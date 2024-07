Deutsche Bahn počinje najveći program sanacije u povijesti

Pretrpani, netočni, otkazani: vlakovi Njemačke željeznice nisu vozili bez velikih kašnjenja ni tijekom Europskog prvenstva u nogometu. No, bit će još gore prije nego što bude bolje.

Tko od sredine srpnja namjerava putovati Njemačkom željeznicom (Deutsche Bahn, DB), trebat će mu za iduće godine prije svega jedno: puno vremena i još više strpljenja nego do sada. Ova državna, njemačka kompanija započinje veliki program sanacije 15. srpnja, dan nakon završetka Europskog prvenstva u nogometu. Do 2030. godine bi pruge, signalno-sigurnosni uređaji i kompletna mreža na 40 glavnih pruga trebali biti obnovljeni. To znači da će te dionice zbog radova biti mjesecima potpuno zatvorene. Prva na redu je oko 70 kilometara duga veza između Frankfurta na Majni i Mannheima, nazvana "Riedbahn", koja se nalazi u središnjem dijelu Njemačke.

Prvi korak k mreži velikoga kapaciteta

"Riedbahn je prvi korak na našem putu k mreži velikoga kapaciteta", kaže Berthold Huber, član uprave Deutsche Bahna zadužen za infrastrukturu. "Nigdje drugo u Njemačkoj infrastruktura nije tako opterećena. Na ovoj trasi dnevno prolazi oko 300 Vlakova u lokalnom, putničkom, međunarodnom i teretnom prometu." To mogu raditi samo smanjenom brzinom, jer dionica, izgrađena sredinom 19. stoljeća, ne dozvoljava veće brzine.

Rastući problem: kašnjenja i netočnost

Kašnjenja vlakova Njemačke željeznice su se posljednjih godina stalno povećavala. U 2023. godini manje od dvije trećine vlakova na dalekim relacijama stiglo je na odredište na vrijeme – što je novi rekordni minimum. Smatra se da vlak stiže na vrijeme kada kasni manje od 6 minuta.

Često se događa da vlakovi zbog velikih kašnjenja završe putovanje na nekoj od ranijih postaja, tj. da ne idu do krajnje destinacije. To je prednost za Njemačku željeznicu, jer takvi vlakovi ne ulaze u statistiku o vlakovima koji kasne. Da je drugačije, statistika bi bila još lošija.

Nadoknade i financijski izazovi

Ako vlak kasni više od 60 minuta, putnici mogu zahtijevati povrat dijela cijene karte. 2023. godine DB je morao nadoknaditi 133 milijuna eura, 43 posto više nego godinu dana ranije. To je novac koji nedostaje za investicije.

Financijsko stanje državne kompanije Njemačke željeznice je loše. Od velikog pada broja putnika tijekom pandemije koronavirusa, DB ne izlazi iz zone gubitaka. Bilanca za 2023. godinu pokazala je minus od oko 2,4 milijarde eura. Kompanija je u dugovima od oko 34 milijarde eura.

Investicije u infrastrukturu: potrebne, ali skupe

Sve više novca odlazi za popravke. U 2023. godini Deutsche Bahn je iz vlastitih sredstava investirao rekordnih 7,6 milijardi eura. Međutim, većina infrastrukture je toliko zastarjela da se više ne može popravljati. Za digitalno upravljan željeznički promet, koji bi u budućnosti trebao biti standard, većina opreme ionako nije upotrebljiva.

Najveći infrastrukturni projekt u povijesti Deutsche Bahna

Ovaj najveći infrastrukturni program u povijesti Njemačke željeznice koštat će 45 milijardi eura. Oko 1,3 milijarde eura ide na sanaciju Riedbahna. Na oko 117 kilometara pruge bit će zamijenjene šine i šljunak, 152 skretnice i 140 kilometara nadzemnih električnih vodova. Radit će se i na 20 postaja na trasi, obnavljat će se signalizacija i poboljšavat će se zaštita od buke. Trasa će biti potpuno zatvorena najmanje pet mjeseci, što će utjecati na ukupni željeznički promet, uključujući međunarodne tranzitne vlakove.

Zamjenski autobusni prijevoz "de luxe"

Na alternativnim rutama putovanje će trajati znatno duže, a postaje na zatvorenoj trasi neće biti dostupne vlakom. Tisuće putnika će morati prijeći na autobuse. Da se putnici ne bi previše uznemirili, pripremljena je flota vozila, koja je dodatno modernizirana. Savezni ministar prometa Volker Wissing (FDP) govori o "zamjenskom autobusnom prijevozu de luxe". "To će biti visokokvalitetno opremljeni autobusi, s toaletima, Wi-Fi-jem i tako dalje, kako bi se klijenti osjećali ugodno u zamjenskom prijevozu tijekom ovih pet mjeseci." Ova izjava znači i da takav komfor u Njemačkoj nije uobičajen.

Zamjenski autobusi testirani su već u siječnju na dionici Frankfurt-Mannheim Foto: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Zračna luka Frankfurt bit će odsječena

Važno za putnike: tijekom gradnje neće biti moguće direktno doći vlakom do najveće njemačke zračne luke u Frankfurtu na Majni. Osim toga, od sredine srpnja do sredine kolovoza, brza pruga sa sjeverozapada između Kölna i Frankfurta bit će zatvorena, a vlakovi će biti preusmjereni.

Financiranje i budućnost Njemačke željeznice

Problem: Savezna vlada kao glavni financijer i savezne pokrajine, koje su također financijski uključene u financiranje Njemačke željeznice, moraju štedjeti jer su im proračuni prezaduženi. Nakon što je Savezni ustavni sud u jesen 2023. godine dijelove saveznog proračuna proglasio neustavnim, nedostaje i niz milijardi eura za investicije u željeznicu.

Na glavnom kolodvoru u Hannoveru građevinski radovi traju već dvije godine Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Prema trenutnom stanju, 45 milijardi eura potrebnih DB-u za sanacijske planove nije potpuno osigurano. Savezna vlada je obećala samo 30 milijardi eura. Planovi Deutsche Bahn-a predviđaju da će nakon dionice između Frankfurta na Majni i Mannheima, 2025. godine biti zatvorena i sanirana trasa od oko 280 kilometara između Hamburga i Berlina.

Hoće li nakon sanacije sve biti bolje?

S do 30.000 putnika dnevno to je najprometnija direktna veza između gradova u njemačkom željezničkom prometu na duge relacije. Oko 230 regionalnih, međunarodnih, putničkih i teretnih vlakova dnevno prolazi ovom dionicom između dvije najveće njemačke metropole. Također, 2025. godine treba biti sanirana trasa između Oberhausena i Emmericha prema nizozemskoj granici.

Obnova postojećih pruga nije dovoljna ako željeznica želi biti pouzdanija i efikasnija. Postojeća mreža je preopterećena, dodatni vlakovi bi mogli voziti samo preko novoizgrađenih pruga. Kako će se sve to realizirati, s obzirom na planove štednje, trenutno nitko ne zna.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.