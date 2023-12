Comeback Kevina Spaceya?

"U američkom životu ne postoji drugi čin", napisao je pisac F. Scott Fitzgerald. Kevin Spacey možda ne misli tako: američki glumac i dvostruki oskarovac trenutno pokušava otvoriti novo poglavlje u svojoj karijeri, koja je nakon vrtoglavog uspona pretrpjela veliki pad - nakon što je, u jeku kampanje #MeToo, optužen za seksualno napastvovanje u nekoliko slučajeva.

Njegov holivudski agent i njegov glasnogovornik su ga se odrekli, a izbačen je i iz Netflixove serije "House of Cards" („Kuća od karata"), koja je postala veliki hit i u kojoj je imao glavnu ulogu. Netflix je također zamrznuo projekt "Gore Vidal”. To je biografski film u kojem Spacey glumi pokojnog američkog romanopisca i političkog buntovnika, čije je snimanje završeno samo nekoliko tjedana prije nego što su se pojavile prve optužbe.

Isječen iz filma "Sav novac svijeta"

Prošle godine Kevin Spacey nije uspio u pokušaju da poništi arbitražnu presudu prema kojoj je morao platiti 31 milijun dolara MRC-u odnosno producentima serije "House of Cards" zbog seksualnog maltretiranja mladih članova ekipe za vrijeme snimanja serije.

Kevin Spacey u kultnoj seriji "House of Cards" Foto: David Giesbrecht/netflix/IMAGO

Najveću pažnju na naslovnicama novina izazvali su Ridley Scott i Sony Pictures, koji su uložili milijune u skupa naknadna snimanja za povijesnu dramu "All the Money in the World" ("Sav novac svijeta"), snimanu 2017. godine. Oni su ubacili Christophera Plummera u ulozi J. Paula Gettyja - i digitalno uklonili Kevina Spaceya iz filma.

Spacey je uvijek isticao da nije kriv. A sada, kada ga je sud oslobodio po više točaka optužbi, dok je druge odbacio ili je državno odvjetništvo odustalo od njih zbog nedostatka dokaza - ovaj glumac manje-više planira povratak na filmsko platno.

Kevin Spacey u niskobudžetnim D-filmovima u budućnosti

To ne znači da će Spacey u bliskoj budućnosti preuzeti glavnu ulogu u holivudskim produkcijama. To se ne može očekivati. Umjesto toga, zvijezda filmskih ostvarenja "The Usual Suspects" i "American Beauty" sada zarađuje za život u nižerazrednim D-movie produkcijama, s malim ulogama u opskurnim, niskobudžetnim filmovima. Godine 2022. imao je sporednu ulogu u talijanskoj drami "Čovjek koji je nacrtao Boga" koju je režirao Franco Nero, pojavljujući se istovremeno u glavnoj ulozi. Film nije prikazan izvan Italije, a Spaceyjeve dijaloge je sinhronizirao jedan talijanski glumac.

Sljedećeg mjeseca Spacey će se čuti, ali neće biti viđen u niskobudžetnom britanskom trileru pod nazivom "Control" u kojem „glumi" prijeteći glas u GPS sustavu. Sljedeće godine mogli biste možda vidjeti Spaceyja, koji je bio i jedna od zvijezda poznatog filma "L.A. Confidential", i u britanskoj komediji "Peter Five Eight". Međutim, bilo bi prerano bilo koji od ovih filmova nazvati Spaceyjevim "povratkom na veliki ekran".

Roman Polanski posljednjih 45 godina snima filmove u Francuskoj Foto: picture alliance / NurPhoto

Europa ostaje otvorena

Primjetno je da Spaceyjeve trenutne ponude za posao dolaze iz Europe, gdje se čini da je filmska industrija notorno popustljiva, kada je riječ o stvarnom ili tobože nedoličnom ponašanju filmskih zvijezda.

Roman Polanski proveo je posljednjih 45 godina snimajući filmove u Francuskoj. Zahvaljujući svojoj francuskoj putovnici uspio je izbjeći izručenje SAD-u – gdje je optužen za seksualni odnos s maloljetnicom. Ta optužnica i dalje postoji. Posljednji film Polanskog "The Palace" premijerno je prikazan na 80. Venecijanskom filmskom festivalu ove godine - izvan konkurencije.

Baš kao i "Udar sreće" Woodya Allena, kojeg njegova usvojena kćerka Dylan Farrow optužuje da ju je seksualno zlostavljao kada je imala sedam godina. Woody Allen, koji to poriče, lakše financira i distribuira svoje filmove na europskom kontinentu nego u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su po tom pitanju puno kritičnije.

A Johnny Depp, koji je zbog optužbi za zlostavljanje bivše supruge Amber Herd izašao iz "Harry Potter" spinn offa "Fantastic Beasts" ("Čudesne zvijeri"), dobio je ulogu kralja Ludwiga XV. u francuskoj povijesnoj drami "Jeanne du Barry", kojom je otvoren ovogodišnji filmski festival u Cannesu.

Amber Heard i Johnny Depp Foto: zz/Michael Germana/STAR MAX/IPx/picture alliance

"Indie filmovi"

Istini za volju, filmska industrija - posebno indie sektor koji ima ograničene prihode - poznata je po tome što dosljedno zanemaruje etička pitanja kada se ukaže prilika za zaradom. Mnogo prije kampanje #MeToo Mel Gibsonu je zabranjeno sudjelovanje u filmskim projektima zbog javnih rasističkih, antisemitskih i anti-gej izjava. Ali, dok je Gibson za neke postao persona non grata - i to ostao do danas - on zapravo nikada nije prestao raditi. Možda, nakon skandala, još niste vidjeli filmove koji predstavljaju vrhunac njegove karijere: "Get The Gringo", "Machette Kills" i "Dragged Across Concrete". Ali ovi filmovi su snimljeni i Gibson je za njih plaćen. Nedavno zgražanje zbog njegove uloge u visokobudžetnom TV spin-offu "The Continental", TV-adaptaciji serije akcijskih filmova "John Wick", samo pokazuje koliko je većina medija fokusirana na Hollywood. Za ljubitelje osrednjih „indie", odnosno neovisnih ili samostalnih produkcija, Mel Gibson nikada nije nestao.

A ni Kevin Spacey neće nestati. Sve dok postoje neovisni filmski redatelji i producenti, koji pretpostavljaju da bi oznaka "dvostruki dobitnik Oscara" na njihovim trejlerima i plakatima mogla poboljšati prodaju njihovih filmova ili izvjesnog streaminga serije "House of Cards" od strane starih fanova, Spacey će i dalje glumiti u filmovima. Na neki način. Samo nemojte to zvati "comebackom".

