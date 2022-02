Erdogan: Uvrijeđeni predsjednik

„Dobio je koronu i traži da se molimo za njega. Da, molimo se, ne brini. Ja sam već počeo praviti dvadeset tepsija halve. Kad dođe vrijeme razdijelit ću je po susjedstvu.“

Ovo je na Twitteru objavio nekadašnji plivač turske reprezentacije, Derya Büyükuncu. Ali, sada je protiv njega pokrenuta istraga, čak je izdan nalog za uhićenjem – zbog sumnje u uvredu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Nadležno Državno tužilaštvo je u ponedjeljak objavilo da je Büyükuncuov tvit kriminalno djelo. Nekadašnji olimpijac je tako, tvrdi se, indirektno poželio smrt predsjedniku.

Ali, kakve veze ima anatolijski slatkiš halva sa smrću? Halva, koja se obično pravi od brašna ili griza, rafinirana maslacem, zaslađena medom i koja se služi s karameliziranim orasima i pinjolima dio je svakog slavlja, ali i - sahrana.

Derya Büyükuncu

Je li aluzija na Erdoganovo zdravlje uvreda predsjednika ili spada pod domenu slobode mišljenja? Sada se ovim pitanjem mora pozabaviti više sudova. Jer, od subote, kada je turski predsjednik objavio da je pozitivan na koronu, gomila prijava je stigla na adresu nadležnog Državnog tužilaštva. Ne žele se svi moliti za Erdoganovo ozdravljenje, neki kritičari otvoreno se raduju zbog toga što je obolio od korone. Ali, oni bi sad trebali biti kažnjeni. Državni javni tužitelji u Ankari i Istanbulu su potvrdili da je u tijeku 36 istražnih postupaka. Četiri osobe su već pritvorene. Za druge četiri je izdana potjernica, među njima je također i bivši plivač Büyükuncu.

No, ne samo da se nekadašnji olimpijski plivač mora pripremiti za suđenje, on je suspendiran i u Saveza turskih plivača – i to zauvijek.

Čuveni članak broj 299

Prema podacima turskog Ministarstva pravosuđa, samo tijekom 2020. pokrenuto je 31.297 istražnih postupaka zbog sumnje u uvredu predsjednika. Tako je broj optužnica od Erdoganovog izbora za predsjednika 2014. do kraja 2020. dosegao impozantnu svotu – 160.169 istražnih postupaka, od kojih je 35.507 završilo na sudu. Sveukupno je do sada za uvrede predsjednika pred sudom moralo odgovarati 38.608 ljudi.

Profesor pravnih znanosti na Sveučilištu Bilgi, Yaman Akdeniz kaže da je u 12.881 slučaju došlo do presude. U 11.913 slučajeva suci su, kaže, bili mišljenja da okrivljeni neće ubuduće činiti kažnjiva djela pa su osuđeni uvjetno. Drugih 3.625 je osuđeno na zatvorske kazne, a ostalih 5.550 oslobođeno, kaže pravni stručnjak u intervjuu za DW.

Akdeniz dodaje da je 106 optuženih u vrijeme kada su osuđeni bilo mlađe od 18 godina. Desetoro njih je čak dobilo zatvorske kazne, nastavlja profesor. Od tih 106 optuženih 24-oro je u vrijeme kada su počinili krivično djelo bilo u dobnoj skupini između 12 i 14 godina starosti.

Bez milosti prema kritičarima

Uvreda na račun predsjednika je u turskom Kaznenom zakonu bila kažnjivo djelo još i mnogo prije Erdogana. Ali, nijedan raniji predsjednik se nije toliko puta pozivao na taj zakon kao Erdogan, konstatirala je u jednom izvještaju zastupnica Gülizar Bizer Karaca iz oporbene stranke CHP. Prema njezinom izvještaju, pod Erdoganovim vodstvom do kraja 2020. podignuto je 38.608 optužnica. Usporedbe radi, za vrijeme mandata trojice njegovih prethodnika Güla, Sezera i Demirela registrirano je samo 1.169 optužnica.

Političari, umjetnici, znanstvenici, učenici, domaćice, ulični prodavači ili novinari – nitko nije pošteđen optužbi za uvredu. Problem je što se mnogo toga može okarakterizirati kao uvreda.

Prije dva tjedna je to na svojoj koži iskusila i poznata televizijska novinarka Sedef Kabas. Nakon kritičkih izjava na račun vlade u jednoj televizijskoj emisiji, 52-godišnjakinja je uhićena u iznenadnoj akciji policije. Kabas je kritizirala vladu stranke AKP zbog njezinog oštrog obračuna s oporbenjacima i prebacila je AKP-u odgovornost za polarizaciju društva. „Kad vol uđe u palaču neće postati kralj, nego će palača postati štala“, citirala je jednu čerkesku poslovicu i pritom nije spomenula ničije ime. I od tada sjedi u istražnom zatvoru zbog moguće uvrede turskog predsjednika. Borci za ljudska prava poput Yamana Akdeniza to vide kao čisti apsurd. Ono što se prebacuje Kabas, apsolutno je izvučeno iz konteksta, kaže on. Već odavno nikakvu ulogu ne igra činjenica je li kritika utemeljena na činjenicama, dodaje Akdeniz.

On smatra da se radi o čistom šikaniranju, radi zastrašivanja ljudi i ušutkavanja pametne, političke kritike. Onaj tko se bavi politikom mora biti spreman i na žestoke kritike, napominje Akdeniz, te dodaje da oni koji to ne mogu podnijeta, nemaju što tražiti u politici. Zbog porasta pokušaja zastrašivanja on smatra da je sloboda mišljenja u njegovoj zemlji u opasnosti. „Ili šutiš ili ideš na sud“, zaključuje trezveno Akdeniz.

Optuženi i Nijemci

Ali, nisu samo turski građani u fokusu turskog pravosuđa. Također su i njemački Turci često na meti turskih službi - kao oni koji navodno vrijeđaju predsjednika. Ili im se onemogući ulazak i zabrani ulazak u zemlju i vrati natrag, ili ih se u Turskoj uhiti zbog navodne uvrede na račun predsjednika, te im se zabrani napuštanje zemlje, a samim time i povratak u Njemačku.

Dugačka ruka turskog pravosuđa seže i do Njemačke. Najpoznatiji je slučaj njemačkog zabavljača Jana Böhmermanna iz 2016. godine. Erdoganovi odvjetnici su protiv njega podigli prijavu zbog uvrede predsjednika.

Zbog svega toga je njemačko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo upozorenje za sve njemačke građane koji putuju u Tursku: „Za ovo (vrijeđanje predsjednika) su već izrečene višegodišnje kazne zatvora, čak i doživotni zatvor. Za ljude koji žive u Njemačkoj bi egzistencijalno opasne posljedice mogla imati zabrana napuštanja te zemlje."

No, sada je egzistencijalno opasna situacija u kojoj se nalazi bivši turski olimpijski plivač Büyükuncu. Prijete mu čak četiri godine zatvora. Za uvrede u javnosti čak i više. S obzirom na žestoke kritike turskog ministra sporta na račun Büyükuncua, to bi se moglo i dogoditi.

