Europski izbori: AfD uspješan kod mladih birača

Alternativa za Njemačku (AfD) je na europskim izborima 2024. ostvarila uspjeh gotovo među svim populacijama i starosnim skupinama, ali je izuzetno dobro prošla kod mladih. Među mladima od 16 do 24 godine, 16 posto je izabralo Alternativu za Njemačku, što je za 11 posto više nego prije pet godina. To znači da je među mladim biračima AfD gotovo u rangu s konzervativnim strankama kršćanskih demokrata, CDU i CSU. Pritom je AfD stranka koju njemačka Služba za zaštitu ustavnog poretka ocjenjuje kao „sumnjiv desničarsko-ekstremistički slučaj“.

Alternativa za Njemačku je ipak daleko od toga da je privlačna većini mladih birača – ali je povećanje broja njihovih glasova značajno. Na europskim izborima 2019. godine ta stranka krajnje desnice privukla je samo pet posto mladih birača. Sada je uspjela više nego utrostručiti udio glasova u toj skupini birača – na 16 posto.

AfD je prvobitno bio skeptičan prema mladima, posebno prema snižavanju starosne granice za glasovanje na 16 godina. U mladim biračima on je vidio više prijetnju, nego priliku za dobre izborne rezultate. AfD je 2018. godine i tužio pokrajinu Tiringiju zbog snižavanja starosne granice na 16 godina. Stranka se žalila da su tamo vladajuće stranke, Ljevica, SPD i Zeleni, samo željele tako osigurati vlast, jer su mladi obično lijevo orijentirani. Tužba je odbačena.

AfD – zabava na TikToku

Od tada je AfD uložio mnogo više napora od bilo koje druge njemačke stranke da privuče mlade ljude – i to s uspjehom. On pokušava animirati mlade ciljanim kampanjama na TikToku, Instagramu i sličnim mrežama. Poruke su emotivne, jasne i direktne: „Budi samouvjeren“, „Gledaj naprijed“, „Ne gledaj pornografiju“, „Na tebi je“. Kontroverzni glavni kandidat AfD-a na europskim izborima Maximilian Krah tako se oglašavao na TikToku. Svoje poruke je povezivao s jednostavnim političkim stavovima, npr: „Pravi muškarci su desničari“.

Maximilian Krah je vješto nastupao na TikToku Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Čak i ako se čini da je Maximilian Krah, političar u odijelu s kravatom i maramicom u gornjem džepu, neka vrsta antiinfluencera, on je ipak na toj platformi za mlade postigao ogroman uspjeh. U svojim video-objavama kombinirao je oštre stavove s humorom i na kraju tom strategijom uspio doprijeti do milijunske publike.

Ali Maximilian Krah je mnogo više od političara s TikToka. On je izazvao velike skandale. Bio je glavni kandidat AfD-a na europskim izborima, a potom je osumnjičen da je primao novac od ruskih propagandnih kanala, kao i da je zaposlio kineskog špijuna. A onda je još, neposredno prije izbora, relativizirao zločine njemačkog SS-a u Drugom svjetskom ratu. Organizacija SS je kao nijedna druga bila odgovorna za industrijska masovna ubojstva europskih Židova tijekom nacističke vladavine od 1933. do 1945. godine. Ogorčenje zbog Krahove relativizacije stiglo je iz čitave Europe, pa čak i iz prijateljskih desničarskih ekstremističkih stranaka, na primjer od francuskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen.

Vodstvo AfD-a je zbog toga najprije udaljilo Kraha iz kampanje za europske izbore, a sada je, nakon izbora, najavljeno da on uopće neće ni biti poslan u Europski parlament. To je možda čak i koštalo AfD glasova – ali s obzirom na snažan rast potpore u odnosu na prošle europske izbore, to se sa stajališta AfD-a moglo tolerirati. Mlade ljude, čini se, ne zanimaju takvi skandali ili ih ne primjećuju.

Čelnicima vladajuće koalicije je teško bilo podnijeti neuspjeh vlastitih stranaka, a pogotovo uspjeh AfD-a koji je pokupio glasove radnika (33 posto) i mlađih birača Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Demokrati bez strategije

Demokratske stranke u Njemačkoj su do sada malo toga učinile da se suprotstave AfD-u i njegovoj modernoj strategiji na društvenim mrežama. Kada kancelar Olaf Scholz pokušava na svom novootvorenom TikTok-kanalu pokazati mladim ljudima šarm svoje iznošene taške, to djeluje – skoro pa dirljivo. Ali Scholz je u stvari prilično izgubljen u svijetu TikToka, a AfD na toj kineskoj platformi doseže onoliko mladih u Njemačkoj koliko sve druge stranke zajedno – CDU, CSU, SPD, Zeleni, FDP i Ljevica.

Snažan odziv među mladim biračima vjerojatno ima i jedan bitan razlog: prije samo pet godina najveća zabrinutost među mladima vladala je oko klimatskih promjena koje je prouzrokovao čovjek i njihovih posljedica. Ove 2024. godine ta tema je izblijedjela. Prema nedavnoj studiji Zaklade Bertelsmann, oni su prije svega zabrinuti za mir u Europi. Većina mladih od 16 do 25 godina kao svoj najvažniji zadatak navela je „osiguravanje mira“. U skladu s tim, Alternativa za Njemačku je posljednjih mjeseci pokušavala predstaviti se kao „stranka mira“. Očito je u tome kod mladih ljudi bila uspješna.

