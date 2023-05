ESC 2023. - impresivni finale

Večeras se u Liverpoolu održava finale za Pjesmu Eurovizije. Među sudionicima o kojima se najviše govori je i hrvatski predstavnik Let 3.

Sve u svemu, drugo polufinale Pjesme Eurovizije bilo je malo mirnije od prvog. Dok je u utorak gotovo svaki nastup bio kao party na sceni, u četvrtak je bilo više solo umjetnika. Sasvim sami, bez plesa i pompe, praćeni svjetlosnim efektima i projekcijama na ogromnom platnu.Ali, publika je očito željna nekog pokreta na sceni.

Tako da su zemlje koje su predstavljene tihim notama imale težak put. No, ipak ima i izuzetaka: letonska pjevačica Alika otpjevala je baladu na klaviru, koju je u početku pratila sama na klaviru. Pjesmu je napisao kompozitor Wouter Hardy. On je odigrao ključnu ulogu u pobjedničkom naslovu "Arcade" 2019. Pjesma i Alikin promjenljiv glas od svilenkasto nježnog do snažnog ponovo će se čuti u velikom finalu ove subote.

Armenka Brunette je također našla put do srca publike. Postigla je pun pogodak baladom koja se završava repom uz izuzetan ples - čak i bez pojačanja na sceni.

House i etno

Cipar se oslonio na tipičnu ESC baladu, koju je izveo mladi Andrew Lambrou, uz mnogo pirotehnike - i prošao u finale.

Gustaph je nastupio za Belgiju s bezvremenskom vokalnim house-om i plesnom rutinom koja je bila izuzetno dobro primljena kod brojnih izvođača ove godine. Publika također želi ponovo vidjeti "belgijskog Boy Georgea” u subotu.

Poljska je poslala pjevačicu Blanku u utrku s tipičnim ljetnim hitom, nešto poput Britney Spears. I ona nastupa večeras.

Etnopop iz Albanije, tradicionalno pjevanje i lupanje bubnjeva s Albinom i Familjom Kemendi – također se dopalo publici.

Alternativni pop i gospel

Bend Joker Out je nastupio za Sloveniju. Njihov miks alternativnog popa i elektro je bio tako dobro prihvaćen da ponovo mogu svirati u subotu.

Litva je poslala pjevačicu Moniku Linkyte. Ono što je počelo kao tiha balada završilo se snažnim popom s dirljivim harmonijama gospel kvarteta. Ova pjesma je također ušla u finale.

Za Austriju su Teya & Salena otpjevale i otplesale svoju dobro postavljenu pjesmu o Edgaru Alanu Poeu, uz koju je publika u dvorani već mogla i pjevati - crveno-crno-bijeli spektakl ponovo se može vidjeti u subotu.

Voyager iz Australije je konačno donio malo buke na binu; moćna progresivna rock pjesma gotovo zvuči kao rock opera – dostojna je finala.

Australija i ESC dijele 40-godišnju povijest. Tamo se ovo natjecanje emitira od 1983. godine. Australija, međutim, sudjeluje u Izboru za Pjesmu Eurovizije kao pridruženi član EBU-a od 2015. godine. Možda je to posljednji put ove godine – ugovor australijske televizije s EBU-om (Europskom radiodifuznom unijom, organizatorom ESC) uskoro ističe.

26 nastupa u Velikom finalu

Ovih deset uspješnih izvođača natjecat će se pored ostalih deset iz prvog polufinala u subotu, 13. svibnja. Umjetnici iz takozvane velike petorke, Engleske, Francuske, Italije, Španjolske i Njemačke nisu se morali kvalificirati, jer su to zemlje koje su najveći financijeri EBU-a.

U finale također ulazi i prošlogodišnji pobjednik Ukrajina s duom Tvorči. Zbog rata, zemlja ove godine nije mogla biti domaćin natjecanja. Velika Britanija, koja je prošle godine zauzela drugo mjesto, uskočila je kao organizator Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. u ime Ukrajine.

Oko 11.000 gledatelja će doživjeti veliko finale uživo u M&S Bank Areni u Liverpoolu, tisuće će pratiti razna javna gledanja - a očekuje se oko 180 milijuna gledatelja širom svijeta.

Ponovno okupljanje s mnogim zvijezdama ESC-a

Prateći program završne večeri je impresivan: neće se pojaviti samo Kaluš orkestar kao prošlogodišnji pobjednik iz Ukrajine, nego i mnoga druga poznata ESC lica iz prethodnih godina: Duncan Laurence (pobjednik 2019.), ukrajinske zvijezde Jamala (2016. pobjednica) i Verka Serdučka (2007. drugo mjesto), Talijan Mahmood (2019. drugo mjesto), Izraelka Neta (2018. pobjednica) i mnogi drugi.

I Nijemci se mogu veseliti finalu, jer će njemački predstavnik, band Lord Of The Lost, po svoj prilici poništiti kletvu posljednjeg mjesta i imati šanse da se barem plasira negdje u sredini.

Velike nade ove godine gaji i Hrvatska čiji je predstavnik Let3 svojom antiratnom „Mama ŠČ“ uzburkao duhove njemačkih i europskih medija.

