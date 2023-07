Dodikov poziv u novi boj za Kosovo

„Republika Srpska (RS) je spremna boriti se sa Srbijom za Kosovo", rekao je predsjednik RS-a Milorad Dodik i naglasio: „Moram braniti narod, spreman sam na žrtvu i spreman sam ići do kraja“. Predsjednik RS-a je to izjavio nakon što je OHR spriječio donošenje zakona u RS-u o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na području tog entiteta i neprovođenju odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Dodik je na obilježavanju bitke iz 2. svjetskog rata na planini Kozari „moćnike“ iz međunarodne zajednice optužio za „otimanje Kosova od Srbije“. „Na sceni je sinkronizirani napad na RS i Srbiju, kako na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, tako i na mene kao predsjednika RS-a“, rekao je. On je zato najavio „jačanje entitetske linije“ između Republike Srpske i Federacije BiH, uspostavom policijske službe za nadzor entitetske linije. Za jesen je najavio i referendum o „statusu RS-a". Također je nagovijestio i nove blokade državnih institucija – SIPA-e (Državne agencije za istrage i zaštitu), Suda i Tužiteljstva BiH, pravdajući te poteze odgovorom na „napade na Srbe“.

Dodik želi biti vođa svih Srba?

Dodikove pokušaje da se poveže s antifašističkom Kozarom, odakle je poslao poruke da će se RS boriti za Kosovo, banjalučki profesor Miodrag Živanović je nazvao „farsom“. „Kad god treba ispravljati greške u vlastitoj politici, onda se svi ovi populisti kače za antifašističku baštinu BiH i Kozare“, kaže Živanović. On tvrdi da se Dodik u RS-u zapravo zalaže za suprotne principe: „diktaturu i fašizam".

„Dodiku se približava kraj političke karijere, koju želi okončati kao vođa svih Srba, preotimajući tu ulogu od Aleksandra Vučića“, kaže Živanović. On napominje da predsjednik RS-a u tome ima i podršku Vladimira Putina koji je svjestan Vučićevog kolebanja u globalnim odnosima. „Dodik računa i na podršku desničara, Viktora Orbana s kojim se redovno susreće“, kaže Živanović.

Može li Dodik preuzeti ulogu "vođe svih Srba"? Foto: DADO RUVIC/REUTERS

I dok je Putinova podrška Dodiku nedvosmislena, još nije sasvim jasno kako će se Amerikanci odrediti spram Dodikovog ustoličenja kao „vođe svih Srba“, kaže banjalučki profesor. „Možda bi se Balkan i mogao prividno smiriti, ali bi Kosovo i dalje ostalo neriješeno pitanje“, kaže Živanović. Sugovornik DW-a je uvjeren da bi „radi ustoličenja na svesrpski politički tron Dodik prodao i RS“.

Širenje konflikta uz pomoć Rusije

Dušan Janjić iz beogradskog Foruma za etničke odnose upozorava na ozbiljnost situacije, ukazujući da je politički utjecaj Moskve, posebno u bh. entitetu RS-u, ali i u Srbiji – važan faktor koji bi mogao destabilizirati regiju. On za DW ističe da su specijalizirane ruske grupe, preko kojih Moskva djeluje na Balkanu, pored BiH i Srbije aktivne i na Kosovu i u Crnoj Gori.

„Tu je plaćenička 'Grupa Wagner', 'Patrioti' pod kontrolom ruske vojske, za koje se tvrdi da su sudjelovali u obuci i opskrbi specijalne jedinice MUP-a RS-a, te bajkerska grupa 'Noćni vukovi' koju kontroliraju ruske federalne službe“, tvrdi Janjić. On upozorava da bi te grupe i upotrebom oružja na zapadnom Balkanu mogle pokušati skrenuti pozornost Zapada s ukrajinskog ratišta.

Escobarove crne slutnje

Janjić je uvjeren da Schmidt i OHR ne mogu kontrolirati Dodika i situaciju u RS-u na način na koji su to do sada pokušavali jer Dodik i njemu slični reagiraju samo na „višu silu“. „S obzirom na to da ovdje nema sile, nego samo praznih zaključaka i neuvjerljivih bonskih ovlasti, teško je očekivati rezultate. Ne možete nekome tko krši Ustav prijetiti vladavinom prava. To je besmislica“, kaže Janjić.

