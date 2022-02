Dugogodišnji hibridni rat Rusije protiv Ukrajine

Tu se već odavno ne radi samo o postrojbama na granici, građani Ukrajine su veće odavno izloženi i drugim oblicima napada. Kibernetički napadi na ministarstvo obrane i dvije najveće ukrajinske banke PrivatBank i Ošhadbank, klijenti diljem Ukrajine nisu mogli podizati novaci niti obavljati bankovne poslove preko interneta. To su napadi samo u ovom tjednu.

S bojišnica na istoku Ukrajine dolaze vijesti o pojačanim vojnim aktivnostima ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika iza kojih, ne samo oružjem nego i izobrazbom i vojnicima, stoji Moskva. I postoje naznake da bi ruski parlament, Duma, mogla priznati neke od okupiranih područja, samoprozvanih pokrajina.

Popis je mnogo duži. Ovo je samo nekoliko nedavnih pojedinačnih akcija hibridnog rata koji Rusija protiv Ukrajine vodi već osam godina. Često ove akcije ostatak svijeta niti ne registrira. No to je svakodnevica za građane Ukrajine. "Kada govorimo o načelima hibridnog ratovanja, ne-vojna sredstva su posebno važna", kaže Margarete Klein, pri berlinskom trustu mozgova Zaklada znanost i politika (SWP) , zadužena za istočnu Europu.

"Ne radi se prvenstveno o vojnom osvajanju teritorija, nego o osiguranju utjecaja. Vojne demonstracije moći poput raspoređivanja trupa, vojne vježbe u Bjelorusiji, ali i dogovorena komunikacija, primjerice prilikom najave povlačenja, dio su šireg spektra mehanizama ovog načina vođenja rata. Također se radi o određivanju narativa.” Ruski predsjednik Vladimir Putin je „majstor" u vladanju ovim mehanizama.

Uzbuđenje diljem svijeta, opuštenost u Kijevu

Ukrajinski vojnici u regiji Donjecka

Tko ovih dana prati o čemu se govori po ukrajinskim društvenim mrežama, mogao bi ostati malo zatečen. Ista reakcija može uslijediti i nakon razgovara s građanima posljednjih nekoliko tjedana: dok svjetska politika uzbuđeno raspravlja o ruskoj agresiji na Ukrajinu, mnogi na terenu iznenađujuće su mirni. Naravno, ima i obitelji koje su zabrinute i sada čak razmišljaju o odlasku iz zemlje – da se pridruže rodbini u Njemačkoj ili Poljskoj. Izrael navodno čak priprema opsežnu kampanju evakuacije Židova koji žive u Ukrajini.

Ali u samom Kijevu vlada mir. Građani su se očito navikli na hibridni rat koji Rusija vodi protiv njihove zemlje, možda su otporniji od svjetske javnost koja se uzbudila posljednjih tjedana. No, tako je već osam godina: od takozvane "Revolucije dostojanstva" na Majdanu, glavnom trgu Kijeva.

"To je strategija iscrpljivanja, kojom se pokušava izvršiti pritisak na Ukrajinu, prvenstveno na unutarnjem planu, i tako je dugoročno vratiti na proruski kurs", kaže Klein. Ona dodaje kako je jedan od ciljeva i zasićenje zapadnih medija Ukrajinom.

Radi se dakle samo o dojmu koji treba postići. "Tu je prije svega cilj američko vodstvo prikazati paranoičnim. To uključuje i najavu povlačenja postrojbi s granice upravo u trenutku kada je kancelar Scholz u posjetu Moskvi",kaže Margarete Klein iz SWP-a. Pritom, kako kaže, još nismo vidjeli dovoljno dokaza o značajnijem povlačenju, posebno onih postrojbi koje su raspoređene izdaleka, iz Sibira ili Dalekog istoka. „To bi zapravo bio signal za povlačenje. Umjesto toga, povlačite samo postrojbe koje se mogu brzo ponovno rasporediti", zaključuje Klein.

Putin želi pogoditi i gospodarstvo Ukrajine

Margarete Klein

Ovo vojno taktiziranje ima i dublji utjecaj na sudbinu Ukrajine i na gospodarskom planu. Zbog ratne opasnosti, stvarne ili ne, nacionalni zračni prijevoznik "Ukraine International" u kratkom je roku izgubio osiguranje i najavio da će premjestiti svoje letjelice u inozemstvo. Vlada planira osnivanju sigurnosnog fonda za zračnu kompaniju od pola milijarde eura.

Margarete Klein kaže da proeuropski put Ukrajine uživa, prije svega gospodarsku potporu Zapada, osobito Europske unije. Jedan od Putinovih ciljeva u hibridnom ratu je stoga "udariti ukrajinsko gospodarstvo". Primarna briga Rusije nije stvoriti sigurnosni tampon protiv istočnoeuropskih zemalja članica NATO-a, nego potpuno okončati ukrajinsko okretanje prema Zapadu. "Kroz hibridni rat stvorit će neizvjesnost, što bi, između ostalog, trebalo uplašiti i investitore.”

Brz oporavak od izbijanja pandemije

Gospodarski gledano Ukrajina je iznenađujuće uspješna na svom putu prema Zapadu. Prošle godine se trgovinska bilanca između Njemačke i Ukrajine oporavila od šoka pandemije koronavirusa 2020. Sada se vratila na iznos 7,7 milijardi eura. "Sve je jači dojam da se Ukrajina može oporaviti vlastitim snagama", kaže čelnik Njemačko-ukrajinske gospodarske komore Alexander Markus. On ima i vlastito mišljenje na temu Putinovog hibridnog rata: "Mislim da to neće funkcionirati", kaže Markus. U Ukrajini on prije svega vidi "mlade koji žele nešto stvoriti".

Duh proeuropske revolucije Majdana je ono što Ukrajinu čini tako zanimljivom za zapadne investitore. Mnogi od njih su tada bili školarci i studenti, danas je među njima dosta osnivača start-upova i mladih poduzetnika. Nedavno se na Twitteru moglo pročitati zapažanja kako ima stranih novinara koji su očekivali rat i bili iznenađeni "mnogim hipsterima" u Kijevu.

Tako gledano je jasno zašto Kremlj trenutno toliko zahuktava hibridni rat protiv Ukrajine. Skriven iza pitanja članstva Ukrajine u NATO-u, Putin je dao do znanja da se proeuropski uspjesi u Ukrajini itekako percipiraju u Kremlju. „Kažu nam ‚Ukrajina sutra neće biti primljena'. Kada će biti primljena? Kada za to bude spremna. Onda je možda već prekasno za nas.”

