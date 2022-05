EU pronašao kompromis za naftni embargo protiv Rusije

Na susretu predsjednika država i vlada članice Europske unije su ipak postigle kompromis oko planiranog uvođenja naftnog embarga protiv Rusije. Zabranom uvoza će biti pogođeno više od dvije trećine isporuka ruske nafte u EU, priopćio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel prošle noći za vrijeme summita EU-a u Bruxellesu. Belgijanac je na Twitteru govorio o „maksimalnom pritisku na Rusiju", kako bi ona okončala rat protiv Ukrajine.

Nema više prijevoza nafte brodovima

Po navodima diplomata kompromis predviđa da se, na zahtjev Mađarske, najprije spriječi transport ruske nafte morskim putem. Transport ruske nafte postojećim naftovodima zasad ostaje moguć. Mađarska će tako i dalje moći uvoziti rusku naftu preko naftovoda Družba.

Na taj naftovod su priključene i rafinerije na istoku Njemačke, te u Poljskoj, Slovačkoj i Češkoj. Njemačka i Poljska su, međutim, već dale do znanja da ne žele profitirati od iznimke koja vrijedi za transport nafte naftovodom. Odustankom Njemačke i Poljske bi Rusija iduće godine mogla Europskoj uniji prodati samo desetinu dosad uobičajene količine nafte koja je stizala iz Rusije. Time bi Rusija trebala biti kažnjena za rat u Ukrajini koji traje već više od tri mjeseca. Po navodima europskog instituta Bruegel do nedavno su članice Europske unije trošile oko 450 milijuna eura na dan za naftu iz Rusije.

Naftovod Družba preko kojeg će i dalje biti moguć uvoz ruske nafte

Dio paketa sankcija

Mađarska je prije kompromisa na susretu predsjednika država i vlada EU-a u Bruxellesu tjednima upozoravala na svoju veliku ovisnost o ruskoj nafti i blokirala uvođenje embarga. To je bilo važno i zato što je to dio čitavog paketa sankcija. On pored naftnog embarga predviđa i isključivanje najveće ruske banke, Sberbanke, iz sustava SWIFT za međunarodne transakcije novca. Osim toga će u Europskoj uniji biti zabranjeno emitiranje ruskih državnih medija Rosija 24, RTR Planeta i TV Centre.

Predsjednik mađarske vlade Viktor Orban je pozdravio kompromis oko naftnog embarga. „Obitelji mogu noćas mirno spavati, spriječili smo ideju od koje se diže kosa na glavi“, poručio je Orban u video-poruci preko Facebooka. Potpuna zabrana uvoza ruske nafte bila bi za Mađarsku „nepodnošljiva kao atomska bomba“, rekao je Orban, dodavši da je uspio to spriječiti.

aj/haz/wa (dpa, rtr, afp)