Gabriel Escobar (desno) upozorava na opasnost širenja konflikta Foto: Erkin Keci/AA/picture alliance

Nakon Dodikovih poruka da će u borbi za Kosovo sudjelovati i RS, Janjić upozorava na potencijalno širenje „kosovskog konflikta“ na regiju zapadnog Balkana, o čemu je govorio i pomoćnik američkog državnog tajnika za Balkan Gabriel Escobar. Američki diplomat je pred Atlantskim vijećem nedavno rekao da „ako ne dođe do hitne deeskalacije, postoji opasnost da kriza na Kosovu preraste u regionalni konflikt“.

Nikad lakše do konflikta

Janjić podsjeća da je Escobar i ranije iznosio slične ocjene, ali da je posljednja „ozbiljno upozorenje“ zbog izrazito teške situacije na Kosovu. „I Srbija i Kosovo i srpska zajednica na sjeveru Kosova imaju instrumente za izazivanje sukoba“, upozorava Janjić, spominjući Vojsku Srbije, kosovsku policiju i srpske organizacije „Civilna odbrana" i „Sjeverne brigade".

Ako se tome dodaju „ekstremno nacionalističke“ politike i vodstva koja nisu spremna za razgovore i kompromis, onda se rizik za širenje konflikta povećava. „Nažalost, takve lidere imamo u Srbiji, na Kosovu, na sjeveru Kosova, ali i u BiH gdje se najviše ističe, mada nije jedini, Milorad Dodik“, kaže sugovornik DW-a.

Kako je u pogledu aktualne kosovske krize u posljednje vrijeme došlo do približavanja stavova Srbije i Zapada, Janjić vjeruje da bi upravo RS mogao biti „posljednji Alamo“ (posljednja tvrđava) ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu. „Dodik to i ne krije. On je otišao u Moskvu kada je to malo tko činio iz kruga zemalja koje su uvele sankcije Rusiji, a BiH jest među njima. Dodik je došao i u Beograd te najavio rat protiv Zapada na mitingu u organizaciji Vučićeve stranke i to u trenutku kada Vučiću takva konfrontacija sa Zapadom možda i nije odgovarala“, kaže Janjić.

Ivica Dačić: Nismo mi već je Amerika izmislila RS

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić demantirao je navode pojedinih bošnjačkih političara, ali i analitičara, da Srbija podržava rušenje BiH.

„Stalno se nameće teza da su Srbi glavni remetilački faktor, a nitko ne želi da kaže da postoji i želja za unitarizacijom BiH i ukidanjem entiteta“, kaže Dačić. Postavljajući paralele između Kosova i RS-a, on je poručio da je RS „međunarodna tvorevina, međunarodno priznati entitet, kojeg su izmislile, ne Srbija, nego Sjedinjene Američke Države“.

Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić tvrdi da su RS "izmislili" Amerikanci Foto: DW

Pogrešna politika popuštanja Srbiji i RS-u

Escobarovo upozorenje o mogućem širenju kosovskog konflikta „nije dovoljno precizno" jer ne daje odgovor tko su nosioci opasnosti eskalacije krize, smatra profesor na sarajevskom Fakultetu političkih znanosti Sead Turčalo. Po njegovom mišljenju "ti nosioci su politika srbijanskog vodstva i politika popuštanja međunarodne zajednice prema Srbiji i drugim destruktivnim akterima u regiji“, kaže Turčalo.

Sarajevski profesor vjeruje da kosovsku vladu sankcioniraju „zbog iracionalnog uvjerenja“ da će to stabilizirati regiju i izmjestiti Srbiju van ruskog utjecaja. „Escobar je u pravu kada govori o mogućnosti regionalnog konflikta, ali on ignorira da ta mogućnost postoji jer Rusija i dalje djeluje u suradnji sa Srbijom i RS-om“, kaže Turčalo.

Sugovornik DW-a napominje da Escobar izbjegava spomenuti to savezništvo dok kosovskom premijeru Albinu Kurtiju poručuje da deeskalira situaciju radi izbjegavanja konflikta. „Nužno je da međunarodna zajednica prihvati činjenicu da Srbiju i RS ne može osloboditi od ruskog utjecaja ustupcima Aleksandru Vučiću i Miloradu Dodiku“, zaključuje Sead Turčalo.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu