EU: Španjolsko predsjedanje usred predizborne kampanje

S prvim danom srpnja Španjolska preuzima predsjedanje Europskom unijom. Samo tri tjedna kasnije na prijevremenim izborima se odlučuje o sastavu novog parlamenta u Madridu. Za sada je neizvjesno hoće li na njima pobijediti aktualni socijalistički premijer Pedro Sanchez. U anketama bolje kotiraju konzervativci. Narodna stranka bi mogla koalirati s desnim populistima, u tom bi slučaju mogla imati više mandata u parlamentu od lijeve koalicije predvođene Sanchezom, a upravo je on sazvao nove izbore usred ljetnih raspusta u Španjolskoj. Na pitanje o mogućem utjecaju izbora na španjolsko predsjedanje EU-om, Sanchez kaže: „Demokracija nikad nije problem. Nije to prvi put u Europi da se tijekom predsjedanja EU-om održavaju izbori. Bilo je već i promjene vlasti", rekao je premijer početkom lipnja.

Nesvakidašnji start

Istina je da su se tijekom predsjedanja Unijom u nekim zemljama održali i izbori. Prošle godine se tijekom francuskog predsjedanja predsjednik Emmanuel Macron borio za reizbor. A u Češkoj je tijekom predsjedanja Unijom čak pala vlada. No, održavanje izbora na samom početku šestomjesečnog predsjedanja, a time i moguća promjena vladajuće konstelacije su apsolutna iznimka u povijesti EU-a. Pedro Sanchez ima pune ruke posla u predizbornoj kampanji i zato je čak pomaknuo svoj nastup u Europskom parlamentu. Izvorno je bilo planirano da već i prije izbora kod kuće u Strasbourgu prezentira svoj program za španjolsko predsjedanje Unijom, te da o njemu diskutira sa zastupnicima. Ali to će se ipak dogoditi tek nakon ljetne pauze – s kojim španjolskim premijerom, to za sada nije jasno…

Ukrajina će i dalje biti jedna od glavnih tema EU-a Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Španjolski EU-diplomati u Bruxellesu se trude ostaviti dojam da sve teče po planu, da će posao koji obnaša zemlja čelnica biti obavljen kao i inače, sve rutinski kao i obično, bez obzira na izbore. Na koncu konca su teme predsjedanja, tvrdi se, pripremane mjesecima, ako ne i godinama, te se sve intenzivno koordiniralo s partnerskim zemljama Belgijom i Mađarskom, koje će EU-om predsjedati iduće godine. Moguća promjena vlasti i eventualna pobjeda konzervativnog, odnosno desno-populističkog tabora neće puno toga promijeniti po pitanju tradicionalno proeuropskog kursa Madrida, smatraju analitičari i novinari u Španjolskoj.

"Tijekom idućeg polugodišta španjolska vlada mora riješiti izazove pred kojima se nalazi Europa, a njih ima mnogo. (…) Španjolska je u prošlosti na zadovoljavajući način obnašala dužnost predsjedatelja EU-om, a to se očekuje i sad", napisao je list La Vanguardia iz Barcelone povodom početka već petog španjolskog predsjedanja Unijom nakon što je ta zemlja 1986. postala punopravna članica.

Ukrajina i proširenje

Najvažniji zadatak će biti podrška Ukrajini i obrana od ruskog agresora, rekla je španjolska politička analitičarka Carme Colomina na jednom skupu u Madridu koji je poslužio kao priprema za predsjedanje. "Ukrajina je prisutna u svakoj diskusiji i kod svake odluke EU-a." A Europska unija mora odlučiti hoće li se već tijekom ove godine moći pokrenuti pregovori s Ukrajinom, a time ujedno i s Moldavijom. Colimina smatra da ima napretka i po pitanju ostalih šest kandidatskih zemalja s područja zapadnog Balkana: „Postoji snažan trenutak za proširenje. Još ne znamo kako bi ga mogli iskoristiti da nešto ostvarimo. To ne ovisi samo o zemljama kandidatkinjama, već i o nama”, kaže ova stručnjakinja. Pritom misli na hitno potrebne reforme unutar EU-a, kako bi Unija mogla funkcionirati i s više članica. Španjolska želi forsirati diskusiju o spremnosti EU-a za prihvat novih članica, obećao je šef diplomacije u Madridu Jose Manuel Albares Bueno. "Moramo razmisliti o reformama koje bi mogle dovesti do iduće stepenice u integraciji. Jedan primjer za to je donošenje odluka po većinskom principu, na području vanjske ili fiskalne politike. Pritom ne smijemo zapostaviti europske perspektive zemalja koje imaju kandidatski status", rekao je ministar u Madridu.

Od dugova do tržišta struje

Do konca ove godine španjolska vlada želi apsolvirati cijeli niz važnih zakonodavnih projekata EU-a. Na dnevnom je redu reforma pravila o preuzimanju dugova u eurozoni. Šanse za postizanjem uspjeha su, kako napominje njemački ministar financija Christian Lindner, ipak male. S Europskim parlamentom se treba dogovoriti reforma propisa o dodjeli azila, odnosno o provjeri zahtjeva na vanjskim granicama Unije. Zemlje članice bi se trebale usuglasiti i oko reforme tržišta struje. EU bi trebala postati neovisnija o Kini, cilj je da se u Europi „nastani" više ključnih industrija, ili barem da ne odu one koje su tamo već aktivne, najavio je premijer Sanchez na jednoj konferenciji za novinare.

Što se tiče vanjske politike, španjolski šef vlade akcente želi staviti na oživljavanju odnosa sa zemljama Latinske Amerike i karipskim državama. Cilj je i sklapanje trgovinskih sporazuma sa članicama Mercosura, sa Čileom i Meksikom. Već tijekom srpnja (17. i 18.7.) u Bruxellesu bi se trebao održati susret na vrhu čelnika EU-a sa šeficama i šefovima vlada zemalja Latinske Amerike i Kariba – dakle već i prije izbora u Španjolskoj.

Raskošno predsjedanje…

Za razliku od štedljivih Šveđana, koji EU-om predsjedaju do konca lipnja, španjolska vlada neće štedjeti sredstva kako bi tu zemlju na odgovarajući način prezentirala europskoj javnosti. Uobičajeni neformalni sastanci Vijeća, odnosno posebni samiti čelnika Unije održavat će se na 22 različita mjesta u cijeloj Španjolskoj, uključujući i otoke (Mallorca i Gran Canaria). Šveđani su se zadovoljili (s nekoliko rijetkih iznimaka) s održavanjem sjednica u jednoj neuglednoj sajamskoj hali u blizini aerodroma u Stockholmu.

Hoće li Španjolci tako uspjeti zablistati i na koncu „progurati” svoju agendu, to je za sada teško ocijeniti, smatraju diplomati u Bruxellesu. „Predsjedavajuća zemlja želi diktirati agendu, ali na koncu agenda, dakle aktualni događaji, diktiraju ono čime se bavi predsjedavajuća zemlja", to je jedna poznata rečenica docenta Alexandera Stubba. On zna o čemu govori. Bivši finski političar je osobno doživio finsko predsjedanje EU-om. Tada je obnašao dužnost ministra za EU-pitanja.

