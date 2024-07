Francuska: lijevi savez pobijedio, sastavljanje vlade teško

Iako ispitivanja javnog mnijenja posljednjih tjedana to nisu predviđala, lijevi savez „Nova narodna fronta" je osvojio najviše mjesta u francuskoj Nacionalnoj skupštini. Desno ekstremno Nacionalno okupljanje (Rassemblement National, RN), kojem se predviđala pobjeda, završilo je na trećem mjestu.

Neslužbeni vođa lijeve narodne fronte Jean-Luc Melenchon proglasio je pobjedu rekavši da je „republikanska strast" ostvarila kolosalan uspjeh. Još prije tjedan dana ispitivanja javnog mnijenja su predviđala pobjedu desnih ekstremista. „Narod je to spriječio", slavodobitno je rekao Melenchon, predsjednik lijevo-radikalne stranke „Nepokolebljiva Francuska". Predsjednik sad mora imenovati premijera iz redova Narodne fronte, rekao je on. Ali taj novostvoreni lijevi savez nema apsolutnu većinu nego će vjerojatno morati koalirati s liberalnom koalicijom predsjednika Emmanuela Macrona „Ensemble". „To je veliko olakšanje za ljude u Francuskoj", rekao je Jean-Luc Melenchon pred mnoštvom u Parizu koje mu je pljeskalo. U Parizu i brojnim velikim gradovima lijevi savez je osvojio najviše mjesta.

Jean-Luc Melenchon je zadovoljan ishodom drugoga kruga parlamentarnih izbora Foto: Thomas Padilla/AP/dpa/picture alliance

Frustrirani desni ekstremisti

Predsjednik desno ekstremnog Nacionalnog okupljanja Jordan Bardella i osnivačica stranke Marine le Pen bili su pripremili veliku proslavu pobjede. Ali, nije bilo razloga za otvaranje šampanjca. Brojne pristaše RN-a na skupu u jednom predgrađu Pariza izgledale su tužno i nisu mogli vjerovati da su tek treća snaga u zemlji. Jordan Bardella je rekao da je RN izgubio samo zato što su ljevica i predsjednik Macron ušli u „neprirodnu koaliciju". U drugom krugu izbora su lijevi savez i Macronov savez u brojnim izbornim jedinicama išli samo s jednim kandidatom kako bi spriječili da kandidati RN-a osvoje većinu. Ta računica je očito uspjela i rasrdila je Jordana Bardellu. „Birači su frustrirani", rekao je on dodavši da RN ostaje jedina alternativa lijevoj i centrističkoj politici te da je većinski izborni sustav iskorišten protiv RN-a.

Jordan Bardella je rekao da neće biti premijer ako ne osvoji apsolutnu većinu u parlamentu Foto: JULIEN DE ROSA/AFP

Macronov savez na drugom mjestu

Predsjednik Macron, koji je večer proveo povučeno u Elizejskoj palači, sve je stavio na jednu kartu i rizičnu igru nije potpuno izgubio. Macron je nakon loših rezultata njegove stranke na izborima za Europski parlament početkom lipnja raspustio nacionalni parlament. Na novim izborima je želio dobiti potvrdu mandata od francuskih birača. Ali, ta računica se nije potpuno ostvarila. On je, istina, spriječio da desnica preuzme vlast, ali sad mora surađivati s djelomice ekstremnom ljevicom. Ipak njegov liberalni savez je druga snaga u parlamentu. Prije izbora su analitičari predviđali povijesnu pobjedu desnice. To bi bilo prvi put u modernoj povijesti Francuske da ekstremna desnica postane najjača snaga u slobodno izabranom parlamentu. Ali, birači su odlučili drugačije.

Odnos snaga između predsjednika i parlamenta se mijenja

Odaziv birača je bio rekordan, 67 posto. Predsjednikova rizična igra je mobilizirala birače. Oni nisu bili umorni od izbora, jer su osjećali da se radi o povijesnoj odluci. Gesine Weber, analitičarka, stručnjakinja za Francusku u institutu German Marshall Fund, u razgovoru za DW kaže da se Emmanuel Macron od stupanja na dužnost 2017. potpuno udaljio od birača. „Vidimo da su birači potpuno nezadovoljni njegovom politikom. Njegov koncept i političko nastojanje da stvori novu političku snagu u sredini i oslabi političke rubove uopće nije funkcioniralo."

Francuski parlament će u iduće tri godine zacijelo imati veću ulogu Foto: Bernd Riegert/DW

Francuski mediji citiraju jednog predsjednikovog savjetnika koji je rekao: „Macron predaje ključ političke moći zastupnicima (u Nacionalnoj skupštini). Ona više nije u Elizejskoj palači." Elizejska palača je sjedište francuskog predsjednika. Emmanuel Macron će do kraja svoga mandata u svibnju 2027. zacijelo biti slab predsjednik. Po francuskom ustavu je centar moći kod predsjednika. Ali to bi se u praksi sad moglo promijeniti. Doći će do kohabitacije, dakle nužne suradnje predsjednika s vladom koja većinom dolazi iz nekog drugog političkog tabora. Emmanuel Macron je isključio mogućnost ostavke. On ostaje mjerodavan za vanjsku politiku i obranu. Unutarnju i gospodarsku politiku moći će zacijelo određivati vlada pod vodstvom nekog lijevog premijera. Sadašnji premijer Gabriel Attal iz saveza Ensamble najavio je ostavku već sinoć.

Očekuje se teško sastavljanje vlade

Marine le Pen i Jordan Bardella pokušali su desno-ekstremni RN predstaviti kao umjerenu stranku. U prvom krugu izbora biračice i birači su im još vjerovali, osobito na ruralnim područjima Francuske. Ali, u drugom krugu, tjedan dana kasnije, nisu im više vjerovali. Unatoč relativno lošem rezultatu RN je za brojne Francuze postao normalna stranka. Prijevremeni izbori su ojačali i lijeve i desne ekstremiste, kaže analitičarka, stručnjakinja za Francusku Gesine Weber, u izjavio za DW.

Emmanuel Macron će ostatak mandata biti slab predsjednik Foto: Mohammed Badra/AP Photo/picture alliance

Tko će voditi buduću francusku vladu nije jasno. Prije izbora je predsjednik Macron kategorično isključio mogućnost da premijersku dužnost povjeri lijevom radikalu Jean-Lucu Melenchonu. Lijevoj koaliciji Nove narodne fronte pripadaju još socijalisti, socijaldemokrati i Zeleni. Predsjednik bi sad mogao pokušati razbiti na brzinu stvorenu Narodnu frontu i surađivati s umjerenim ljevičarima. Na Trgu Republike u Parizu sinoć su se nakon objavljivanja prvih prognoza okupile tisuće ljudi slaveći pobjedu ljevice. Mnogi su bili iznenađeni i sretni da desni ekstremisti nisu postali najjača snaga.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.