Ekstremne poplave u dijelovima Njemačke

Na tisuće spasilaca i interventnih snaga od nedjelje je angažirano širom Bavarske i Baden-Württemberga. U dijelovima ovih pokrajina u Njemačkojsituacija se tokom noći ponovno pogoršala. Meteorolozi i za ponedjeljak (3.6.) predviđaju jaku kišu.

Vodostaj Dunava stalno raste - sada je i Regensburg, kao prvi veći grad u Bavarskoj, proglasio stanje katastrofe. Vodostaj na mjernom mjestu Eiserne Brücke (Željezni most) dostigao je u ranim jutarnjim satima 5,80 metara, priopćile su nadležne gradske službe. Centar za obavještavanje o poplavama u Bavarskoj prijavio je jutros u 7 sati vodostaj od 5,90 metara. Prema navodima stručnjaka, kod posljednje velike poplave 4. lipnja 2013. godine izmjereno je 6,82 metara. Crveni križ Ravensburga je objavio savjete za građane koji uključuju: izbjegavanje boravka na poplavljenim područjima, isključivanje struje u domovima i upotrebu flaširane vode za piće.

Tijekom vikenda je nekoliko okruga i gradova u Bavarskoj moralo proglasiti stanje katastrofe. Nakon višednevne neprekidne kiše rijeke i potoci na mnogim područjima su se izlili iz korita, a tisuće ljudi su morale napustiti svoje domove. Deseci tisuća spasilaca pomažu ugroženim stanovnicima poplavljenih područja.

Regensburg: vodostaj Dunava i dalje raste Foto: Armin Weigel/dpa/picture alliance

I u Donjoj Bavarskoj situacija ostaje napeta, javlja bavarski javni servis BR. Prema podacima Službe za obavještavanje o poplavama (HND), s obzirom na alarmantan vodostaj Dunava na mnogim mjestima proglašen je najveći stupanj upozorenja 4. Međutim, to nije kraj - najveće vrijednosti se tek očekuju. Trenutno je vodostaj Dunava u Kelheimu skoro sedam metara, što je znatno iznad najvišeg stupnja upozorenja. To znači da su područja u dolini rijeke u velikoj mjeri poplavljena ili je potreban veliki angažman ili podizanje brana i zaštitnih zidova da ne bi došlo do poplava. Od okruga Straubing-Bogen do okruga Passau najveći vodostaji se očekuju iza podneva, dok bi Dunav kod Passaua trebao dosegnuti svoju najvišu razinu u večernjim satima. Grad Esslingen na rijeci Neckar gradi privremeni nasip kako bi spriječio poplavu dijelova centra grada. Istovremeno stiži informacije kako se voda, koje se izlila u mjestima na pritokama Dunava, polako povlači.

Alarmantno i u Baden-Württembergu

Od protekle noći su posebno pogođena dva okruga u pokrajini Baden-Württemberg: Rems-Murr i Göppingen. S vrećama pijeska i zaštitnim branama za poplave se priprema i gradić Horb an Neckar. Do evakuacije je došlo i u mjestima u dolini pritoke Lein. Vatrogasci u regiji Heilbronn-Franken su neprestano na terenu. U nekoliko mjesta nužno je prokuhavati vodu za piće. Do poplava je došlo i u okolici Stuttgarta: više od 1.300 spasilaca djeluje u okrugu Göppingen. Zatvorene su ceste i druge prometnice u toj regiji.

Poplave su zahvatile i područje oko grada Karlsruhea. Obustavljena je plovidba na rijeci Rajni, raspoređene su vreće s pijeskom. U međuvremenu stiže i dobra vijest da vodostaj Rajne opada. Crveni križ Ravensburga daje savjete za čišćenje kuća od blata i mulja nakon povlačenja vode.

I Heidelberg na rijeci Neckar ugrožen je poplavama Foto: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Neprekidne padaline prouzročile su štetu od Alpa do sjevernih dijelova Schwarzwalda. Zbog stalne kiše je u turističkom mjestu Bad Urah došlo do odrona zemlje, dok je zbog klizišta u Schwäbisch Gmündu iz tračnica iskočio ICE sa 185 putnika.

Poremećen promet, škole zatvorene

Zbog štete od nevremena željeznički promet na jugu Njemačke ovoga ponedjeljka ozbiljno je poremećen. Otkazuju se vlakovi na relaciji između Münchena i Berlina, kao i između Stuttgarta i Frankfurta. Njemačka željeznica (Deutsche Bahn) preporučuje odgađanje putovanja koja nisu nužna.

U okrugu Biberach tijekom noći se pogoršala situacija posebno u mjestu Laupheim. Vatrogasci i Tehnička služba za pomoć (THW) su trenutno na terenu. Zbog rasta vodostaja obustavljen je željeznički promet.

Zbog akutne situacije s poplavama i mogućih opasnosti ustanove za brigu o djeci i škole danas ostaju zatvorene u okruzima Rems-Mur-Kreis i Ludwigsburg.

Spasilačke ekipe su non-stop na terenu Foto: Thomas Warnack/dpa/picture alliance

Zbog poplava su zatvorene i mnoge prometnice u pokrajini Baden-Württemberg. Vozačima se savjetuje da prate informacije o stanju na cestama i koriste alternativne rute. Najviše su pogođene prometnice u blizini rijeka i nizinskih područja. Stanovnici područja uz rijeke su evakuirani. Lokalni centri za evakuaciju su otvoreni za one kojima je potreban privremeni smještaj. Spasilačke službe su na terenu i pomažu u evakuaciji i distribuciji vreća s pijeskom.

Traži se prekretnica u zaštiti od poplava

Predsjednica Crvenog križa Njemačke (DRK) Gerda Hasselfeldt zatražila je hitno proširenje mjera za zaštitu stanovništva od katastrofa s obzirom na trenutnu situaciju s poplavama. "Njemačka je u tom pogledu u zaostatku", rekla je Hasselfeldt za list Augsburger Allgemeine. "Potrebna je prekretnica, posebno u pogledu održivog i usmjerenog financiranja zaštite stanovništva u budućnosti."

I Bavarska zajednica općina je zatražila "novu strategiju", s obzirom na nove izazove uzrokovane ekstremnim vremenskim prilikama.

Njemački savez gradova i općina (DStGB) se, s druge strane, založio za veću odgovornost pojedinaca, ali i „spremnost društva da problem zajednički rješava“. To uključuje, po riječima predsjednika DStGB-a Uwea Brandla, "davanje zemljišta ako je to potrebno za zaštitu od poplava, ali i sufinanciranje zaštitnih mjera ili odustajanje od gradnje u poplavnim područjima“.

jr/agencije