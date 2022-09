Félicien Kabuga: Posljednje poglavlje Tribunala za Ruandu

Optuženi Kabuga ima 87 godina zbog čega ga sud želi saslušavati samo po dva sata, i to tri puta tjedno. Kazneni sud, odnosno Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove (IRMCT), kako se službeno (nezgrapno) zove, odgovoran je za najnovije slučajeve s UN-ovog suda koji istražuje genocid u Ruandi, a koji je prestao s radom 2015. godine.

Budući da se Félicien Kabuga uspio više od 25 godina skrivati koristeći lažne identitete i da ga je francuska policija uhitila tek u proljeće 2020., međunarodni sud se tek sada može pozabaviti njime. On će vjerojatno biti posljednji značajniji optuženik na sudu za Ruandu.

Optužen za financiranje i poticanje genocida

Potjernica iz SAD-a

Optužnica tereti nekadašnjeg najbogatijeg čovjeka u Ruandi po sedam točaka, uključujući genocid, izravno i javno poticanje na genocid i zločine protiv čovječnosti. Između ostalog, navodi se da je svojim bogatstvom financirao radioteleviziju RTLM (Radio-Télévision Libre des Mille Collines), koja je, kao glasnogovornik Hutu većine, sustavno pozivala na ubojstvo Tutsija i objavljivala mjesta na kojima su se skrivali. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, oko 800.000 Tutsija i umjerenih Hutua izgubilo je život u genocidu u Ruandi 1994. godine.

"Kabuga još ima nešto za objasniti Ruandi, izbjeglicama i svijetu", rekao je Marcel Kabanda, povjesničar i bivši predsjednik udruge žrtava Ibuke, nakon uhićenja osumnjičenika. Njegovi susjedi nisu znali da je starac, kojeg je policija izvukla iz kuće u pariškom predgrađu, jedan od najtraženijih osumnjičenika za ratne zločine u svijetu. SAD je odredio nagradu od pet milijuna dolara kao nagradu za informacije koje bi omogućile Kabugino uhićenje.

On je odigrao "značajnu ulogu" u genocidu, dodao je povjesničar Kabanda u intervjuu za francusku radio-stanicu Cause Commune. Između ostalog, navodno je pomogao u osnivanju milicije Hutu Interahamwe, koja je odigrala ključnu ulogu u genocidu. Félicien Kabuga također je optužen da je vlastitim novcem platio uvoz nekoliko tona mačeta iz Kenije koje su Hutu milicije koristile za klanje stotina tisuća Tutsija.

Taktika odugovlačenja ili kasna pravda?

Aktualni predsjednik udruge izbjeglica Ibuka također pozdravlja početak suđenja protiv optuženog, iako ono kasni: "Želimo da pravda bude zadovoljena", rekao je Egide Nkuranga novinskoj agenciji AFP, optuživši Kabugine odvjetnike za "taktiku odugovlačenja". " Uzalud su, kaže on, pokušavali u potpunosti zaustaviti proces zbog njegovih godina. Francuski žalbeni sud presudio je naime da nije bilo zdravstvenih smetnji. Od tada Kabuga čeka sudski proces u pritvorskoj bolnici pod liječničkim nadzorom.

No, za poprilično spor proces zaslužna je poodmakla dob optuženika koji je nedavno dovezen kolicima u jednu sudnicu u Francuskoj. "Ako umre prije nego što se pojavi pred sudom, umro bi pod pretpostavkom nevinosti, a to bi bila katastrofa za pravdu. To bi značilo i da bi ključne informacije o organizaciji i provedbi genocida otišle s njim", žali se predstavnik žrtava Egide Nkuranga. No, hoće li uopće svjedočiti Félicien Kabuga, koji se prethodno pred francuskim pravosuđem proglasio nevinim, tek ćemo vidjeti. Također nije sigurno hoće li se osobno pojaviti na sudu ili će biti spojen video-vezom.

Snažna poruka drugim počiniteljima

Međunarodni kazneni sud za Ruandu (ICTR) bio je uglavnom smješten u Arushi (Tanzanija) i na njemu je osuđeno ukupno 93 optuženika između 1995. i 2015. u vezi s genocidom. "ICTR ostavlja mješovito nasljeđe", kaže stručnjak za Afriku Lewis Mudge iz Human Rights Watcha. "Tribunal je donio određeni stupanj odgovornosti, ali nije uzeo u obzir zločine koje je počinila vladajuća Ruandska patriotska fronta. Mnogi na njega gledaju kao na sud pobjednika", kaže Mudge.

Međutim, ova organizacija za ljudska prava pozdravlja početak suđenja protiv Féliciena Kabuge. "On slovi kao jedna od osoba koje su poticale genocid, jedna od velikih riba", kaže Lewis Mudge. Treba pokazati, kaže on dalje, da su kotači pravde ponekad spori, ali pouzdani. “To je snažna poruka drugim počiniteljima da nakon desetljeća policija izvuče ratnog zločinca iz skrovišta i on završi na sudu”, rekao je Mudge.

Kabuga je optužen za poticanje na genocid u Ruandi

Njegova preporuka za Francusku, u kojoj je uhićen izbjeglica iz Ruande: Vlada bi trebala hitno istražiti kako je i uz čiju pomoć Kabuga toliko dugo mogao neometano živjeti pred nosom francuskih vlasti. Kada je riječ o ishodu ovog slučaja Lewis Mudge kaže: “Postoji mnogo sigurnijih dokaza i svjedoka koji idu u prilog osudi. Nijedan genocid proteklih desetljeća nije počinjen s toliko truda kao genocid u Ruandi.”

Međutim, rezultat ostaje dvosmislen, napominje ovaj stručnjak za ljudska prava: "Ironija je da se ne povlači nikakva veza između sudske istrage i trenutne situacije u Ruandi. Trenutnu vladu se ne poziva na odgovornost zbog kršenja ljudskih prava od strane vlade u toj zemlji."

