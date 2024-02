Ekstremizam, nestabilnost: što ako UNRWA ostane bez novca?

Ako agencija UN-a za pomoć Palestincima propadne zbog nedostatka novca, to će se osjetiti i izvan Gaze. Stručnjaci upozoravaju da će to izazvati ekonomske i političke probleme i produbljivanje regionalne nestabilnosti.

Za one, koji ovise o pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku, posljedice su jasne: "Bože sačuvaj ako UNRWA propadne", kaže Sanaa Sarhal. "Bit će nereda i nasilja. Propast UNRWA-e... prouzročit će veliku štetu", predviđa ona. Ali Sarhal nije u Gazi, gdje trenutno bjesni sukob. Ova 43-godišnjakinja živi u izbjegličkom kampu Beddawi u sjevernom Libanonu, koji je prvi put podignut 1955. godine kako bi pružio sklonište Palestincima koji bježe od rata i nasilja. Ali ako UNRWA bude prisiljena smanjiti svoju pomoć Palestincima zbog optužbi protiv svojih suradnika u Gazi, to će se osjetiti i tamo. U siječnju je izraelska vlada obavijestila UNRWA da je 12 od njezinih oko 13.000 zaposlenika u Pojasu Gaze vjerojatno sudjelovalo u napadu na Izrael 7. listopada, koji je izvršila militantna skupina Hamas. Kao rezultat toga UNRWA je otpustila zaposlene i provodi istragu.

Mediji, koji su imali na uvid relevantni izraelski dosje - uključujući Associated Press, Guardian, CNN i Washington Post - primijetili su da izraelske optužbe nisu mogle biti provjerene od neke neovisne strane. Pa ipak, posljedica tih optužbi bila je da je 16 zemalja - uključujući neke od najvećih donatora UNRWA kao što su Njemačka, SAD i EU - obustavilo financiranje ove UN-ove agencije, koja preživljava prikupljanjem dobrovoljnih donacija država članica UN-a. Od tada se fokus uglavnom stavlja na pitanje, na koji način bi kriza financiranja UNRWA-e mogla utjecati na već ionako tešku humanitarnu situaciju u Gazi.

Iako se oko 40% proračuna UNRWA-e troši na gotovo dva milijuna stanovnika enklave, ostatak se usmjerava na druge zemlje sa značajnom palestinskom populacijom: Libanon, Jordan, Siriju, kao i na okupiranu Zapadnu obalu.

'Neslužbena zamjena za državu'

UNRWA "najbolje se može shvatiti kao neslužbena zamjena za 'socijalnu' državu za Palestince, koji inače nemaju državu“, objasnio je Daniel Forti, stručnjak za UN u briselskom think tanku Međunarodna krizna grupa. U brifingu ovog mjeseca Forti je napisao: "Ona pruža osnovno i srednje obrazovanje uz pomoć u hrani, potom zdravstvenu zaštitu i druge usluge koje inače pružaju privatne i državne institucije - u nekim slučajevima zamjenjujući domaćine, odnosno zemlje koje ne pružaju palestinskim izbjeglicama zdravstvene usluge ili obrazovanje.

Neovisno od toga, UNRWA za Palestince ima ogromno simbolično značenje, jer oni agenciju vide kao jednu od posljednjih garancija međunarodne zajednice za pravedno i trajno rješenje", istakao je glasnogovornik UNRW-a za DW-u preko e-maila. Upravo zbog toga je UNRWA često opisivana kao politički kontroverzna, čak i prije optužbi Izraela za sudjelovanje njezinih suradnika u napadu na ovu zemlju 7. listopada.

"Velik dio izraelske političke klase odbacuje UNRWA upravo zbog njezine simbolične vrijednosti za Palestince", nastavlja Forti. "Oni tvrde da bilo koja strana, koja zastupa očuvanje prava Palestinaca na povratak, direktno prijeti postojanju izraelske države."

