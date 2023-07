Državni udar u Nigeru: uzdrmana posljednja utvrda u Sahelu

U usporedbi sa susjedima Niger se do sada smatrao utvrdom stabilnosti. Nakon što je elitna postrojba vojske svrgnula predsjednika u Nigeru, vojni vrh je također stao na stranu pučista.

Gledano izdaleka Niger je dugo važio kao posljednja utvrda stabilnosti u Sahelu: 2021. godine došlo je do uspješne demokratske smjene vlasti. Pokušaj državnog udara u danima preuzimanja vlasti bio je neuspješan.

Ali sada su pripadnici predsjedničke garde uhitili šefa države Mohameda Bazouma. Vojni glasnogovornik je na državnoj televiziji priopćio da je smijenjen predsjednik i da su raspuštene republičke institucije.

Sam Bazoum to očito ne želi prihvatiti: „Sva teško stečena dostignuća bit će sačuvana", napisao je on na Twitteru. Za to će se pobrinuti svi građani Nigera koji vole demokraciju i slobodu. Ministar vanjskih poslova Hassoumi Massoudou govorio je o „pokušaju državnog udara": iza njega ne stoji čitava vojska, rekao je Massoudou za televiziju France 24.

Hassoumi Massoudou Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

U međuvremenu je, međutim, zapovjedništvo vojske podržala pučiste. Time očito želi da se izbjegne stvaranje fronti, koje bi u najgorem slučaju mogle dovesti do rata.

Koliko je veliko nezadovoljstvo predsjednikom Bazoumom?

Bazouma je u izbornoj pobjedi u veljači 2021. podržao i njegov prethodnik i stranački kolega Mahamadou Issoufou, kome, poslije dva mandata, nije bilo dopušteno da ponovo kandidira.

Novinar i analitičar Moussa Aksar za DW kaže da mnogi Bazoumu vide kao „savršenu kopiju" svog prethodnika, na veliku žalost mnogih u zemlji: „Vlada se nije promijenila. Obećala je borbu protiv korupcije. Ali članove vladajuće stranke, koji su počinili kaznena djela, nitko nije dirao."

Od kada je Issoufou na funkciji vladajuća Stranka za demokraciju i socijalizam (PNDS) povećava pritisak na oporbu.

U Nigeru s državnim udarom jača i utjecaj Rusije Foto: Souleymane Ag Anara/REUTERS

Bounty Diallo, sociolog sa Sveučilišta Abdou Moumouni u Niameyu, u intervjuu za DW je optužio PNDS za nedostatak demokratske kulture: „Umjesto da dozvole funkcionalnu oporbu, oni pokušavaju stvoriti jedinstvenu stranku. To na kraju dovodi do frustracije."

U srijedu, kada se nazirao pokušaj puča, pristaše predsjednika Bazouma su održale demonstraciju podrške. Sljedećeg dana pučisti su opustošili sjedište stranke PNDS.

Koliko je Bazoum zaista popularan među stanovništvom, teško je reći. Novinar i analitičar Moussa Aksar navodi još jedan čimbenik koji će utjecati na pad podrške predsjedniku: „Postoji i utjecaj društvenih medija, posebno vezano za ono što se događa u Burkini Faso ili Maliju. Tamo je primjetno protufrancusko raspoloženje koje truje društvo - uključujući i društvo u Nigeru."

Svrgnuti predsjednik Mohamed Bazoum Foto: Boureima Hama/AFP/AP/dpa/picture allaince

Vladajuća vojna hunta u Maliju okreće se od bivše kolonijalne sile Francuske prema Rusiji – očigledno podržana i proruskom propagandom na društvenim mrežama.

Šta događaji u Nigeru znače za regija?

Bazoum je, s druge strane, važio kao pouzdan partner Zapada. Uz podršku Zapada Niger je trebao imati još važniju ulogu. Kada za pet mjeseci završi međunarodna vojna misija u Maliju, Niger će ostati jedina baza za zapadne trupa, koje bi trebale spriječiti potpuni kolaps sigurnosti u Sahelu.

Islamističke terorističke skupine već godinama intenziviraju aktivnosti u čitavoj zoni Sahela i uvijek iznova izvode krvave napade - i u Nigeru. Nakon državnog udara njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock i ministrica za razvoj Svenja Schulze signalizirale su podršku Bazoumu i pozvale na povratak ustavnog poretka.

Savezna ministrica za gospodarsku suradnju i razvoj Svenja Schulze i savezni ministar obrane Boris Pistorius u Niameyu u travnju ove godine Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Francuska je prošle godine prebacila svoje posljednje trupe iz Malija u Niger - Bundeswehr to tek treba učiniti. Već je bilo dogovoreno da uporište bude u toj zemlji.

„Sada je nestala iluzija da je Niger stabilna zemlja koja bi mogla stabilizirati druge zemlje u zoni Sahela", kaže Ulf Laessing, šef sahelskog ureda Zaklade Konrada Adenauera, bliske njemačkoj Kršćansko-demokratskoj uniji (CDU). „Koristi od puča će imati džihadističke skupine aktivne u graničnom trokutu s Malijem i Burkinom Faso, odnosno tzv. Islamska država i skupina Jamaat Nusrat Al-Islam wal-Muslimin (JNIM)."

Bundeswehr i njegovi partneri od 2018. godine obučavaju vojnike u Nigeru – trenutno se tamo formira misija EU-a. Puč bi mogao u velikoj mjeri utjecati na te projekte.

Nigerijski analitičar Gimba Kakanda vjeruje da će međunarodni partneri sada smanjiti angažman u Nigeru. Očekuje sankcije i smanjenje razvojne pomoći:

„To će vladu vjerojatno dovesti u težak položaj i izazvati strog režim prema vlastitom narodu. Vladu bi to odvratilo od odlučnije borbe, odnosno od rata protiv terorizma", kaže Kakanda u intervjuu za DW. A to bi onda moglo dodatno destabilizirati regiju.

Surađivali: Nafissa Amadou, Josephine Mahachi, Eric Topona, Gazali Abdou (Niamey)

