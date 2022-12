TEME

"Europski bordel"

Ima jedna zemlja koju nazivaju "europskim bordelom". Ili "Tajlandom Europe". To je Španjolska. Prostitucija u toj zemlji nije regulirana i cvjeta. I to često na štetu prostitutki. Njih se izrabljuje, one nemaju praktički nikakva prava. Vlada u Madridu zato želi kompletno zabraniti "najstariji zanat". Ali tom idejom nisu baš svi oduševljeni.