EURO 2024: Španjolski rekord i filmska priča braće Williams

Potpuno iscrpljeni i preplavljeni emocijama, Španjolci su se srušili poslije posljednjeg zvižduka na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Mnoštvo je klicalo, ljudi su plesali, plakali i slavili – Španjolska je upravo osvojila Europsko prvenstvo u nogometu pobjedom nad Engleskom od 2:1 (0:0).

Lamine Yamal, koji je pripremio prvi gol Nicoa Williamsa, u nevjerici je navukao dres preko lica. Taj 17-godišnjak je najmlađi igrač koji je ikada igrao u finalu Europskog prvenstva, a sada je osvojio najveći naslov u svojoj mladoj karijeri. Nije iznenađujuće to što ga je Europska nogometna asocijacija (UEFA) proglasila najboljom mladom zvijezdom turnira.

Yamal i Williams su pobjedom sebi s malim zakašnjenjem osigurali rođendanski poklon. Williams je u petak napunio 22 godine, a Yamal je dan kasnije proslavio 17. rođendan.

„Ovo je najbolji rođendanski poklon", sav sretan je poslije utakmice izjavio Yamal. „Ovo je san, veliki san. U početku je bilo teško i tijesno, ali uspeli smo. Tim je ovo uradio zajedno."

Nico Williams pokrenuo pobjedu

Poslije prvog poluvremena u kojem nije bilo puno sjajnih trenutaka, dva španjolska krilna igrača pokazala su zašto su među najboljima na ovom Europskom prvenstvu. Brza promjena pozicije, Yamal se prebacio s desne strane u sredinu i savršeno uposlio Williamsa koji je prodirao.

Williams je svladao Pickforda u 47. minuti Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Španjolski ofenzivac nije dao nijednu šansu golmanu Engleske i zabio loptu u desni ugao gola – vodstvo Španjolske (47. minuta). Engleska je uspjela izjednačiti preko Colea Palmera (73'), ali je nedugo prije kraja Mikel Oyarzabal raspršio sve snove Engleza o tituli i donio pobjedu Španjolcima od 2:1 (86').

„Divno! Vrlo sam sretan što smo ovdje pobijedili", rekao je Williams, koji je izabran za igrača utakmice. „Sjajno je za naše roditelje i naše navijače. Uvijek su nas podržavali. Sada smo prvaci Europe."

A do prije samo godinu dana nitko ne bi povjerovao da će baš Nico Williams igrati ključnu ulogu u osvajanju naslova europskog prvaka. U to vrijeme krilni igrač je još uvijek nastupao s drugom ekipom Athletic Bilbaoa u trećoj španjolskoj ligi. Danas 22-godišnjak, on je tada vjerojatno mogao samo sanjati o nastupu u reprezentaciji. Williams sada igra u prvom timu sa svojim starijim bratom Inakijem i ove godine osvojio je Kup kralja (Copa del Rey).

Inaki Williams: „Ovo je kao na filmu"

Priča o dvojici braće mogla bi poslužiti kao materijal za neki holivudski film. Prije tridesetak godina Maria i Felix, roditelji dvojice nogometaša, stigli su u Španjolsku iz Akre, glavnoga grada Gane. Pobjegli su pješice preko Sahare do španjolske eksklave Melille, na samom sjeveru afričkoga kontinenta.

Inaki, s kojim je Maria već bila trudna tijekom tog dugog i mukotrpnog puta, u intervjuu za engleski list Guardian o bijegu svojih roditelja je ispričao: „Dubok dojam ostavlja kad čuješ tako nešto. Impresivno. Kao da ste u nekom filmu, to su doživjeli moji roditelji", rekao je 30-godišnjak, rođen u Bilbaou 1994. godine. Za priču o bijegu svojih roditelja saznao je tek kada je već postao profesionalni nogometaš.

Braća Inaki i Nico Williams, zajedno u Bilbaou, ali jedan igra za Ganu, drugi za Španjolsku Foto: Mutsu Kawamori/AFLOSPORT/Imago Images

Kada je njegov brat Nico rođen 2002. godine, obitelj je živjela u socijalnom stanu u Pamploni. Imali su malo novca. Otac je radio u Engleskoj, a Inaki pomagao majci da podiže Nicoa. Odjeću su dobivali iz crkve.

Inaki se 2014. ustalio u prvom timu Bilbaoa i tako okončao njihove financijske brige. Otac se mogao vratiti svojoj obitelji, jer je sada Inaki zarađivao novac. A i Nico je sada dio redovitog sastava baskijskoga kluba. Braća Williams na krilnim pozicijama zajedno su u više navrata bili opasnost po protivnike Bilbaoa.

Rekordni prvaci Europe s velikom budućnošću

Ali, dok je Inaki izabrao nastupati za reprezentaciju Gane, dakle za domovinu svojih roditelja, njegov brat Nico izabrao je svoju rodnu zemlju, Španjolsku. U toj reprezentaciji njegov partner na krilnoj poziciji je „čudo od djeteta", Lamine Yamal, profesionalac iz Barcelone i sa samo 17 godina najmlađi igrač u finalu Europskog prvenstva.

Španjolska ima mladu ekipu koja bi još godinama mogla dominirati u europskom i svjetskom nogometu Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Tinejdžer je svojim suigračima na sedam utakmica na ovom Europskom prvenstvu pripremio četiri gola, a jednom je i sam postigao pogodak. To ga čini i najmlađim strijelcem na Europskom prvenstvu. Iako je tako mlad, on je presudno doprinio da Španjolska sada postane rekordni prvak Staroga kontinenta s četiri naslova prvaka Europe (1964., 2008., 2012. i 2024.).

Tim će u budućnosti vjerojatno biti teško pobijediti. Španjolska izabrana vrsta ima puno igrača u svojim redovima pred kojima je zlatna budućnost. Pored Yamala i Williamsa tu su i profesionalci Bundeslige Dani Olmo iz Leipziga (stasao u zagrebačkom Dinamu) i Alejandro Grimaldo iz dvostrukog njemačkog pobjednika, Bayera iz Leverkusena.

Lamine Yamal i Nico Williams su oni koji će vjerojatno presudno određivati što će se događati na terenima u idućim godinama. I za jednog i za drugog ova prva velika međunarodna titula vjerojatno je samo početak.

------------------

Španjolska – Engleska 2:1 (0:0)

Golovi: 1:0 Williams (47.), 1:1 Palmer (73.), 2:1 Oyarzabal (86.)

Publika u Berlinu: 71.000 (rasprodano)

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.