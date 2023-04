Florida dodatno ograničava prava LGBTQ-zajednice

Florida je proširila zakonske odredbe o zabrani nastave o seksualnoj orijentaciji, one sada vrijede u svim razredima u javnim, državnim školama. Nadležno obrazovno vijeće savezne države u kojoj su na vlasti konzervativci, a čije članove imenuje guverner Floride, jednoglasno je podržalo tu mjeru. Time se širi djelokrug zakona koji su njegovi kritičari nazvali „Don't Say Gay" („Ne reci gay"), koji je usvojen 2022.

U prošloj godini je Florida već zabranila nastavu o seksualnoj orijentaciji i spolnom identitetu – i to od vrtića pa do trećeg razreda osnovne škole. Sada ta zabrana i službeno vrijedi i za razrede od četvrtog do dvanaestog.

„Sramota za Floridu"

Guverner Floride Ron DeSantis Foto: Phil Sears/AP Photo/picture alliance

Postoje doduše iznimke za djecu u tom uzrastu, ali samo onda ako se nastava o tim temama izričito zahtijeva nastavnim planom savezne države (što u Floridi nije slučaj), odnosno ako se ona odvija u okviru odgovarajućih tečajeva, pritom roditelji mogu odlučiti žele li da njihova djeca sudjeluju na njima ili ne. Nastavnom osoblju koje prekrši zakonske odredbe prijeti suspenzija ili čak otkaz.

Predstavnici LGBTQ-zajednice (lezbijke, homoseksualci, biseksualne osobe, trans, queer) oštro su osudili taj potez vlade republikanskog guvernera Rona DeSantisa. "Sramota za DeSantisovu vladu, sramota da na leđa LGBTQ-stanovnika Floride stavljaju mete", napisala je na Twitteru organizacija Equality Florida. „Nezasitna je glad vlade za cenzurom."

Sukob s Disneyem

Generalno se kritičari, a među njima i demokratski predsjednik SAD-a Joseph Biden, žale da se ovim zakonom u Floridi ionako već ugroženu LGBTQ-djecu gura na rub društva. Taj potez kritičari vlasti u Floridi tumače kao udarac protiv svih onih ljudi koji se ne identificiraju s heteroseksualnim ili binarnim rodno-spolnim normama. Tijekom prošle godine se rasplamsao i pravni spor između DeSantisa i Disneya – nakon što se ovaj medijski koncern javno usprotivio zakonu koji su usvojile vlasti Floride i koji je DeSantis potpisao u proljeće 2022.

DeSantis je sada dodatno eskalirao taj konflikt najavom kako se želi pobrinuti da za „Disney vrijede isti zakoni kao i za svakog drugog" u Floridi. Tom izjavom on cilja na svojevrsni posebni, odnosno privilegirani status koji Disney, kao najveći privatni poslodavac (oko 70.000 radnih mjesta) na Floridi, uživa u toj saveznoj državi još od sredine prošlog stojeća. Između ostaloga se radi o nižem poreznom opterećenju, te relativno niskoj razini kontrole poslovanja od strane vlasti.

Kako bi prisilio Disney da se odrekne tih privilegija, DeSantis je javno zaprijetio da bi se na slobodnim površinama uz Walt Disney World moglo izgraditi i zabavni park neke konkurentske kompanije – ili možda zatvor za osobe osuđene zbog teških zločina.

Walt Disney World, Florida Foto: John Angelillo/newscom/picture alliance

Profiliranje predsjedničkog kandidata?

DeSantisu njegovi kritičari predbacuju da se oštrim desničarskim kursom i potezima usmjerenima protiv LGBTQ-zajednice, odnosno provokacijama protiv Disneya, želi samo profilirati kao budući predsjednički kandidat Republikanske stranke. 44-godišnji političar je već neko vrijeme na glasu kao republikanska zvijezda u usponu, odnosno kao potencijalno najopasniji rival puno poznatijeg bivšeg predsjednika Donalda Trumpa u utrci za predsjedničku kandidaturu republikanaca za izbore 2024. DeSantis još uvijek nije javno obznanio želi li krenuti u utrku za predsjedničku nominaciju. No, signali koje je uputio po tom pitanju ukazuju na njegovu spremnost da uđe u predsjedničku utrku.

se/mak (afp, ap, rtr, ARD)

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu