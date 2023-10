Deutsche Bahn prodao Arrivu

Arriva je dobro poznata i putnicima u Hrvatskoj – još 2013. je preuzela osječki Panturist, a kad je 2017. progutala i većinu riječkog Autotransa, postala je i najveći autobusni prijevoznik u zemlji. Ali Hrvatska je samo jedna od 13 država Europe u kojoj prometuju autobusi i vlakovi Arrive, a 2021. je prodala čak milijardu i 300 milijuna karata.

No posao u europskom autobusnom prijevozu je bio daleko od onoga kako su si svojedobno zamislili u upravi Njemačkih željeznica. Tvrtka Arriva zapravo potječe od malenog servisa za motocikle obitelji Crowie u Sunderlandu na sjeveru Engleske, otvorenog početkom tridesetih prošlog stoljeća, ali veoma brzo su otkrili i unosan posao u prijevozu putnika autobusima. Tvrtka je rasla i pogotovo nakon Drugog svjetskog rata je posao išao dobro. Ali već u šezdesetima su se počeli redati novi vlasnici. Popis vlasnika, fuzija i promjena je veoma dug, a tek 1997. je tvrtka promijenila ime iz Crowie Group u Arriva.

I na legendarnim londonskim autobusima piše da pripadaju skupini Arriva Foto: Daniel Leal/AFP

U Njemačkoj je tek razmjerno nedavno došlo do liberalizacije tržišta autobusnog prijevoza: redovne autobusne linije između njemačkih gradova su zapravo bile zabranjene kako bi se održao monopol Njemačkih željeznica. Između mjesta gdje nema tračnica su same Njemačke željeznice imale svoje autobuse, ali sve je to bilo davno.

Ekspanzija po čitavoj Europi

Ukratko, kad je liberalizirano tržište autobusnog prijevoza u Njemačkoj u dvije tisućitima, DB praktično uopće nije imao autobusa s kojima bi mogao prevoziti putnike, niti u Njemačkoj, a još manje u inozemstvu. Tu im je zapela za oko britanska tvrtka Arriva, makar je ona već i tada grcala u dugovima. U kolovozu 2008. kad je objavljeno kako Njemačke željeznice preuzimaju Arrivu i kad se pribroje dugovi Arrive koje je trebalo namiriti, to ih je koštalo oko 2,8 milijardi eura.

Arriva je još uvijek značajan prijevoznik gradskog i prigradskog prometa u Velikoj Britaniji – i legendarni londonski autobusi na kat voze pod markom Arrive, ali Njemačkim željeznicama su ambicije bile mnogo veće. Tako se krenulo u kupovanje i odlučujući korak je bio preuzimanje francuske tvrtke Veolia Transdev 2013. Već tako se Arriva proširila na čitav niz država srednje Europe gdje je postala vlasnicom bilo željezničkih, bilo autobusnih tvrtki. Do prodaje, Arriva je bila jedan od najznačajnijih prijevoznika ne samo u Hrvatskoj, Sloveniji ili Srbiji, nego je djelovanje sezalo od Malte pa do Nizozemske, Danske i Švedske, od Poljske i Češke pa do Portugala i Španjolske.

Tu je čitava flota autobusa diljem Europe... Foto: Lee Sanders/dpa/picture alliance

Koliko su sve te akvizicije koštale Njemačke željeznice, to je teško reći, a zapravo je već 2010. političar Zelenih Anton Hofreiter optužio DB da su ti planovi „ludilo megalomanije“. A pogotovo kad je počela korona, problemi su se počeli kotrljati zastrašujućom brzinom. Povrh svega je i gorivo sve skuplje, a već ozbiljan problem je uopće naći vozače za autobuse.

Tko je kupac?

Sve u svemu, čak i s preko milijardu putnika godišnje, Arriva je već nakupila oko milijardu eura dugova. Nervoza je rasla i u upravi Arrive, redali su se šefovi, ali kupca za Arrivu je bilo veoma teško naći. Tek ovog četvrtka je objavljeno kako je novi vlasnik američki investitor I Squared Capital, a mediji javljaju kako je cijena sad bila – milijardu i 600 milijuna eura za čitavo prijevozno carstvo koje se skupo plaćalo.

A isto tako i u nizu zemalja Europe su pod njenom upravom i gradske ili međugradske željeznice Foto: Oli Scarff/AFP

Objavljeno je i kako će se čitava transakcija „obaviti tijekom 2024.“, ali ništa se ne govori o planovima koje ima novi vlasnik. I Squared Capital je osnovan 2012. u Miamiju na Floridi, a ima urede, osim u SAD-u i u Hong Kongu, Londonu, New Delhiju i Singapuru. Specijalizirao se za ulaganja u područjima energetike, logistike i transporta kao i u telekomunikacijama. Više njegovih čelnika su prije bili djelatnici investicijske kuće Morgan Stanley kao što su Sadek Wahba, Adil Rahmathulla i Gautam Bhandari. Tvrtka je aktivna u Sjevernoj Americi i Europi, ali i na tržištima gdje se procjenjuje brz rast kao što su Indija i Kina.

Kuća se može pohvaliti i da im je neko vrijeme savjetnik bio i nekadašnji glavni tajnik UN-a – isto tako stari poznanik Hrvatima, Butros Butros-Gali, ali naravno da takvu investicijsku kuću najprije zanima vlastita dobit. Kako javljaju mediji, promet I Squared Capital je 2023. bio 37 milijardi dolara.

I Autotrans je već dugo u vlasništvu Arrive. Što će se sad promijeniti? Foto: DW/L. Scholtyssyk

I što sad?

Što će novi vlasnik učiniti s tom čitavom mrežom autobusnih i željezničkih linija diljem Europe, o tome u Njemačkim željeznicama ne razbijaju previše glavu. Odahnuli su da su konačno našli kupca i već su najavili kako će taj novac uložiti u doista prijeko potrebno održavanje mreže tračnica u samoj Njemačkoj. Isto tako se žele riješiti i svojeg ogranka cestovnog robnog transporta, tvrtke DB Schenker.

