E-Auto i za perilicu kod kuće

Sve je više privatnih kuća sa solarnim panelima na krovovima, a kod nabave takve "kućne elektrane" su jedan od najozbiljnijih troškova nabava baterija koje će pohranjivati energiju i kad sunca nema. Istovremeno, vlasnik te kuće možda u garaži ima i električni automobil: zašto i njegove baterije ne posluže u pohrani energije, možda ne samo vlastitog domaćinstva nego i za javne mreže?

Baterije električnog automobila ne samo da su jedan od najskupljih dijelova vozila, nego su i izuzetno velikih kapaciteta jer im je zadaća vozilo pokretati i više stotina kilometara. Ali na takav put se kreće vrlo rijetko, tako da bi i automobil lako mogao "dati" dio svoje električne energije za druge potrebe.

Brojke sve govore: Volkswagenov model ID.4 ima kapacitet baterija od 77 kilovat-sati, čak i maleni Renault 5 ima oko 40 kWh. U prosjeku, potrošnja jednog domaćinstva sa dvije osobe je negdje 54 kWh - za tjedan dana! Čak i u nemogućem slučaju da solarni paneli čitav tjedan ne stvaraju niti jedan vat energije, baterija automobila bi prosječnom kućanstvu bila dovoljna za sve potrebe.

Kad mu treba, uzima. A kad mu ne treba - daje električnu energiju svojih baterija. Foto: Constantin Mirbach/E.ON

Čak i koristi automobilu!

Vlasnici e-automobila će prvo pomisliti: tako će mi se baterija u automobilu brže potrošiti! Potpuno krivo, objašnjava Robert Kohrs iz Institua Fraunhofer u Iseu koji se bavi inteligentnim korištenjem energije. Ako baterija automobila samo stoji ili se koristi tek djelomično, vremenom postane "lijena" i kapacitet joj se gubi. Po njegovoj računici, korištenjem baterije automobila i za domaćinstvo njezina životna dob se čak produžuje i do 9%.

Naravno, za takvo "dvosmjerno" korištenje baterija automobila trebat će i tehnički nešto promijeniti i na priključku kojim se puni e-vozilo, a nisu ni svi automobili sposobni "davati" svoju energiju drugim potrošačima. Kod priključka za punjenje to nije velika mudrost i takav kućni priključak bi mogao koštati tek stotinjak eura više nego "obični", procjenjuju u Institutu Fraunhofer.

I kod naponskog priključka na vozilu će trebati određenih preinaka, a i tu stručnjaci procjenjuju kako će to povećati cijenu tog dijela "za nekih desetak posto", što je beznačajni iznos obzirom na cijenu čitavog vozila. Najveći izazov je računalo u vozilu koje upravlja čitavim sustavom napajanja i trošenja baterija: to je i najvažniji tehnološki dio gdje će i proizvođači nerado dati bilo kome da im "gleda u prste", ali i tu je sve moguće.

U jednom ili u drugom smjeru: tehničke preinake su potrebne, ali trošak je zanemariv Foto: Constantin Mirbach/E.ON

Gdje inače da čuvamo energiju?

Dapače, i Volkswagen i Renault svoja električna vozila već proizvode ne samo s mogućnošću V2H - Vehicle-to-Home, nego i sa V2G - Vehicle-to-Grid, dakle da svoju energiju stave na raspolaganje i javnoj mreži elektroopskrbe. I za brigu vlasnika vozila da će im tako drugi "posisati svu struju" bit će dovoljna tek malena aplikacija za ograničavanje količine energije koja će izaći iz vozila. Ako se sutra spremate na velik put, onda će i automobil biti škrt. A ako ne, svima je od koristi da i on posluži kao spremnik energije.

A kad se kaže "svima je od koristi", onda se to misli doslovno: u prijelazu na održive izvore energije je golem problem upravo pohranjivanje. Stručnjaci instituta Fraunhofer su izračunali kako bi korištenje baterija električnih automobila u sljedećem desetljeću Europskoj uniji donijelo uštedu i do 22 milijarde eura godišnje. Jer, kako se navodi u studiji koju je objavio časopis Science, da bi se u čitavom svijetu stvorila dovoljna "energetska skladišta", trebalo bi do 2050. postaviti akumulatora u ukupnoj snazi od 74 milijardi kWh. To je investicija golemih razmjera, a e-automobili se sami od sebe tu nude kao barem djelomično rješenje.

Nije samo problem stvoriti električnu energiju iz održivih izvora, mnogo je veći problem - kako je pohraniti? E-automobili su rješenje koje se nudi samo od sebe. Foto: Nelson Camuto/DW

Dobar posao za vlasnike

To su već shvatili i energetski koncerni. U Francuskoj je jedan koncern ponudio vlasnicima električnih Renaulta nagodbu: ako svoj automobil u dvosmjernom napajanju stave na raspolaganje čitavoj mreži prosječno 15 sati na dan, dobit će na poklon električnu energiju koja će im biti dovoljna za 10.000 kilometara vožnje. Ponuda je dobro prihvaćena i "imamo velik odaziv", kaže za DW Thomas Raggeiner iz Mobility House.

Slični eksperimenti se već vrše ne samo u Europi, nego i u SAD-u, Japanu, Kini, Južnoj Koreji - i svugdje su iskustva pozitivna. I njemački energetski koncern Eon je upitao ovdašnje vlasnike e-automobila što misle o tome da stave na raspolaganje svoje vozilo. Tu još ima malo sebičnosti: 77% ispitanika bi rado svoj e-auto koristilo za energiju vlastite zgrade, ali samo 65% bi ih na raspolaganje stavili i elektroenergetskoj mreži.