EU još nema jasan stav o izborima u Gruziji

U svakom slučaju, proces eurointegracije Gruzije neće napredovati u dogledno vrijeme. Tko je pobjednik izboda prošle nedjelje, to nije posve jasno: službeno, vladajuća stranka Gruzijski san tvrdi kako su pobijedili s osvojenih 54% glasova, proeuropska predsjednica Salome Zurabišvili tvrdi kako je riječ o „krađi izbora“ i kako će „ljudi na ulicama Gruzije potvrditi kako je to prijevara“.

Prosvjedi doista traju, a na plakatima se vide i pozivi Europskoj uniji da podrži prosvjednike. No u Bruxellesu su oprezni: glasnogovornica Europske komisije izjavljuje kako se najprije moraju ukloniti sumnje u ishod izbora, ali i kako se moraju povući nedemokratski zakoni koje je je uvela stranka Gruzijski san premijera Irakli Kobakhidze, bliska oligarhu Bidzinu Ivanišviliju.

Posebni povjerenik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell također najprije traži da izborno povjerenstvo Gruzije „istraži i ukloni nepravilnosti" na proteklim izborima i to smatra „nužnim kako bi se povratilo povjerenje u izborni proces" piše Borrell. No još nema jasnog odgovora na glavno pitanje: priznaje li EU ishode ovih izbora u Gruziji?

Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili u razgovoru s novinarima DW Foto: Juri Rescheto/DW

Nejasne nakane vlade Gruzije

Ne samo Europska komisija, nego i predsjednik Europskog vijeća Chales Michel najprije žele vidjeti izvješće izbornih promatrača OESS-a, a o tome će se razgovarati i na sastanku na vrhu EU sljedećeg tjedna. No već prošlog ljeta je Bruxelles zaustavio približavanje Gruzije Uniji zbog sve očitije naklonosti vlade Gruzijskog sna politici Moskve i očitih kršenja načela demokracije. Tako su i tamo nevladine udruge koje primaju podršku iz inozemstva proglašene „stranim špijunima“ i otežan im je rad.

Sve prije nego demokratski je i utjecaj oligarha proruskog uvjerenja Bidzina Ivanišvilija na vladu u Tbilisiju i EU je još ljetos odlučila zaustaviti pregovore o prijemu i svaku novčanu pomoć. Ali ne samo da zakon o nevladinim udrugama nije povučen, nego je – slično kao i u Rusiji – donesen i zakon kojima se ograničavaju prava homoseksualaca i zabranjuje „homoseksualna propaganda“.

Gruzija je tek prije godinu dana dobila status kandidata za članstvo u EU. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu je Unija otvorila pregovore s Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom, sve obalne zemlje Crnog mora. Velika većina građana Gruzije želi biti članicom Europe: prema nedavnim ispitivanjima, oko 80% upitanih građana Gruzije podržava taj korak.

Strah od Rusije

Premijer Kobakhidze i oligarh Ivanišvili na slavlju nakon "pobjede" stranke Gruzijski san Foto: Irakli Gedenidze/REUTERS

Zapravo, niti vladajuća stranka Gruzijski san se ne protivi Eurointegraciji. Premijer Kobakhidze tvrdi kako je pristup Gruzije Europskoj uniji do 2030. „najvažniji vanjskopolitički cilj“ te zemlje i kako treba „novi početak“ odnosa s EU. S druge strane, povjerenik Borrell ponavlja kako su najprije nužne „demokratske, opsežne i trajne reforme koje će odgovarati europskoj integraciji.“

No još važnije za građane Gruzije je strah od Rusije: ona je već 2008. okupirala oko 20% područja te države, a premijer Kobakhidze je i u predizbornoj kampanji upozoravao kako će Rusi ići i dalje, ako pobjedi proeuropska oporba. S druge strane, niti sama Europska unija nije složna u politici prema Gruziji: mađarski premijer Orban je u nedjelju čestitao vladajućoj stranci Gruzijski san na „uvjerljivoj pobjedi“ čak i prije nego što su bili objavljeni prvi službeni rezultati.

Mađarski premijer je već sinoć stigao u Tbilisi „kao znak solidarnosti“ s vladajućom strankom, iako se u Bruxellesu trude istaknuti kako Orban tamo ne stiže kao trenutni predsjedavajući Vijeća EU. Glasnogovornica EK ističe kako on „putuje kao predsjednik vlade Mađarske bez ikakvih europskih ovlasti“.