Etiopija bi htjela u društvo BRICS-a

Kratica BRICS označava pet dosadašnjih članica te skupine: Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnoafričku Republiku. Na članice BRICS-a otpada više od 40 posto svjetskoga stanovništva i oko 26 posto svjetskoga gospodarstva. S Etiopijom bi se kratica produžila za jedno E (Etiopija), skupina bi se zvala BRICSE, kako je 29. lipnja priopćilo etiopsko ministarstvo vanjskih poslova. Koliko smisla to ima i kakvi su izgledi Etiopije - oko toga se mišljenja razilaze.

Sa stajališta Etiopije taj je korak „strateški jako važan i dobar", kaže Alexander Demissie, direktor neovisnog konzultantskog poduzeća „The China-Africa Advisory" sa sjedištem u Kölnu. „On bi proširio mogućnosti Etiopije da promiče vlastite interese i postane dio preobrazbe međunarodnoga gospodarskog i geopolitičkog poretka koji je u tijeku."

„Preobrazba gospodarskog i geopolitičkog poretka"

"Sustav Bretton-Woods, dakle međunarodni financijski sustav s dolarom kao vodećom valutom i Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom kao kontrolnim ustanovama, etabliran nakon Drugog svjetskog rata, mijenja se kroz organizacije kao što je BRICS", kaže Demissie. Oni su, dodaje, razvili „strukturu koja zemljama na putu industrijalizacije, kao što je Etiopija, može ponuditi alternativni scenarij".

Stručnjak iz Kölna ističe među ostalima banku New Development Bank (NDB), koju su 2014. osnovale zemlje BRICS-a kao alternativu Svjetskoj banci i MMF-u. Ona može staviti na raspolaganje dodatni kapital za razvoj infrastrukture u Etiopiji.

Yared Haile-Meskel, direktor financijskoga konzultantskog poduzeća YHM Consulting u etiopskom glavnom gradu Addis Abebi, manje je optimističan. Velike nade koje se povezuju sa članstvom u toj skupini po njegovom su mišljenju pretjerane. „Ja ne bih očekivao nikakvo čudo, da ćemo time biti zaštićeni ili postići blagostanje. Ne mislim da će BRICS riješiti ijedan od naših problema."

Ovaj financijski stručnjak kritizira ovisnost Etiopije – i Afrike općenito – i o Zapadu i o državama BRICS-a. Ova druga zajednica je „ekskluzivni klub koji bi htio ostvariti vlastiti globalni utjecaj".

Etiopija se mora okrenuti svojim vlastitim prednostima, kaže Haile-Meskel. „Moramo biti u stanju prodati vlastitu nacionalnu snagu. Osim toga moramo se osvrnuti na druge zemlje u Africi. Stvarnost je doista za žaliti. Afrika isporučuje velik dio plemenitih metala. A ipak nemamo vlastitu valutu koja bi bila pokrivena zlatom." Africi je potreban novi način razmišljanja, kaže šef YHM-a. „Ako se trudimo oponašati nekoga, ponekad plaćamo previsoku cijenu."

Sastanak ministara vanjskih poslova članica BRICS-a i zainteresiranih zemalja, Cape Town 2. 6. 2023. Foto: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS/picture alliance

S više od 120 milijuna stanovnika Etiopija je druga po broju stanovnika i jedno od najvećih i najbrže rastućih gospodarstava Afrike. Ali, ukupno gledano njezino gospodarstvo je na 59. mjestu na svjetskoj ljestvici i nije ni polovicu od gospodarstva najmanje članice BRICS-a, Južnoafričke Republike. Etiopija je, istina, povećala gospodarsku suradnju s Kinom i Indijom, ali njezino stanovništvo – i gospodarstvo – su posljednjih godina mučili građanski rat i suša.

Posljedice rata i gladi

Od studenoga 2022. u sjevernojetiopskoj pokrajini Tigrayu vlada primirje. Prema procjenama, ondje je poginulo oko 600.000 ljudi, a najmanje dva milijuna stanovnika je prisiljeno na bijeg. Ali, stanje se još uvijek nije potpuno smirilo. Osim toga događaju se drugi unutarnjopolitički konflikti. Vladine trupe se u unutrašnjosti zemlje bore s pobunjenicima Oromo i Amhara.

Pored posljedica tih oružanih sukoba milijuni ljudi pate zbog višegodišnje suše i njome izazvane gladi. Stanje pogoršava izostanak isporuke žitarica iz Ukrajine i Rusije, kao i krađa humanitarne pomoći koju šalje UN-ov program za hranu.

Građanski rat je bio skup, ali istovremeno je ekstremno porasla i inflacija. „Umjesto da teži članstvu u bloku BRICS predsjednik vlade Abiy Ahmed bi se radije trebao koncentrirati na to da smanji inflaciju", poručio je preko Twittera gospodarski znanstvenik Steve Hanke sa sveučilišta Johns Hopkins University.

Pored Etiopije među aspirante za članstvo u skupini BRICS se ubrajaju i Iran, Egipat, Saudijska Arabija i Indonezija. Više od 20 zemalja je u međuvremenu izrazilo želju za članstvom u skupini BRICS, kaže Gustavo de Carvalho iz instituta Aouth African Institute of International Affairs (SAIIA) iz Johannesburga. „Mnoge od njih imaju slične osobine: kao i Etiopija i one imaju važno regionalno značenje, gospodarstvo koje brzo raste i jako brojno stanovništvo."

Osim toga ujedinjuje ih interes za korištenjem alternativnih valuta, prije svega u bilateralnoj trgovini. Kandidati za prijam žele postati neovisniji o američkom dolaru.

Carvalho ne vjeruje da Etiopija može u dogledno vrijeme postati članica BRICS-a. „Ako bih morao uspostaviti ljestvicu vjerojatnosti, rekao bih da se Etiopija nalazi u sredini", kaže ovaj stručnjak iz Johannesburga. I Alexander Demissie iz tvrtke The China-Africa Advisory polazi od toga da će taj proces duže trajati. Ali, „ima puno pozitivnih znakova za budućnost", i zbog povoljnog položaja Etiopije, kaže Demissie.

O puno toga se još mora razgovarati – a sljedeći susret predsjednika država i vlada BRICS-a je pred vratima. On bi se u kolovozu trebao održati u Južnoafričkoj Republici. „Vjerojatno će, ako uopće, BRICS-u pristupiti jedna ili dvije zemlje", smatra Gustavo de Carvalho. On od summita očekuje više jasnoće glede identiteta te skupine zemalja. „Veliko pitanje – koje po mom mišljenju još nije riješeno – je definicija kriterija: što moraju donijeti sa sobom zemlje kad pristupaju BRICS-u? To za mnoge od nas nije jasno."

Kao što je rečeno, o puno toga se još mora razgovarati.