Eleuzina 2023: antički misteriji i industrija

Jednom je jedan umjetnik rekao: „Tko uspije promijeniti Eleuzinu, moći će promijeniti cijeli svijet". A postoji dovoljno razloga da se Eleuzina promijeni. Gradić s oko 25.000 stanovnika nalazi se dvadesetak kilometara zapadno od Atene i nije ni lijep ni živopisan. Grčka koju ljudi poznaju kao turističku destinaciju izgleda drugačije – gradići s uskim uličicama, ljudi u tavernama, tirkizno svjetlucanje mora…

U Eleuzini bi putnik uzalud tražio takve stvari. Umjesto toga, skromne novogradnje, industrijske ruine, napušteni brodovi koji hrđaju na groblju brodova. Ali, usred svega toga su i nasmijani, srdačni ljudi, lijepo uređeni vrtovi. Eleuzina je nenašminkano lice Grčke: autentično, šutljivo, dostojanstveno, puno ožiljaka.

Možda je to jedinstvenost Elefsine kao jedne od tri europske kulturne prijestolnice 2023. – ona je najmanji i najstariji u dosadašnjem nizu gradova koji su dobili tu laskavu titulu. To je zavičaj Eshila, velikog antičkog grčkog pjesnika.

U gradu će sljedeće godine biti održano 465 manifestacija na 30 različitih lokacija. Pod motom „Misterija preobražaja“, 192 grčka i 137 međunarodnih umjetnika će u 17 umjetničkih grana predstaviti svoj rad. U konceptu postoje tri tematska stupa: ljudi i društvo, okoliš i rad.

Misteriji jučer i danas

Mihai Marmarinos

Umjetnički direktor je šezdesetšestogodišnji režiser i glumac Mihail Marmarinos. On pun entuzijazma objašnjava u razgovoru za DW mrežu manifestacija u arheološki značajnom mjestu.

Antička Eleuzina se nalazi u srcu današnjeg grada. Ljudi su se prije više tisuća godina u Eleuzinskim misterijima počeli baš ovdje suočavati sa zagonetkom smrti. U antičkoj Grčkoj je to bio jedan od najvažnijih kultova. Tada je na tisuće sudionika misterija dolazilo u Eleuzinu kako bi se zavjetovali na šutnju pred hijerofantom, glavnim svećenikom Demetrinog kulta. Demetra je starogrčka boginja plodnosti.

Malo znamo o tim antičkim vremenima, ali od Starog vijeka Eleuzina je bitno utjecala na život ljudi. „Na tom mjestu je počelo kultiviranje pšenice za ljudsku prehranu. Na tom mjestu ljudi su napustili svoj nomadski način života, prestali su se seliti u potrazi za hranom", kaže Mihail Marmarinos, koji izgleda zna svaki ugao ovog magičnog mjesta. On potom dodaje: „Kultiviranje zemlje samo po sebi je početak kulture.“

Marmarinos kaže da se u blizini nalazi Telesterion i opisuje ga kao prvo „neformalno" kazalište na svijetu. Neformalno je s obzirom na to da u vrijeme nastanka tog mjesta kazalište u formalnom smislu nije ni postojalo. Ali, još prije nastanka komedije i tragedije u Elefsini su se okupljali ljudi na misterijima.

Naredne godine će koreografkinja Sascha Walz i režiser Jochen Sandig tu izvesti „Human Requiem", simbiozu zvuka, glazbe, prirodnog svjetla i ljudskog tijela. Marmarinos kaže kako bi to estetsko iskustvo trebalo predoči posjetiteljima kako jezik sam po sebi nije dovoljan. I djelo „Ma" Romea Castelluccija će biti izvedeno na istom mjestu. Šta će publika vidjeti i što znači naslov djela, ostaje tajna sve do izvođenja.

Grad izbjeglica

Simbioza industrije i kulture

Industrija je još jedan povijesni stup grada. Ona je bila i blagoslov i prokletstvo. Blagoslov, jer je tisućama izbjeglica nakon protjerivanja 1922. iz Smirne, današnjeg turskog Izmira, ponudila posao i egzistenciju.A prokletstvo, jer su do devedesetih prevladavale rafinerije nafte, tvornice cementa i druge intenzivno zagađivačke industrijske grane, koje nisu donijele samo blagostanje.

Eleuzina je dio zapadne Atike, regije koja u Grčkoj ima izuzetno visoku stopu obolijevanja od raka i visik stupanj zagađenja. Ta industrija je u posljednja tri desetljeća doživjela snažno opadanje što je Eleuzini donijelo gospodarski pad. Na mnogim mjestima u gradu vide se napušteni industrijski pogoni.

U okviru projekta europske prijestolnice kulture jedna stara tvornica se obnavlja i pretvara u kulturni centar, koji bi trebao djelovati i nakon završetka projekta kulturne prijestolnice. Prvu izložbu na tom mjestu potpisuje Juan Santovala iz Kolumbije. On će tu stvoriti djelo koje će biti posvećeno radnicima grada. U ostvarenju će sudjelovati radnici koji su radili ili još rade u ovim tvornicama. Za svakog od njih će biti napravljena keramička kaciga, koji će im biti poklonjena nakon izložbe.

Fascinacija brodovima, pa čak i rashodovanim

Kultura i nada u gospodarski uzlet

Još jedno mjesto se intenzivno preuređuje – stara uljara za masline, gdje je između 1875. i 1960. bila smještena uspješna tvornica sapuna. Sada je preuređuju u mjesto susreta i umjetnosti. Prva izložba će biti posvećena nekadašnjoj grčkoj ministrici kulture Melini Merkuri i njenom francuskom kolegi Jacquesu Langu. Melina Merkuri je 1985. predložila da seuvede tradicija proglašenja glavnih gradova kulture u Europi, a Jacques Lang je uradio mnogo na ostvarenju te ideje.

Odmah pored uljare nalazi se kazalište na otvorenom gdje će novosadsko Srpsko narodno kazalište, kao i kazalište iz južnokorejske prijestolnice Seula postaviti svoje predstave.

Impresivno je groblje brodova u zaljevu Vliha. Sedamdeset rashodovanih brodova prepušteno je zubu vremena i oni uvelike zagađuju okolinu hrđom i naftom. Za mnoge stanovnike to je već desetljećima sramna mrlja na mapi grada. Usprkos tome, prekooceanski brodovi i dalje fasciniraju ljude. Koje priče oni pričaju? Na koji način će kulturna prijestolnica to iskoristiti? To ostaje još jedna tajna.

Stanovnici Elefsine od nove godine očekuju prije svega privredni zamah od titule kulturne prijestolnice. Nadaju se brojnim posjetiteljima iz svijeta, ali i tome da ih državna uprava iz Atene neće zaboraviti kada sve to prođe. Za žitelje Eleuzine dolazak u epicentar kulturne pozornosti predstavlja priliku da urede i izgrade ulice, trgove i pločnike. Možda im nova godina donosi i jedinstvenu šansu da polože kamen-temeljac za bolju budućnost.

