tvornicom u La Chaussee-Saint-Victor u središnjoj Francuskoj.

Izvan Italije Chiesi ima tvornice samo još u Francuskoj Foto: Stéphane Picot

Ovu posljednju tvornicu poduzeće trenutno proširuje. Do 2026. namjerava investirati 60 milijuna eura, a broj zaposlenika u toj tvornici povećati sa sadašnjih 170 na 300. „Upravo državni programi potpore, kao što je 'France Relance', koji među ostalim potiče korištenje energije iz obnovljivih izvora, pokazuju nam da vlada slično razmišlja kao i mi", naglašava Bernard. Chiesi želi do 2035. postići klimatsku neutralnost, dakle izlučivati onoliko ugljičnog dioksida koliko i apsorbira.

Vladinu potporu kao argument navodi i njemačka tvrtka Vorwerk za svoje nove investicije u Francuskoj. Ovo poduzeće iz Wuppertala, koje proizvodi kuhinjski stroj Thermomix, već je 50 godina nazočno u Francuskoj, a sad gradi novu tvornicu u Donmaru u regiji Centre-Val-de-Loire vrijednu 57 milijuna eura. „Znamo da je vlada sklona gospodarstvu i da želi reindustrijalizaciju Francuske, i to pozdravljamo", kaže u razgovoru za DW Sebastian Weber, glavni menadžer tvrtke Vorwerk Semco, prve Vorwerkove tvornice u Francuskoj, u Cloyes-les-trois-Rivieres južno od Pariza. „Uz to je važno to što Francuska ima jako dobru infrastrukturu i dobro obrazovane stručnjake." Vorwerk želi angažirati još 74 takva stručnjaka za rad u tvornici koja bi trebala biti gotova do kraja 2024. godine.

Presudna demografska struktura

Vlada predsjednika Emmanuela Macrona je doista provela neke reforme koje idu na ruku gospodarstvu, kako naglašava Olivier Becht, zamjenik ministra za vanjsku trgovinu, atraktivnost i Francuze u inozemstvu. „Porez za poduzeća smo smanjili s 33 na 25 posto, naše radno pravo smo učinili fleksibilnim, smanjili upravne odredbe za poduzeća koja ovdje žele otvoriti podružnice i za njih na raspolaganje stavili više zemljišta", objašnjava Becht u razgovoru za DW dodajući da je omiljenost Francuske kao gospodarskog staništa jako dobra za gospodarstvo. „U 2022. su strane izravne investicije stvorile 58.000 radnih mjesta. Naše gospodarstvo je poraslo za 2,6 posto i rast će i ove godine, dok u drugim zemljama kao što je Njemačka vlada recesija", kaže Olivier Becht.

Olivier Becht: porezi manji, zakonodavstvo fleksibilnije Foto: Lisa Louis/DW

Ali, Anne-Sophie Alsif, glavna ekonomistica konzultantskog poduzeća BDO, smatra da za dobar gospodarski razvitak u Francuskoj nisu puno zaslužne strane investicije. „Nezaposlenost u Francuskoj, koja je još prije nekoliko godina bila iznad deset posto, sad je pala na oko sedam posto, ali razlog tomu je prije svega činjenica da naše društvo stari i da imamo manje ljudi u dobi kad su sposobni za rad", kaže ona u razgovoru za DW. "Naše gospodarstvo raste prije svega zato što je država za vrijeme pandemije korone i od početka ruske invazije na Ukrajinu podijelila brojne subvencije poduzećima, koja tako mogu investirati."

„Ekološki sustav za baterije"

U regiji Hauts-de-France nova radna mjesta su više nego dobrodošla. Tradicionalni automobilski sektor tamo trenutno zapošljava više od 50.000 ljudi. Ali, mnogi od tih radnika će najkasnije 2035. morati naći novi posao, jer je Europska unija od tada zabranila prodaju automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Anne-Sophie Alsif: nezaposlenost je smanjilo starenje stanovništva, a ne strane investicije Foto: Lisa Louis/DW

Komunikacijski direktor ACC-a Hubert se nada da će neki od njih prijeći u njegovu tvornicu. „Mi želimo što je prije moguće ovdje pokrenuti proizvodnju i izgraditi cijeli ekološki sustav za baterije za električne automobile uključujući i lanac dobavljača", kaže Hubert. Taj ekološki sustav, u koji bi trebale biti uključene još najmanje tri divovske tvornice baterija, trebao bi prema prognozama zapošljavati 10.000 ljudi. Vlada već sad to područje naziva "francuskom baterijskom dolinom".

