Femicidi: žene trebaju bolju zaštitu od smrtonosnog nasilja

Tko je opasan za ženu? Nepoznati čovjek u mračnom parku? U stvari su to često bliske osobe - partneri i bivši partneri. Svakog dana u Njemačkoj jedan muškarac pokušava ubiti svoju (bivšu) partnericu, i često mu to uspije. Prema podacima Saveznog kriminalističkog ureda (BKA), u 2023. godini su 155 žena ubili njihovi (bivši) partneri.

Suprug Diane B. (ime promijenjeno) prijetio joj je više puta da će ju ubiti, ispričala je DW-u. Njezino pravo ime i mjesto boravka moraju ostati tajni. Obiteljski sud zabranio je njezinom mužu svako približavanje i ona se nada da ju neće pronaći. Godinama ju je tukao i fizički zlostavljao i na kraju teško ozlijedio. Budući da ga ona ranije nije prijavljivala, sud mu je dosudio samo uvjetnu kaznu.

Njezina odvjetnica Corinna Wehran-Itschert prisjeća se jednog drugog para s malom djecom. Unatoč zabrani kontakta, muškarac je više od dvije godine nakon prekida nastavljao progoniti mladu majku: „On ju je dočekao u stubištu - i ubio ju. To je bilo strašno."

Diana B. je nakon osam mjeseci zaštite i podrške u Ženskoj kući u Koblenzu izgradila novi život za sebe i svoju djecu na novom mjestu. Ona je preživjela - stotine žena nije.

Femicide: ministrica Paus "zatečena i ljutita"

„Kad se žene ubija zato što su žene moramo te zločine nazvati onim što jesu: femicidima", kaže savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser (SPD). I naglašava: „Ti femicidi ne smiju se umanjivati kao takozvane obiteljske tragedije ili drame iz ljubomore." Femicid u Njemačkoj nije posebno kazneno djelo; počinitelji mogu biti osuđeni za ubojstvo ili ubojstvo iz nehata.

Ministrice obitelji i unutarnjih poslova Lisa Paus i Nancy Faeser predstavljaju izvještaj o obiteljskom nasilju (lipanj 2024.) Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Savezna ministrica za obitelj Lisa Paus (Zeleni) ljetos je izjavila: „Dva femicida u Berlinu u jednom tjednu - svaki drugi dan u Njemačkoj jednu ženu ubije njezin bivši ili sadašnji partner. To me duboko pogađa i ljuti.“ Ona zahtijeva: „Ne treba nam samo sigurnosni paket protiv terorističkih napada nožem, već i za prevenciju i zaštitu žena od nasilja.“ Ministrica Paus izradila je zakon o pomoći za žrtve nasilja, ali on čeka na suglasnost iz drugih nadležnih ministarstava.

Skloništa za žene: premalo mjesta i novca

Prema Istanbulskoj konvenciji Vijeća Europe za zaštitu žena od nasilja, Njemačkoj nedostaje oko 14.000 mjesta za žene i djecu u skloništima za žene. Istraživanje je pokazalo da se ulaže premalo: 300 milijuna eura umjesto preporučenih do 1,6 milijardi eura godišnje.

O financiranju na dobrovoljnoj bazi odlučuje svaka savezna pokrajina i svaka općina iznova. To kritizira Alexandra Neisius, voditeljica Ženske kuće u Koblenzu. Taj grad sa 115.000 stanovnika trebao bi imati jedanaest do dvanaest skloništa za žene i djecu. No ima ih samo sedam, pa mnoge žene moraju biti odbijene. Kad na portalu „Frauenhaussuche" prijavi slobodno mjesto ono je popunjeno za jedan do dva sata, kaže Neisius.

Ženska kuća u Koblenzu dobila je posebna sredstva za nadogradnju i proširenje. No sredstva za dodatno osoblje nisu odobrena - ali su prijeko potrebna za socijalno-pravnu i psihološku podršku.

Alexandra Neisius kritizira i to što žene moraju same plaćati boravak ako nemaju pravo na socijalnu pomoć. Ona zajedno s jednom udrugom pokušava pomoći ugroženima novcem od donacija. Nacionalna statistika o skloništima za žene pokazuje da se posebno one žene koje same plaćaju boravak vraćaju u nasilnu situaciju.

Na ovom telefonskom broju žene mogu dobiti pomoć 24 sata dnevno na više stranih jezika Foto: ANDREA GRUNAU/DW

Izlaz iz straha i nasilja

Diana B. imala je sreću u nesreći. Kada ju je suprug zadnji put teško zlostavljao, uspjela je sva krvava pobjeći u trgovinu, gdje su se drugi muškarci postavili ispred nje kako bi ju zaštitili. Nakon operacije prijeloma kostiju lica i boravka u bolnici ona i djeca dobili su sobu u Ženskoj kući u Koblenzu.

Diana B. priča da ju je muž često brutalno tukao, ali je nakon toga uvijek obećavao da to više neće činiti. Kaže da je željela sačuvati obitelj zbog djece. To je tipično za mnoge majke, primjećuje Alexandra Neisius.

Diana B. se prije eskalacije nadala da će se razvodom osloboditi nasilja. Kako bi njezin suprug pristao, povukla je prijavu protiv njega. Nakon toga je živjela sama s djecom, ali opasnost nije nestala. Ona priča kako se na rođendanskoj proslavi njezina sina pojavio njezin muž. Odvukao ju je za kosu u podrum, prijetio da će ju ubiti i počeo ju gušiti. Njihova kći išla je za njim i plačući govorila: "Molim te, tata, pusti mamu, pusti, pusti, molim te, pusti je!"

Kada ju je muž pustio ona se teturajući vratila u stan, popravila frizuru, našminkala se i brinula se o rođendanskoj proslavi svog sina. Bol je osjetila tek kasnije, kaže ona. "To su vrlo snažne žene", ističe Neisius.

Alexandra Neisius (desno) brine se sa svojim timom za žene poput Diane B. Foto: ANDREA GRUNAU/DW

"Molim vas, otiđite zbog djece"

"Djeca koja moraju gledati nasilje nad majkom, to je kao nasilje nad njima samima", kaže odvjetnica specijalizirana za obiteljsko pravo Wehran-Itschert. I upozorava da postoji opasnost od imitacija: "Ili sin počne udarati ili se ponašati mačistički kao otac – ili kći postane žrtva."

U Ženskoj kući u Koblenzu djeci se prenose vrijednosti i drugačije uloge, a za dječake dolazi poseban socijalni pedagog. Alexandra Neisius apelira na žene koje ostaju s partnerima zbog djece: "Molim vas, otiđite zbog djece."

Diana B. nikad više ne želi vidjeti svog muža. Pokazuje fotografiju svog lica nakon teške ozljede. Bilo je pogrešno ostati u braku zbog djece, kaže ona. I dodaje: "Ako meni nije dobro, ni mojoj djeci nije dobro." Svojoj kćeri je usadila da mora odmah otići od muškarca koji ju ne poštuje ili ju čak tuče.

Nadati se da će se nasilni muškarac popraviti nije pravi put, potvrđuje i voditeljica Ženske kuće Neisius: "To ne prestaje samo od sebe."

Ovaj tekst je preveden s njemačkog jezika