Problemi počinju sljedećeg mjeseca

Procjenjuje se da bi UNRWA, koja nema strateških rezervi za hitne slučajeve, mogla početi osjećati posljedice nedostatka financiranja krajem ožujka. Uspostavit će se jedna vrsta hijerarhije drastičnog kolapsa [UNRWA-e]. Prvo će to zahvatiti Gazu, zatim Libanon i Siriju, a onda Zapadna obalu i na kraju Jordan", kaže Jørgen Jensehaugen, viši istraživač u Norveškom institutu za istraživanje mira u Oslu.

UNRWA se brine i za brojne škole Foto: Adel Hana/AP Photo/picture alliance

"Utjecaj će se najviše osjetiti u Libanonu, koji je već na rubu ekonomskog ponora", potvrdio je Joost Hiltermann, šef programa za Bliski istok i Sjevernu Afriku u Međunarodnoj kriznoj grupi. "Libanonska država nema kapacitet da se nosi s dodatnim teretom zbrinjavanja palestinskih izbjeglica. Isto važi i za Siriju. Za razliku od njih, Jordan ima taj kapacitet." U Libanonu bi naprosto propala infrastruktura u davno podignutim palestinskim izbjegličkim kampovima - nad kojima libanonska država ionako nema puno kontrole, upozorava Jensehaugen. "Dakle, nema škola, nema zdravstvene zaštite, niti socijalnih beneficija za one kojima je to potrebno."

Stavite to u kontekst države koja propada i vidjet ćete da to ima posljedice, izvan kampova, jer će ljudi morati ići nekamo da dobiju ono što im treba, makar i bilo što", objašnjava on. "To bi stvorilo ekstreman pritisak na lokalno društvo. Osim demonstracija ili nereda u kampovima, veće skupine bi se mogle pridružiti kriminalnim bandama ili militantnim organizacijama, samo da bi imale neka primanja."

U Jordanu je situacija bolja za palestinske izbjeglice Foto: Laith Al-jnaidi/Anadolu/picture alliance

U Jordanu je situacija nešto bolja, jer država može potencijalno zamijeniti neke od usluga UNRWA-e. Međutim, zbog osjetljivosti cijele priče oko UNRWA, jordansko vodstvo bi moglo biti nespremno da nešto poduzme, tvrde analitičari. Jordan, kao i druge arapske nacije, nema želju da se na njega gleda kao na podršku za palestinsku stvar.

Agencija za stabilnost

Ekonomske posljedice će se osjećati različito, od zemlje do zemlje, složio se Hiltermann. "Ali, s obzirom na vrlo nestabilno okruženje za izbjeglice, politički utjecaj će vjerojatno biti najgori na Zapadnoj obali. Postoji razlog zašto izraelska vojska želi da UNRWA ostane u potpunosti financirana", upozorio je Hiltermann. Kada su Jensehaugen i kolege istraživači intervjuirali donatorske zemlje za studiju iz 2022. na temu borbe UNRWA-e za financiranje - agencija dugo ima deficit - otkrili su da je ključni motivator za donacije bio "takozvani argument stabilnosti".

"Drugim riječima, financiranje UNRWA-e je jeftin način osiguravanja stabilnosti u regiji jer to znači da stotine tisuća djece dobivaju obrazovanje", objasnio je Jensehaugen, napominjući da su siromaštvo i nedostatak obrazovanja dokazani pokretači ekstremizma i kriminala.

"Sada postoji veliki paradoks s ograničavanjem financiranja UNRWA. Potencijal za nestabilnost je jasno vidljiv i donatori već znaju da može postati gore", napominje Jensehaugen. "

Na primjer, promatrači kažu da su europske vlade itekako svjesne da bi se, ako UNRWA propadne, mogli suočiti s novim valom neregularne migracije iz Libanona i Jordana. "Propast UNRWA-e bila bi opasna za lokalnu stabilnost", potvrđuje Hiltermann iz Krizne grupe. "Ali, ako se to poveže s aktualnim ratom u Gazi, ili čak masovnim protjerivanjem Palestinaca iz Gaze u Egipat - što bi eskaliralo napade neprijatelja Izraela u regiji - onda su sve opcije otvorene."

Ovaj tekst je izvorno objavljen na engleskom jeziku.